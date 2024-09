Fotos: La historia de Claudette

Cuando vivía en Suiza, en Ginebra, contacté a una asociación local llamada Aspasie, que trabaja por los derechos de las prostitutas. Me pidieron que hiciera un reportaje sobre los lugares de prostitución en la ciudad para la celebración de los 30 años del grupo. Así fue como conocí a Claudette, quien hacía parte de la asociación y también se prostituía.

Nos encontramos en noviembre de 2011 en un café de Ginebra, e inmediatamente nos llevamos bien. Fue Claudette quien me propuso contar su historia con fotografías; ya lo había pensado pero no me atrevía a pedírselo sin conocerla más a fondo. Nos encontramos nuevamente en la ciudad y luego conocí a sus amigos, su mujer, su familia y al final me dio permiso para que tomara unas fotos en su casa.

Claudette tiene 76 años y es hermafrodita. En 1937, sus padres, más avanzados a su tiempo, la dejaron elegir su identidad. Sin embargo, ellos la declararon hombre porque en esa época eso significaba una ventaja innegable a nivel de derechos. Ella se sintió niña desde siempre y asistió a escuelas para mujeres, pero el hecho de que estuviera registrada como hombre implicó que en ocasiones tuviera que ingresar a escuelas para niños, y vivió gran parte de su vida en esa dualidad. Habla poco de eso. Para evitar problemas, Claudette vestía casi siempre ropa deportiva unisex.

Claudette comenzó a prostituirse a los 16 años en un prostíbulo en Tánger, que en ese entonces era una ciudad internacional bajo protectorado francés. En la época, vivía con su familia en Marruecos, donde se enamoró de una vecina. Carmen, como se llamaba esta, la inició al sexo y a los hombres y le propuso entrar a trabajar en el burdel paralelamente a sus estudios en el colegio. A mitad de los 50, Claudette terminó de estudiar y sus padres decidieron regresar a Suiza. La separación fue dura. Carmen le dio todo el dinero que ella había ganado en el burdel y con ese dinero Claudette logró comenzar sus estudios de arquitectura en Suiza.

A lo largo de su vida ha alternado periodos con y sin prostitución. Regresó al oficio por necesidad de dinero, pero sobre todo cuando tenía la necesidad de sentirse mujer. Ha pasado por toda clase de empleos: obrera, soldadora, supervisora, gerente de personal, arquitecta, vendedora jefe en una empresa estadounidense, sofróloga y prostituta, por supuesto.

Más tarde se convirtió en padre de familia y ha mantenido un rol mitad hombre y mitad mujer en la sociedad. En su vida privada nunca escondió su cuerpo pero siempre se aseguró de ser muy cuidadosa en público para que sus hijos no tuvieran problemas en la escuela. Hoy ellos ya están grandes y Claudette paró de preocuparse por eso y se arregla como mujer para salir. Es una figura militante por los derechos de las trabajadoras sexuales. Su esposa Andrée ha estado siempre enterada de todo y, al igual que sus hijos, la apoya en sus decisiones.

Actualmente Claudette vive en la costa francesa, a una hora de Ginebra. Reparte su tiempo entre su familia, la militancia y entrenamientos de ciclismo. También pasa tiempo donde sus clientes. Hace unos años tenía un estudio para recibir hombres, pero ahora la consiguen a través de anuncios y ella se desplaza al lugar que le indiquen. A veces se va a la calle Hélvetique de Ginebra, una zona tradicional de la prostitución en la ciudad. Hace unos años montó una asociación llamada ADTS para defender los derechos de las prostitutas.

La confianza entre ambas se fue construyendo poco a poco durante mi reportaje. Claudette estaba interesada en la idea. Siempre vi este reportaje como un acto militante, yo quería mostrar que la prostitución era un oficio complejo que no se resume solo en la explotación. Esos abusos existen y deben ser condenados, pero no deben servir para disimular otras realidades y censurar la voz de aquellas y aquellos que eligieron ese oficio. Claudette fue manipulada muchas veces por periodistas que la entrevistaron en el pasado. Estos se enfocaron en un único aspecto de su existencia, reduciéndola a su género o a su trabajo. Yo logré convencerla (y demostrarle, espero) que yo no haría eso.

Las fotos desnuda las tenía en la cabeza desde el principio, pero no quería que mostrara todo. Le expliqué eso y juntas tuvimos la idea de la toalla para esta sesión de fotos en un sauna de Ginebra. Las fotos con un cliente fueron construidas de la misma manera. La última cosa que necesita ser mostrada aquí es el sexo: eso es lo más obvio de la prostitución. Yo conocí a uno de sus clientes que se convirtió luego en uno de sus amigos cercanos, le expliqué que quería tomar fotos no explícitas y las razones, y el comprendió y aceptó.

Es muy conmovedor escucharla hablar de sus clientes porque Claudette ha tenido un fuerte impacto en la vida de muchos de ellos. Me acuerdo de la historia de un cliente que llegó a verla y eyaculó cuando ella le puso la mano sobre el muslo. Estaba tan avergonzado que quiso partir ahí mismo, pero ella lo convenció de que se quedara porque él había pagado y ella sentía que si se iba lo estaría robando. Terminaron conversando y él le confesó que esa precocidad era un freno en sus relaciones amorosas. Ella le dio concejos prácticos y el partió. Meses más tarde recibió un ramo de flores acompañado de una carta de este hombre, en la que le agradecía por todos sus consejos y le decía que ahora vivía dichoso con una mujer.

Hasta hoy sigo en contacto con Claudette. La última vez que nos vimos fue hace dos meses en mi matrimonio. La invité a ella con su esposa. Tomó la palabra para hacer un brindis, conoció a mi familia y a mis cercanos. Conoció a mi esposo y a su padre, quien también es un gran ciclista, y con mi padre también conversó.

Actualmente está pasando por una situación de salud difícil. Los médicos le dijeron que tenía cáncer en la garganta (aunque ella nunca ha fumado). Después de ver que tras la operación que le hicieron la recuperación está marchando bien, decidimos que vamos a hacer juntas un reportaje sobre la enfermedad. Claudette quiere batir el récord mundial de ciclismo en pista en la categoría de edad 80 – 84 años. El proceso de recuperación y de entrenamiento será el objeto del nuevo reportaje. Ella espera que este trabajo ayude a otras personas enfermas a luchar. Planeamos que la vería en un mes, el día que le darán la fecha de su primera quimio postoperatoria.