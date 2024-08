Liam Neeson se retira de las películas de acción

La próxima película de Liam Neeson, The Commuter, llegará a los cines a principios de 2018. La película parece un thriller de acción bastante mediocre, y su fecha de lanzamiento en enero probablemente significa que el estudio no tiene mucha fe en el proyecto. Desgraciadamente, The Commuter podría ser la última vez que veamos a Neeson usar su conjunto particular de habilidades para interpretar a un tipo de mediana edad con 2.5 hijos que debe patearle el trasero a sus enemigos, ya que sus días como estrella de acción están contados.

El martes, el actor de 65 años anunció en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) su retiro oficial de las películas de acción, informó Sky News.

«Aún me ofrecen mucho dinero para hacer estas cosas», comentó durante una entrevista por su película que definitivamente no es un filme de acción, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, sobre el informante en el caso Watergate. «Les dije: ‘Amigos, tengo sesenta y cinco años’. El público eventualmente pensará: ‘Basta’».

Sí, 65 está probablemente por encima de la edad promedio de un héroe de acción creíble, pero no es tan descabellado. Arnold Schwarzenegger tendrá más de 70 años cuando interprete a un desgastado robot en el nuevo reboot de Terminator, y algunos miembros del elenco de Expendables definitivamente podrían usar descuentos para gente de la tercera edad. Harrison Ford, de 75 años, aventaja a Neeson por una década entera, y aún así continúa cazando replicantes y usando látigos en películas de acción con energía de sobra para dirigir el tráfico de Nueva York.

Pero la decisión de Neeson no está estrictamente relacionada con la edad. Neeson comenzó a obtener renombre como actor dramático gracias a La lista de Schindler y más tarde Michael Collins, y a otros proyectos como Les Misérables. Su incursión en los thrillers de acción fue «un mero accidente», dijo Neeson en el TIFF. Ahora parece que se enfocará de nuevo en proyectos de mayor calidad.

The Commuter y la otra película de acción de Neeson, Hard Powder —en la que interpreta a un barredor de nieve que le declara la guerra a unos narcotraficantes— saldrán en 2018, así que no te preocupes: tendrás la oportunidad de llorar el final de su carrera de héroe de acción en los cines durante otro rato.

Neeson tampoco aclaró si considera que la franquicia de Star Wars pertenece al género de acción, así que aún podríamos verlo repetir su papel como el peor Jedi del mundo en un flashback o algo parecido si J.J. decide incluirlo.