Lianna presenta el video de “Brilla”, una celebración de fuerza colectiva femenina

Antes de empezar el proceso de creación de Como El Agua, su segundo álbum, la cantante de soul y R&B Lianna vivió momentos difíciles. Estaba en una pausa en su proceso musical que no debió haber existido, según sus propias palabras. Así, crear Como El Agua –que vio la luz en abril de este año y fue producido en gran parte por El Arkeologo, reputado beatmaker de Medellín– fue una suerte de renacer, de volver a armar su proyecto, de recuperar las cosas que quería hacer. Aún así, a finales del año pasado, cuando el disco ya estaba casi terminado, sentía que le faltaba una canción más para que estuviera completo.

“Faltaba un tema bien fiestero, para celebrar la vida. Lo había hablado con El Arkeologo, pero no encontrábamos un beat que funcionara. Hasta que me mostró uno que era perfecto para esa sensación y así nació “Brilla”: la grabamos el 26 de diciembre del año pasado”, recuerda la cantante nacida en Medellín y radicada en Bogotá.

El clip de “Brilla”, cuyo lanzamiento es la razón que nos reúne hoy acá, llega después de los videos de “Muy Tarde”, “Sal”, “Me Quedo Aquí” y “Cada Paso”. Al igual que el de “Sal”, fue realizado por Santiago Morales –aka Alma de la Selva– en Londres, ciudad donde estaba de gira el circo para el que trabaja Lianna como cantante. “’Brilla’ es mi forma de entender nuestro espíritu como mujeres. Cuando la escribí recordé esos momentos de los que habla el coro: cuando uno le está contando a una amiga algo después de muchos años y uno se caga de la risa, pero en su momento la pasó muy mal”, explica Lianna.

“A veces es así, por lo que ayer lloramos hoy tan solo reímos; si no me mueve el piso, salgo a buscar calor, me quema más el frío”, entona Lianna en el coro de “Brilla”. Ante las posibles incertidumbres, la cantante es propositiva: “Y si escapamos, acelera, agarra carretera, si no existe nos inventamos la manera”, canta. Es más, abraza esa incertidumbre como parte de la vida: “Ya no cargamos ni con miedo ni con culpa, incierto también se disfruta”, dice la letra de “Brilla”.

El videoclip muestra a Lianna divirtiéndose con sus amigas bailando y cantando. Los cuerpos siempre están en movimiento, ya sea caminando y recorriendo la ciudad o surcando las calles en un descapotable mientras el viento les pega en la cara. Se celebra la vida y la unión, y ante los recuerdos amargos, se baila para evaporarlos. Las mujeres que acompañan a Lianna en el video son Seezee –cantante de Dahna Project– y Stephanie Santiago –cantante colombiana de soul y R&B–; a ambas las conoció en Londres. También están presentes sus compañeras de circo. Todas ellas son las que estaban presentes en ese momento de su vida, mientras trabajaba en Londres.

“Para mí es importante tener chicas alrededor que me inspiren, como las nenas que conocí en ese momento de mi vida y que están en el video. Están también las parceras del circo porque estábamos en temporada. Fue un momento bonito para mí”, rememora Lianna.

Para la realización del video, Lianna buscaba un contraste con la nostalgia de “Sal”, logrando así una pieza plagada de humor colorido y fiestero. “Fue súper guerrillero, hecho en un par de días entre las funciones del circo. Empezamos a rodar y una vieja nos sacó de donde estábamos, y seguimos caminando y nos metimos por un callejoncito y encontramos ese parqueadero y fue como ‘uy, parce, esto está una chimba’”, recuerda la cantante.

El contexto en el que fue grabado el video de “Brilla” también ilustra los retos que implica ser una artista independiente que no puede depender exclusivamente de la música . “Esa es la lucha: hay que meterle todo a la música, pero también buscar el sustento. Le saqué todo el provecho a ese viaje a Europa que fue súper largo. Ahora toda mi vida y mi trabajo están en disposición de cómo alimentar el proyecto o cómo hacerlo crecer”, añade.

El video transmite con fuerza a un colectivo de mujeres que son más poderosas por estar trabajando juntas, un pilar del trabajo de Lianna. Según ella, este tema debe entenderse como una celebración, una en donde se festeja la capacidad de curarse, de sanarse, de estar en buena compañía, de despreocuparse y salir a parchar.

Al final, aunque no sea de forma explícita, videos como “Brilla”, llenos de mujeres celebrándose entre sí, recorriendo la ciudad con actitud y carisma, son potentes políticamente. “Como dice Princess Nokia en una entrevista, si somos feministas es porque no nos han regalado nada, hemos peleado por nuestra música. Hay un poder muy grande en estar juntas, apoyándonos, en los proyectos de las demás y en darnos la mano entre todas. Entre todas nos damos luz”, concluye Lianna.



Mira en exclusiva el video de “Brilla” a continuación:

