Este libro hace un recorrido visual de la historia del sonido grabado

Hasta hace 200 años los humanos desarrollaron la capacidad de capturar, reproducir y amplificar los sonidos. A través de su página, The Vinyl Factory publicó esta semana el lanzamiento de un libro llamado The Art of Sound – A Visual History for Audiophiles, creado de forma colaborativa entre Terry Burrows y EMI Music.

Este libro documenta de forma visual del desarrollo acelerado del sonido grabado, dividiendo las etapas del proceso en cuatro eras: la acústica, la eléctrica, la magnética y la digital. Cada una de estas particiones históricas viene con su descripción y cada dispositivo de grabación que la define.

Videos by VICE

Imagen: The Art of Sound – A Visual History for Audiophiles vía The Vinyl Factory

Imagen: The Art of Sound – A Visual History for Audiophiles vía The Vinyl Factory

The Art of Sound hace un detallado y divertido recorrido visual por artefactos de captura y reproducción de sonido, especialmente aquellos fabricados entre los años 1800 y 1900, incluyendo tanto la tecnicidad del asunto, con la estética impresa en cada una de las máquinas y la utilidad que le conferían los humanos.

Imagen: The Art of Sound – A Visual History for Audiophiles vía The Vinyl Factory

The Vinyl Factory añade que el libro contiene «desde la invención del fonógrafo de Scott de Martineville en 1857, hasta la manera en que el internet ha transformado la forma en la cual la música ha sido compartida», y además «desde fotografías en sepia de principios del siglo 20 del primer estudio de grabación en Londres, hasta fotos glamorosas fotos de un parlante sonos con un iPhone posando en el centro».

Imagen: The Art of Sound – A Visual History for Audiophiles vía The Vinyl Factory

Los coleccionistas o curiosos de la música y dispositivos tecnológicos, pueden ordenar su copia del libro por acá.

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.