Estos son nuestros libros favoritos de Septiembre

Septiembre es un mes importante para el sector editorial y no solo porque los niños estrenan libros (de texto), sino porque salen al mercado algunas de las apuestas más fuertes del año tras el parón del verano.

Entre las decenas de opciones que se han publicado en las últimas semanas, hemos elegido los libros que tenéis a continuación. Pero la última parte del año todavía nos va a traer grandes ratos de lectura, así que hasta el mes que viene.

Videos by VICE

21 lecciones para el siglo XXI

Yuval Noah Harari

Debate

Yuval Noah Harari se consagró con su primer libro, Sapiens, síntesis brillante de la historia de la humanidad. Para su segundo libro Homo Deus eligió centrarse en los futuros posibles para la especie. Ahora vuelve a la carga con su tercera obra centrada en los últimos 18 años y los próximos 82.

Trump, Brexit, algoritmos, data; 21 lecciones para el siglo XXI aborda la crisis de la democracia liberal para entenderla e imaginar hacia a dónde nos dirigimos.

La autoridad puede cambiar de nuevo muy pronto, dice Harari: de los humanos a los algoritmos. De la misma manera que la autoridad divina estaba legitimada por mitologías religiosas y la autoridad humana estaba justificada por el relato liberal, la revolución tecnológica que se avecina podría establecer la autoridad de los algoritmos, de macrodatos, al tiempo que socavaría la libertad individual.

El libre albedrío fue un engaño que se tornó paradigma único tras “el fin de la historia”, pero es que no había nada mejor: nadie mejor que uno para decidir. Ningún sistema externo podía hacerlo mejor. El liberalismo acertó al apostar por que cada uno escuchara a su corazón. Pero pronto será el tiempo de los algoritmos.

La mayoría de los humanos no se conocen a sí mismos. Todos cometemos terribles equivocaciones en los aspectos más importantes de nuestras vidas. La democracia liberal y el capitalismo de mercado ven al individuo como un ente autónomo que no para de tomar decisiones sobre el mundo. Pronto los algoritmos tomarán las decisiones más importantes de nuestras vidas. Se avecinan dos revoluciones que amenazan con cambiarlo todo: la de la biotecnología y la de la infotecnología. Y puede que nos estemos dirigiendo hacia una suerte de dictaduras digitales.

Se podrá decir que Harari se repite un poco, que toda su tesis de futuro gira en torno a un puñado de ideas centrales. Y que se le ven sus hilos socialdemócratas, veganos o budistas. Pero es infalible e imperdible. Excepcional divulgador, investigador de rigor, y sobre todo, dueño de una brutal capacidad de síntesis —virtud de las más valoradas en el siglo XXI.

Tomi Di Pietro

Obscenidad

Rokudenashito

Astiberri Ediciones

En 2014 la artista nipona Rokudenashiko fue arrestada por haber infringido la ley japonesa relativa a la obscenidad. ¿Qué hizo? poner en marcha una campaña de crowdfunding para realizar una impresión 3D de su vagina para fabricar un kayak con la forma de su propio sexo. ¿Qué pasó después? La metieron en la cárcel y decidió luchar por su libertad de expresión y contra la censura.



Obscenidad es un manga que lleva tiempo en el mercado pero que ahora tenemos en español., y es motivo de celebración porque es un canto al feminismo, a los cuerpos y al tiempo bien invertido entre rejas que he disfrutado muchísimo. Es además una entretenida reflexión sobre la contradictoria percepción del sexo femenino en la sociedad japonesa.

Parte del primer capítulo gentileza de Astiberri editorial

Obscenidad es también más necesario que nunca porque las mujeres nos hemos cansado de un sistema que no nos protege, y para el que seguimos siendo tabú porque hay genitales de primera y de segunda. ¿O cómo se entiende que en Japón la representación de los genitales sea ilegal pero exista una celebración anual del pene, el Festival del Falo de Acero de Kawasaki? En VICE hemos publicado galerías de fotos. de este curioso evento.

Este manga tiene mucho humor, pero sobretodo ayuda a no olvidar las leyes japonesas más allá de la obscenidad, es también una obra para no olvidar el funcionamiento judicial y el sistema penitenciario nipón. Es una obra de arte que grita bien fuerte que el manko (el chichi, vaya) no es obsceno y que su detención no es más que un caso aberrante de censura y de represión sexual que inevitablemente me hace pensar en este artículo que publicó Gerardo Tecé sobre cómo funciona la censura legal en España.

Y además, como curiosidad, siempre podrás sentir que estás en un parque de Kyoto leyendo este manga, ya que la autora pidió que se respetara el sentido de la lectura japonés (al revés que la nuestra y de derecha a izquierda).

Por cierto, Broadly entrevistó a Rokudenashiko. Puedes ver el vídeo aquí.

Laura Muriel

Operación masacre

Rodolfo Walsh

Libros del Asteroide, 2018

Algunos escritores buscan grandes historias que contar, otros pasan su vida esperando que esas historias les lleguen para poder contarlas. Para estos segundos, las historias casi nunca llegan. Para otros, por suerte, sí. Este creo que fue el caso de Rodolfo Walsh, que hasta 1956 era un simple traductor y escritor de novelas policíacas con pocas aspiraciones pero al que un día, mientras tomaba una cerveza en un bar, alguien se le aproximó y le susurró “Hay un fusilado que vive”.

Esa simple frase desencadenó una complicada investigación a través de la maquinaria del estado argentino sobre la extraña detención y posterior fusilamiento de un grupo de hombres que se habían juntado a jugar a las cartas y a escuchar un combate de boxeo por la radio en un piso de su barrio. Cada uno con su pasado, con sus ideas… Pero todos sospechosos a los ojos de un régimen brutal que luchaba por mantenerse en el poder en aquellos convulsos años de la historia de Argentina.

Wash, adelantándose muchos años al periodismo literario norteamericano, nos explica la crónica de aquella noche terrible, de cómo algunos consiguieron burlar una muerte segura y de cómo localizó a esos supervivientes.

Operación masacre es un libro que hiela la sangre y que en mi caso leí en un día, atrapado por el relato de Walsh que sabe contarlo de una forma excelente (quizá heredada de aquellas novelas de policías que escribía), pero cuya realidad deja desconcertado y tembloroso al lector.

Juanjo Villalba

El Borbah

Charles Burns

Editorial La Cúpula, 2018

El Borbah, un detective gordo y enorme que va vestido como un luchador de wrestling mexicano sin que aparentemente a nadie le parezca “raro”. Pero es que él vive en el mismo mundo lleno de científicos locos, mujeres fatales, extraterrestres y extras de películas de Fellini o de Dick Tracy en el que también se mueve y trabaja (en el mismo sector), Lloyd Llewelyn, el detective que Daniel Clowes creó algunos años después.

El Borbah resolvió sus casos unos años antes que LL.LL., entre 1983 y 1987, y se publicó inicialmente en las revistas Raw (de Art Spiegelman y Françoise Mouly) y en Heavy Metal. El volumen que presenta La Cúpula es una recopilación de las cinco historias que Burns creó con este personaje. En ellas, se repite la clásica trama de cine negro consistente en problema-visita a la oficina destartalada del detective-breve conversación sobre los gastos-investigación-conflicto-solución, pero en este mundo paralelo de El Borbah, los casos se apartan bastante del código de la novela negra tradicional, presentándonos por ejemplo un movimiento juvenil que aspira a convertirse en robot o un misterioso personaje que aspira a poblar el mundo con sus descendientes mediante un maquiavélico plan.

Como siempre, los dibujos de Burns son hipnóticos, destacando especialmente en los collages que encabezan cada uno de los relatos.

Juanjo Villalba