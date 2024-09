Un líder neonazi alemán fue rescatado por refugiados sirios tras un accidente de coche

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La escabrosa polvareda levantada por los atentados terroristas de ayer en Bruselas ha despertado en muy pocas horas las proverbiales reacciones xenófobas de un buen puñado de los líderes de la ultraderecha europea. Muchos de ellos siguen señalando a los refugiados como responsables del terror, como si ignoraran que los autores materiales, tanto de los atentados de París como de los de Bruselas son, en un 90 por ciento de los casos, ciudadanos de la Unión Europea (UE).

Por una vez, sin embargo, más allá del furor racista, ha salido a la luz una noticia que contrarresta ligeramente la perturbadora avalancha de descalificativos xenófobos proferidos por los ignorantes.

Videos by VICE

Stefan Jagsch, un político de ultraderecha afiliado a un partido neonazi alemán padeció el pasado 16 de marzo un gravísimo accidente de circulación. Jagsch se salió de la calzada con su jeep en una pequeña aldea del pantanoso valle de Frankfurt. Poco después del accidente sendas furgonetas que transportaban a un total de 16 refugiados — a quienes la mayoría de las informaciones habrían identificado como a ciudadanos sirios — pasaron por el lugar del siniestro.

Fue entonces, cuando refugiados se bajaron de las furgonetas, sacaron al joven fascista de 29 años del interior del vehículo, le socorrieron con primeros auxilios, llamaron a la ambulancia y se quedaron junto a él hasta que esta llegó, según ha declarado un portavoz del departamento de bomberos.

Jagsch es miembro del Partido Democrático Nacional (PDN) y se presentará como líder local de la formación en las elecciones de este mes. El PDN es un partido que ha ya sido vapuleado por miembros del ejecutivo alemán. Un portavoz de Angela Merkel, sin ir más lejos, tachó a la formación de «antidemocrática, xenófoba, antisemítica y anticonstitucional».

Poco después del accidente, Jean Christoph Fiedler, líder regional del NPD, se deshizo en insólitos elogios hacia los refugiados, de quienes dijo que «han llevado a cabo un indudable acto de profunda humanidad».

El PND fue fundado en 1964 como continuación del partido socialista del Reich que, pese a su nombre, era la formación nazi por antonomasia. Udo Voigt, quien representa al único asiento que a día de hoy tiene el partido en el parlamento alemán, describió una vez a Hitler durante una entrevista como a «un gran estadista».

Los detractores del partido, incluidos cinco líderes estatales, están trabajando para conseguir que se prohíba a la formación, a la que han acusado de ser una amenaza para la preservación del orden democrático en Alemania. El tribunal constitucional federal está tramitando el asunto actualmente.

Nueva demostración de fuerza de Pegida en las calles de Alemania. Leer más aquí.

Los movimientos de derecha antiinmigración están reclutando a un gran número de adeptos por toda Europa en los últimos meses. Muchos de ellos se han aprovechado de los atentados que costaron la vida a 130 personas en París el pasado 13 de noviembre, para sembrar el discurso del terror e inventarse un escenario donde la limpieza étnica es una necesidad apremiante en términos de seguridad.

Ahora que Bruselas también ha sucumbido a la fiebre terrorista de los yihadistas, la ultraderecha europea saliva nerviosamente y se frota las manos: saben que es su momento para reclutar a miedosos e ignorantes.

Las formaciones inscritas en la extrema derecha de la ideología política sugieren, entre otras cosas, que la incesante llegada de refugiados a Europa se ha convertido en el perfecto caballo de Troya para que los combatientes yihadistas de Estado Islámico, hombres entrenados en Siria e Irak, entren por las puertas del viejo continente.

«Resulta completamente naif asumir que no hay terroristas islamistas entre las grandes cantidades de personas que han entrado a Europa de manera extremadamente descontrolada», denuncia el PND en su página web. «Los atentados terroristas perpetrados por islamistas están subrayando el peligro que la migración en masa supone para nuestra seguridad doméstica».

Pese a todo, el PND sigue siendo una formación minoritaria y no ha experimentado el mismo crecimiento que su primo más moderado, Alternativa para Alemania (AfD) que cosechó unos resultados inquietantemente positivos en las últimas elecciones. Pese a todo, el PND ha subido un 10 por ciento en la intención de voto en la región de Hesse, allí donde Jagsch estampó su vehículo.

Jagsch «se recupera favorablemente de las lesiones sufridas en el hospital teniendo en cuenta las circunstancias», ha relatado Fiedler, su portavoz. El político neonazi escribió en su perfil de Facebook que no está en disposición de confirmar si quienes le rescataron eran o no refugiados. «No podría decirlo porque no estaba precisamente consciente cuando sucedió», ha escrito. «Así que no puedo ni confirmar ni refutar que fuera un refugiado sirio quien me sacara del coche. Es por ello, que no puedo opinar al respecto».

El periódico británico The Guardian ha informado, en cualquier caso, que los refugiados sirios habrían informado a los bomberos que Jagsch estaba perfectamente consciente en el momento en que estos le rescataron de los amasijos a los que había quedado reducido su vehículo.

Sigue a Tess Owen en Twitter: @misstessowen

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES

Mira el documental de VICE News Odio en Europa: las protestas anti-Islámicas de Alemania: