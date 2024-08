Lido Pimienta acaba de ganar el premio Polaris en Canadá

Parece que está en su mejor racha. Después de que otorgara a Kaytranada un premio por $ 50,000 dólares canadienses el año pasado, el Polaris Music Prize acaba de hacer lo mismo con otra artista que desafía la identidad musical de Canadá: la colombiana radicada en Toronto Lido Pimienta. Para quienes no estén familiarizados con él, el Polaris Music Prize es un premio de otorgado anualmente al mejor álbum canadiense de larga duración, y el criterio está basado en el mérito artístico, independientemente del género musical, las ventas o el sello discográfico.

Este año, por primera vez en su historia lo ganó una artista latina: Lido por su increíble álbum del 2016, La Papessa, un lanzamiento que equilibra los puntos de vista políticos y personales de Pimienta y los pone encima de la mesa con ferocidad y una apuesta franca por el baile. En nuestra lista de mejores discos hispanoamericanos del 2016, naturalmente pusimos en la lista esta entrega.

Pimienta nació en Colombia y se identifica como afro-latina e indígena sudamericana, y también es la primera ganadora del Polaris que no canta en inglés o francés: La Papessa está totalmente en español. Su victoria es un choque necesario para el status quo del indie canadiense, permeado por un halo de blancura, y es una justa celebración para una artista que ha hecho su parte de trabajo en lo musical, pero también en el activismo social. Pimienta subió su hijo de 9 años y a su propia madre cuando hizo su discurso de aceptación, lo que fue extremadamente positivo y edificante para la comunidad latina (pero sobre todo la colombiana) dentro y fuera de Canadá.

Por lo demás, en la gala 2017 del Polaris Prize, la visionaria Tanya Tagaq continuó con un desgarrador popurrí de canciones de su álbum nominado Retribution, incluyendo la canción principal y una portada de Nirvana ‘Rape Me’. Tagaq y otras personas que se unieron a ella en el escenario estaban vestidas de rojo para apoyar el Proyecto REDress, una iniciativa artística para concienciar a la actual crisis de mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Canadá.

Y por último, el legado de artistas canadienses a la historia de la música también fue reconocido. You Want It Darker de Leonard Cohen, su último álbum, liberado muy poco antes de su muerte el pasado noviembre, estuvo entre los nominados. En su honor, se estrenó el video de ‘Leaving a Table’, que podrás ver aquí abajo.

