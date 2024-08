Ligué en Tinder usando puras frases de Cumbia Romántica

Sumérgete en el contenido sabroso de nuestra Semana de la Cumbia haciendo clic aquí.

El romanticismo de telenovela, las invitaciones al cine, las cartas de enamorados, los regalos de San Valentín, los nudes, el Netflix N’ Chill, y los graffitis de personas despechadas pensando en su ex. Todo esto es la base y cimientos de la reacción química más famosa del planeta: el amor. Pero gracias a las redes sociales, el juego en el amor ha cambiado abruptamente. Hoy en día, estamos más cerca que nunca de la persona que pensamos que era absolutamente imposible contactar: a un DM de distancia.

Videos by VICE

Al parecer al homo sapiens no le bastaba con todas estas facilidades para contactar a cualquier persona y tuvo que inventar una aplicación que tuviese una sola función, aunque en mi opinión, todas son para eso: ligar. Todo el mundo que esté leyendo este texto y tenga un smartphone sabe, si no es que lo tiene descargado, qué es Tinder. Vivimos en la época de la inmediatez, queremos todo ya: mejores salarios, mejores trabajos, más parejas, más canciones, más películas, comida. Y jamás nos ponemos a pensar si realmente tenemos el tiempo para ver, escuchar, coger, y comer todas estas cosas. Nos emputa tener que esperar por algo.

Creo firmemente que Tinder logró un antes y un después en las relaciones. Cada vez menos van a escuchar «conocí a Laura en un bar, le llegué y empezamos a salir». Ya ese tipo de primeros encuentros son muy, muy raros. Hoy en día conocemos a gente debido a likes, RTs, shares, o DMs. Las historias que contaremos a nuestros nietos (si es que tenemos), van a ir más por: «Bueno, agregué a tu mamá a Facebook un martes y ya el miércoles le dio like a dos memes que subí y le hablé por chat para salir el fin de semana».

Tengo varias amigas y amigos que debido a que se autodenominan como personas muy románticas, dicen que jamás estarán en una aplicación tan superficial como Tinder. Quizás entiendo de dónde viene esta opinión, pero pienso muy distinto. No me gusta pelear con mis amigos a menos que estemos jugando FIFA o viendo un partido de futbol. Entonces para demostrarles que el romanticismo no está muerto, y que aún en Tinder sigue vivo, decidí tratar de ligar en Tinder usando letras de uno de los géneros más melosos que existen: la cumbia romántica.

Las metas fueron las siguientes:

-Saludar

-Usar sólo frases de cumbia romántica

-Lograr que la persona quisiera una cita conmigo

Básica y simples, como hamburguesa de McDonald’s.

Bronco – «Que no quede huella»

«Que no quede huella» es uno de los temas fundacionales de este género en México, escrito en 1989 por el legendario Lupe Esparza, probablemente el duranguense más famoso vivo. Obviamente yo la escucho en su versión 2017 en colaboración con el Rey León, Larregui. Pero merecen mención los covers hechos por División Minúscula y el de Rodolfo Aicardi, de 1990, y que es igual de importante que la original en la historia de este género en el continente.

Es una canción tatuada en la memoria colectiva de Latinoamérica y una abultada mayoría de la gente la conoce, así que lograr que mi match no se diera cuenta que estaba citando a Bronco (aunque quizás esto hubiese ayudado) iba a estar difícil. Cuando te envían algún emoji, cualquier conversación es más placentera y llevadera. Los emojis salvan relaciones familiares, noviazgos, matrimonios. Y jamás pensé que esta letra llevaría a mi match a preguntarme si tenía novia, pero viendo cómo se desarrolló el encuentro, creo que es bastante lógico ya que la canción es una oda al desamor. Que se vaya. Que no vuelva más.

El punto clave estuvo en el «Ya ni me recuerdas…», que sin duda es una de las aportaciones más importantes al cánon letrístico de la cumbia que ha dado El Gigante de América. Quizás los puntos suspensivos hicieron que mi match se sintiera muy curiosa, y genuinamente pensó que la conocía; me dio el beneficio de la duda y quiso curar mi corazón. Al parecer, o la técnica de decirle a alguien que estás con el corazón roto es lo más efectivo para poder lograr una cita, o realmente es una letra universal. Como sea, la usaré por el resto de mi vida.

Los Temerarios – «Pobre tonto enamorado»

Los Temerarios es una de las definiciones de «pionero» en este noble género adorado por todas tus tías. El Grupo Más Joven de México, fundado en Zacatecas, ha regalado al mundo joyas inmortales como «Mi vida eres tú», «Como te recuerdo» o «Tu última canción». Además, los lobitos como motivo gráfico a lo largo de su discografía los acercan al country, al metal y a las culturas de los indios de Norteamérica. Ídolos totales. El tema que escogí viene en su placa 1995 Camino del amor.

Esta vez me contactaron primero con un gif; para romper el hielo imagino. El gif era uno de una chava enviándome un beso, así que probablemente todo iba a ser mucho más fácil y llevadero. Y vaya, «Pobre Tonto Enamorado» suena básicamente a cuando paras en una viaje por carretera a las dos de la mañana para comer algo. No hay mucha luz, y esta canción está sonando en el restaurante 24 horas que te va a servir unos tacos de asada fríos. Tienen que estar fríos.

El «¡Ay! Hasta pena me da», fue la línea perfecta para responder a ese gif de besitos. Los Temerarios, siendo pioneros de todo lo que sea romántico, sí estaban adelantados a su tiempo y crearon esta línea para situaciones embarazosas como esta, tan propia de la era del las apps.

Nunca en mi vida había funcionado decirle a alguna de mis novias «es mentira, no me quieres». Primero, me sentía bien estúpido diciendo esto y, además, quizás tenía miedo a darme cuenta que en verdad no me querían. Es difícil quererme, amigos, soy alguien muy «especial». Pero, en esta época de la inmediatez tindereña, decirle a un match que te demuestre que te quiere es igual a una cita. Viva el 2017.

Selena y Los Dinos – «Como la flor»

Cuando empecé a escribir este texto, mi deseo más profundo era poder lograr ligar con esta canción de Selena. Escrita por A.B Quintanilla y perteneciente a su placa de 1993 Entre a mi mundo, «Como la flor» es la canción insigne de Selena, uno de los portentos del género en el norte del continente, número uno en todos lados, patrimonio intangible de la humanidad, y la amo. La escucho muchas veces a la semana y cuando ando bien borracho es una canción que obligatoriamente mis citas tienen que saber que voy a sonar en mi tocadiscos. Y sí, sabía que ligar con esta letra mundialmente conocida iba a ser más difícil que hacer que alguna de mis ex novias me perdone. Pero bueno, Selena es el nombre más grande de la música tex-mex y la cumbia mexicana, un verdadero símbolo, adelantada a su tiempo. Es tan grande que inventó a J-Lo.

Casualmente, con este match tenía ya semanas de haber conectado, pero mi vida no se basa en el Tinder y bueno, a veces tengo trabajo aunque nadie me crea. La conversación giró en torno a que yo era una mala persona por haber respondido tarde, y quizás tenía mucha razón pero no era momento de debatir esto. Ella se sintió ghosteada, pero la magia de «Como la flor» hizo que le bajara un poco a su decepción.

La clave acá estaba en saber cuándo tirar la gran, hermosa línea «Cómo me duele». Esta frase era mi Filippo Inzaghi en los últimos diez minutos del partido perdiendo 0-1, era mi triple de Reggie Miller para llegar a tiempo extra. Cuando me vi atrapado, la usé, y su respuesta fue «qué te va a estar doliendo». Acertado, querida.

Luego volví a usar mi gran recurso pero ahora agregando «¡Ay!», para darle más dramatismo y ver si lograba entrar en lo más profundo de su inconsciente y lograr que recordara en algún lado de su cerebro los momentos felices que seguro pasó con su familia y amigos bailando esta rola. Pero, como todo en mi vida según mi psicoanalista y yo: no fue suficiente.

Ya me sentía rendido, y usé lo que todo hombre derrotado usa cuando ya no tiene más nada que decir: la victimización. Increíblemente, este recurso hizo que se desesperara y ella misma me invitara al Corona Capital para después darme su número de teléfono. Magia. Me haré la víctima toda mi puta vida de ahora en adelante. Selena es una diosa y me cuida desde el cielo.

Los Rehenes – «Sin luna ni sol»

El segundo grupo originario de Zacatecas en esta lista, liderados por Javier Torres, conocido mundialmente por sus pasitos coquetos de baile. Los Rehenes es una de esas bandas muy mexicanas que tocan muchos géneros y todos con maestría innata y tienen éxitos igualmente inmortales como «Limosnero de cariño» o «No eres fácil de olvidar». Es música que no se entiende sin la tradición de la telenovela mexicana.

Y bueno, entrando en materia, a veces no entiendo cuando mis amigos me dicen que no saben sacar conversación a sus posibles parejas. En serio, es muy fácil decir «¿qué onda?», y automáticamente la persona va a responder algo y, de ahí, ¡ya puedes decirle cualquier estupidez y hablar hasta las tres de la mañana! Tal vez soy un pendejo que habla de más, pero a veces me da ansiedad sentir que hay gente en el mundo que no sabe llevar una conversación.

El responder un «¿bien y tú?» con un «Sin luna ni sol» de Los Rehenes es el logro más transgresor en mi época de conversador en redes sociales para lograr coger. En serio. En mis 28 años jamás había dicho una respuesta tan contundente. Tuve suerte y está haciendo un frío cabrón en las solitarias noches de la Ciudad de México, y mi match llevó la conversación por ahí. Hasta me comentó que se compró un abrigo. Luego quise ser romántico y lanzarle el «Que a tu lado, feliz yo estaré» que para mi suerte, funcionó. ¿Por qué diablos no había aplicado estas técnicas antes en mi vida?

Hablar de lo triste que es tu vida, que nadie te pela, y que estás bien solo, funciona en el 2017. No sé si será todo el emo que oímos de pequeños, o que simplemente está de moda estar enojado o triste, pero apenas mencioné mi soledad, mi match asumió que me habían tronado y que esa era la razón por la cual andaba merodeando en la tundra de Tinder. Otra vez, la victimización logró que tuviese la oportunidad de una cita en persona.

Aprendí que victimizarme y mostrar que estoy herido, o que alguna novia me dejó, es la manera más fácil de lograr tener citas o coger. Hombres y mujeres del mundo, usen esta información de la manera más sabia posible. «Todo poder lleva una gran responsabilidad», decía el Tío Ben.

***

Sigue a Noisey en Facebook y entérate de todo sobre nuestra Semana de la cumbia aquí abajo.