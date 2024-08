Lil Xan ahora quiere ser Diego: hablamos con él a su paso por España

Dice Lil Xan que de niño iba mucho a misa y pensaba en sí mismo como en el “segundo advenimiento” de Jesucristo. “Después me convertí en un rapero famoso, algo seguramente menos estresante que ser la encarnación de Jesús”, comenta entre risas al otro lado del teléfono. Ha dejado los opiáceos y las benzodiacepinas, va a ser padre y pretende dejar de ser Lil Xan para convertirse en Diego.

Sabe que no es fácil. Que todos lo conocen por el sobrenombre de la marca de alprazolam a la que estuvo enganchado. Pero cuando en los conciertos el público corea su nombre de pila, confiesa, “siento que voy por el buen camino”. A las puertas de su primera visita a España —actúa el martes 26 en Madrid y el miércoles 27 en Barcelona—, hablamos con él sobre su nueva mixtape, Heartbreak Soldiers 2, su inminente paternidad y las diferencias entre el público y la sociedad americana y europea.

Videos by VICE

VICE: La semana pasada sacaste tu nueva mixtape, Heartbreak Soldiers 2. ¿Qué ha cambiado en tu sonido desde Total Xanarchy hasta la primera y la segunda parte de Heartbreak Soldiers?

Lil Xan: Heartbreak Soldiers es la prueba definitiva de la evolución en mi sonido, tanto en su primera como en su segunda parte. Hay mucho mensaje, trato de comunicarme con el público de una manera muy directa pero siendo algo más que un activista, y creo que sirve para que la gente se haga una idea de lo que puedo hacer realmente con Heartbreak Soldiers 3, mi próximo trabajo… aun así, me sigue gustando Total Xanarxy.

¿Cómo será Heartbreak Soldiers 3 y qué tendrá de diferente a lo que ya has hecho?

Estamos trabajando con un coro, con violinistas, con trompetas… estamos tratando de hacer de Heartbreak Soldiers 3 una nominación al Grammy. El ambiente de trabajo no podría gustarme más: en Pittsburgh, Pensilvania, con una furgoneta, en un estudio antiguo… Es por eso que quiero que el álbum salga ya para que la gente pueda escucharlo. Hay una canción que está fuera del álbum, “Midnigth club”, que lanzaremos con un vídeo y que creo que hará a la gente darse cuenta de cómo puedo rapear realmente. No soy otro rapero que balbucea de Soundcloud.

MIRA:

Acabas de estar en Alemania, en Polonia, actúas primero en Barcelona y luego en Madrid…¿Qué tiene de distinto la audiencia europea de la americana?

A mí me encanta el público americano, es mi gente, les amo y son los mejores. En lo que respecta al público europeo, creo que quizá aprecian un poco más la música, por eso también me encanta venir a dar conciertos o a festivales aquí. La música es más como una religión en Europa, me siento más apreciado en el sentido musical.

¿Y la sociedad?

Bueno, la sociedad americana está jodida. Yo diría que el mundo en general está jodido. Todo se reduce a que los jóvenes piensen que todo está bien y es guay, quizá de manera más fuerte en Estados Unidos, pero en general es algo que ocurre globalmente. Las redes sociales juegan un papel muy importante en ello, por eso creo que, como artistas, tenemos que intentar dar el mejor ejemplo posible. Y eso es, precisamente, lo que estoy tratando de hacer yo.

He leído que de niño pensabas que eras la encarnación de la segunda llegada de Jesucristo. ¿Qué piensas que eres ahora?

La segunda llegada de Jesucristo desde luego que no (risas). De niño creía eso porque iba mucho a misa, rezaba mucho, leía la Biblia y creía que era especial en ciertos aspectos. Después me convertí en un rapero famoso. Algo seguramente mucho menos estresante que ser la encarnación de Jesús. Y estoy feliz con ello.

¿Cómo han cambiado tu música y tu vida desde que no to tomas opiáceos y benzodiacepinas?

Para bien, claro. La rehabilitación me ha ayudado mucho en todos los sentidos. Tampoco era tan malo cuando las tomaba, pero si quería ser todo lo bueno que podía y quería ser, tenía que cortar por lo sano. Y funcionó. Estar limpio me ha ayudado a progresar mucho con mi música, y no solo ahí, sino también con mi vida en general, con mi familia… Ahora me siento muy bien, la verdad.

Aunque estés limpio sigues llevando el alprazolam en tu aka. He leído que tenías la intención, de hecho, de cambiar tu nombre artístico por el de pila, Diego…

Sí, aunque aún son solo palabras, una intención. Es difícil hacer una transición en ese sentido, de ser Lil Xan y que todos te conozcan por ese nombre a cambiarlo hay todo un proceso. Pero mucha gente me llama Diego, ya. En los meets and greets, en los shows corean “Diego, Diego”… cuando eso sucede me hace muy feliz y sé que estoy yendo en la dirección correcta, que voy por buen camino. Pero sea como sea, de momento no me importa si me llaman Xan o Diego, aunque sí que estoy tratando de cambiar mi nombre y ser simplemente Diego.

Eres de origen mexicano pero creciste en California. ¿Cuál es tu relación con el mundo hispano?

Sí, aunque mucha gente no lo sabe. Nací en Ciudad de México, pero siendo un bebé, con tres meses, me mudé a Redlands, en California. Por eso no suelo decir que soy de allí, porque era un bebé cuando me fui. Mis padres no me enseñaron nada de español, no sé hablarlo, pero ahora estoy tratando aprender. Estoy tratando de acercarme a la comunidad hispana, latina, porque creo que se está moviendo algo en el rap dentro de ella. Me apetece mucho, en ese sentido, actuar en España, va a ser increíble.

Naciste en una familia humilde. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste con la música, desde aquel día en que perdiste una cámara y decidiste empezar a rapear?

Ha cambiado en todo y para bien. Le compré una casa a mis padres, tengo la mía propia en Downtown, en Los Ángeles… Tengo la solvencia económica suficiente para cuidar de mí mismo, voy a ser padre próximamente y no tengo que preocuparme por problemas relacionados con el dinero para su crianza… Si nunca me hubieran robado esa cámara, no sé qué habría pasado, la verdad. Probablemente seguiría siendo barrendero en Redlands, California. Así que gracias a Dios que alguien decidió cogerla sin mi permiso.

Como has dicho, vas a ser padre próximamente. ¿Qué te gustaría enseñarle a tu hijo sobre la vida y el mundo?

A mi hijo o a mi hija, aún no sabemos qué será. El nacimiento de ese bebé probablemente vaya a ser la mejor experiencia de mi vida, sea niño o niña. Cuando llegue a cierta edad, espero simplemente hacerle saber que puede ser lo que quiera ser, que puede hacer lo que quiera hacer: trabajar en la industria de la música, ir a la escuela y estudiar… Le voy a dar la opción de hacer lo que quiera con su vida, porque me encantaría que lograse lo que deseara. Y eso es algo muy importante para mí: darle todo lo que he aprendido, enseñarle todo lo que me han hecho saber las experiencias que he vivido.

¿Cómo crees que vas a ser como padre?

Tengo fe en que seré el mejor padre que pueda ser. Y mi prometida también, porque ella es maravillosa con los niños y un ser increíble. Estoy muy enamorado, y creo que ella sabe mucho más sobre criar hijos que yo. Pero seremos unos padres increíbles, y nuestros hijos crecerán en entornos agradables y vivirán vidas cómodas, no se las vamos a arruinar. Les daremos una vida mejor que la que tuvimos nosotros creciendo con nuestros padres.

Si un extraterrestre aterrizara en la tierra y preguntara quién es Lil Xan, ¿qué le dirías?

Le diría que soy un tío normal. Hay un montón de raperos egoístas en la actualidad, especialmente en Estados Unidos. Piensan que son personas muy complejas, que son mejores que nadie. Sin embargo a mí me gusta interactuar con mis fans, de manera personal, física. Soy humilde y me gusta ser amable también. Ni la fama ni el dinero me han cambiado. Nunca me he convertido en un rapero egoísta y narcisista como les ocurre a muchos, siempre he permanecido igual. Eso es lo que le diría al extraterrestre.

Lee las bases legales y rellena el siguiente formulario para participar:



Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.