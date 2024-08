Liliana Felipe | Artista y activista | México

Las histéricas somos lo máximo, dice uno de los estribillos más famosos de Liliana Felipe. Las histéricas nos inconformamos, a gritos, en marabunta o escribiendo canciones, como ella, que lleva toda su vida componiendo desde el feminismo, incluso cuando la palabra feminismo ni se cantaba ni se escribía. Colaboró con las luchas de la comunidad LGBTIQ+ a principios de los dosmiles y fue de las primeras lesbianas en casarse en la Ciudad de México.

La efervescencia festiva se combina con su ímpetu en el escenario, ese espacio para el disenso, con el arte y la música puestos ahí para decir otra cosa: reinventarse es posible, incomodarse es necesario, moverse es vital. Eso ha hecho Liliana a lo largo de los años con más de 500 canciones compuestas.

Porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, dice en un tema que habla del amor, pero las milanesas son, desde hace más de ocho años, veganas para Liliana, quien tiene claro que no se puede combatir el patriarcado si no se combate la explotación de las personas no humanas, y es en ese lugar donde ha puesto su batalla los últimos años. “La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal”, nos dice, y habla de la pandemia de hoy enlazándola con nuestros modelos de consumo y la explotación de las especies. Todo es parte de la misma cosa y la misma casa: un activismo mutante que pasa por los derechos de todas las hembras de todas las especies, siempre con el mismo compromiso no exento de humor e ironía, y el mismo cuerpo expuesto.

Liliana es una de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

