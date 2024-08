Este es el line up del Personal Fest 2017

Después de una larga espera, el Personal Fest anunció por fin el cartel de su edición de este año, en donde anunció como headliners a Jack Johnson, Phoenix, Fatboy Slim y Los Fabulosos Cadillacs.

Junto con ellos, se presentarán leyendas como PJ Harvey, Seu Jorge tocando los covers de David Bowie que lo catapultaron a una fama más amplia en The Life Aquatic, y bandas tanto recientes como un poco más longevas que nos emocionan mucho, como The Black Angels, Whitney, Daughter, Neon Indian, Mala Rodríguez y más.

El festival no publicó un cartel como tal, y de hecho aún hace falta un segundo anuncio con las bandas que completarán la lista de talentos, pero por el momento les dejamos con los artistas confirmados, así como las fechas y el lugar: Sábado 11 y domingo 12 de noviembre, en el Club Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 7 de agosto para clientes de Club Personal.

Line Up confirmado al momento:

Jack Johnson

Phoenix

Los Fabulosos Cadillacs

PJ Harvey

Seu Jorge presentando The Life Aquatic

Mala Rodríguez

The Black Angels

Daughter

Whitney

Neon Indian

Homeshake

Little Jesus

Turf

Poncho

Klub

Benjamín Amadeo

Cállate Mark

Banda de Turistas

Diosque

Bandalos Chinos

Francisca y los Exploradores

El General Paz & La Triple Frontera

Rayos Láser

Chucky de Ipola

Viva Elástico

OK Pirámides

Altocamet

Orion XL

Weste

Boomerang

Anetol Delmonte

Místicos

Cítrico