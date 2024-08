Metallica anunció su línea de cerveza y al parecer no es tan ligera como ellos

Apenas el verano pasado, Metallica decidió hacer más cercano su vínculo con su base de fans tremendamente malos que logran acabarse una botella entera de Jack Daniel’s en un sorbo al lanzar su propia línea de whiskey, Blackened. Y ahora, para hacer todavía más legítimo y económico –las botellas de su bourbon costaban $70 dólares en su versión más barata– su acercamiento a la industria de las bebidas alcohólicas, han decidido crear su propia marca de cervezas.

‘Enter Night’ se trata, según palabras de la banda, de una “pilsner lupulosa pasada a través de un pedal de distorsión”. Wow. Qué buena descripción para intentar convencer a un niño de 12 años. Lástima que todavía no puedan beber legalmente. De alguna forma, esta nueva intención de impresionar gente usando conceptos “true” me recuerda cuando hicieron eso de ponerle su música ––con suerte no del Reload–– a los barriles de whiskey para mejorar su sabor. Procedimientos explícitamente duros y reales.

La cerveza fue creada en colaboración directa entre Arrogant Consortia ––marca que pertenece a Stone Brewing Co.–– y la propia banda, quien se encargó de ir probando y encaminando el sabor de su cerveza entre visitas a las instalaciones de la cervecera en San Diego, y durante el backstage de algunos de sus conciertos. Se trata de una pilsner clara de sabor aparentemente ligero con 5.7% grados de volumen alcohólico, lo cual es ligeramente más elevado que la mayoría de las cervezas del circuito comercial internacional.

Enter Night ya había sido vista en algunos shows del tour otoñal de los Cuatro Jinetes, pero será distribuida de manera oficial durante el primer cuarto de este año, al menos en los Estados Unidos. Se espera que durante la primavera, la cerveza ya pueda estar enfriándose en hieleras de toda América Latina.

