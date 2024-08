Línea Directa: Nathy Peluso sobre el pasado, su carrera y el éxito

Su disco Calambre, le mereció dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Alternativa por su sencillo “Buenos Aires”. Sumado a eso, se volvió un fenómeno viral en redes sociales como TikTok debido a su colaboración con el productor Bizarrap, misma que puso a muchísima gente a cantar: “I’m a nasty girl, fantastic, este culo es natural, no plastic”. ¿La escuchaste, no? Antes de todo el éxito, hubo una Nathy que hacía covers, aprendió y creció en otros paisajes, se vestía diferente, y bailaba con la música de Chayanne a más no poder. Rememoramos con ella algunos tuits y videos pasados (incluidos algunos de entrevistas que le hicimos hace tiempo en Noisey), para darnos cuenta por qué siempre ha sido “una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal”.