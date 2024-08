Línea Rave: Nuestros reventones recomendados de la semana

Sabemos que los mejores momentos incluyen baile y mucha fiesta, así que ya tenemos preparada nuestra Línea Rave para que practiques tus mejores pasos de baile y los lleves directito al dancefloor. Desde la próxima edición de Fascinoma MX hasta el Festival Fauna Primavera en Chile.

Dale clic a cada flyer para mayor información.

México

Jueves 9 de noviembre

HOSH nos deja claro que inició una nueva etapa en su carrera, la cual estamos ansiosos por conocer desde su último lanzamiento «Stories From Sa Talaia» un álbum doble que además, está firmado bajo su propio label, fryhide. Al lineup se suma Marcus Worgull para darnos sus mejores clases de baile en el foro Normandie.

Si quieres ganar una cortesía doble manda un email con tu nombre completo a thump@vicemexico.com

Viernes 10 y sábado 11 de Noviembre

Fascinoma pinta para ser el siguiente gran evento de esa electrónica de culto; esa que tiene su nicho de seguidores bastante fieles, clavados y que saben con certeza que este próximo 10 y 11 de noviembre, despegará la nave con todos los presentes para llevarlos a niveles inimaginables de hipnosis dinámica por tanto baile. Su line up puede ser un tanto nuevo para todo aquel que no sea medio clavadón en la escena.

Sábado 11 de noviembre

Tenampa Recordings se complace en presentar a el demoninado «caballero del techno,» debido a su sentido de profesionalismo y reconocimiento como uno de los mejores DJs. Con uno de los sellos mas emblemáticos de música electrónica bajo el brazo se presenta en Mexico este sábado.

Argentina

Miércoles 8 de noviembre

Red Bull Music Academy une fuerzas con Niceto Club para presentar al capo del electro funk de Stones Throw Records: Dâm-Funk. El embajador mundial del funk gangsta californiano llega a la capital argentina para una noche que promete revivir esos aires inconfundibles de los ochenta.



Viernes 10 de noviembre

Under Club vuelve a juntar a dos pesos pesados del circuito techno mundial. Ben Klock, jefe supremo de Klockworks y gladiador eterno de Berghain compartirá cabina con el chamán de Analog Solutions, Eduardo de la Calle. Dos grandes selectores con impecable técnica en una noche que nadie en Buenos Aires se puede perder.



Chile

Viernes 10 de noviembre





El colectivo UTCH Records Chile trae a uno de los artistas más respetados dentro del circuito techno holandés. Darko Esser llega con su aka Tripeo, con el cual ha venido ganándose un lugar en las maletas de DJs desde 2012, a conquistar con sus potentes selecciones al público santiaguino.



Festival Fauna Primavera 2017





Al Espacio Broadway de la capital chilena llega todo un cartel de artistas de primer nivel gracias al Festival Fauna Primavera 2017. A lo largo de los cuatro escenarios que forman parte del festival se estarán presentando nombres como DJ Koze, Dâm-Funk, Claptone, Matías Aguayo & Desdemonas y un showcase del colectivo neoyorquino Discwoman.



Colombia

Sábado 11 de noviembre

Por primera vez llega a Medellín Milton Bradley, la cabeza de Do Not Resist The Beat! y uno de los productores referentes de la escuela más visceral del techno. Reconocido también por su alias Alien Rain, donde ha logrado regresarle el espíritu acid de antaño al género, Bradley se estará presentando en Mansion Club junto al miembro del colectivo Move, Skcribled.



Sábado 11 de noviembre

Calle 9+1 recibirá una verdadera descarga de electro, EBM, industrial y techno experimental. Gracias al colectivo NÓTT, a Medallo llega Felina Spank en formato live, el dúo conformado por Alejandra Reyes y Jose Marulanda. Con trabajos prensados en sellos como Black Leather Records y New York Haunted, el proyecto estará compartiendo cabina con Gladys (Andrea Arias B2B Marea) y la venezolana Foxy Bitch.



Domingo 12 de noviembre





Este fin de semana se realizará la cuarta edición del electrónico más representativo del suroccidente colombiano. The Zoo regresa a la Sultana del Valle con grandes nombres como Etapa Kyle, Kenny Glasgow, Huxley, Nicole Moudaber, entre varios más.



Ecuador

Sábado 11 de noviembre



A la cálida cabina de Lost Beach en Montañita llega por primera vez uno de los referentes del house cocinado en la ‘Gran Manzana’. Dennis Ferrer, uno de los estandartes de la escena electrónica de Nueva York, promete regalarle al oasis ecuatoriano una noche para el recuerdo.