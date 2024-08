Línea Rave: Tu pase a las mejores fiestas

Como cada semana, les compartimos una selección fina para que disfruten de su fin de semana con los mejores eventos que habrá en LATAM. Iniciamos en la Ciudad de México con el aniversario de Lobster Theremin presentado por Fascinoma y The Forgotten; seguido de la presentación de Hollie Cook y Beach House. Malc Milner residente de la escena parisina como el Concret y el Rex Club estará dándonos una buena dosis de baile en Colombia.

México

Viernes 11 de mayo

Este 11 de mayo, Fascinoma y The Forgotten nos unimos a la celebración de cinco exitosos años de Lobster Theremin. Nos acompañan tres de los artistas más esenciales del proyecto para presentar por primera vez en México una aproximación completa a la extensa propuesta de esta ya clásica disquera.

La capacidad de Cook para sorprender y deleitar con su sensual voz, la consolida como una de las cantantes más destacadas del reggae de manufactura inglesa, y esto lo deja muy claro en su tercer álbum de estudio titulado ‘Vessel of Love’, mismo que presentará en vivo en esta fecha única en nuestro país. Marc Milner,

La historia musical de Beach House se remonta a 2006, año en el que publicaron su álbum debut homónimo, dos años después publican Devotion, su segundo material, ambos publicados por el sello Carpark Records. Beach House regresará a la Ciudad de México este próximo 11 de mayo en el Auditorio Black Berry.

Sentimiento Análogo es un proyecto destinado con la intención de realizar y llevar a cabo una serie de eventos del género techno y derivados experimentales. De generar un intercambio cultural y poniendo como base, pilar y escencia un acto en vivo en los eventos, por ende lleva dicho nombre, como colectivo Infona Beat Sound System, es muy representativo y conceptual que genera una atmósfera y expresa la esencia de la creación de la música.

Si quieres un pase doble comparte nuestra Línea Rave en tus redes sociales, manda un screenshot del post a thump@vicemexico.com. Los primeros en enviar el mail serán los ganadores.

Sábado 12 de mayo

En las faldas del volcán de Tequila, festejamos el folclor tapatío y las raíces de la región donde crecen los agaves más azules. No se trata sólo de un festival de música, arte y sabores; es un espacio de convivencia positiva y memoria trascendente, de libertad y gozo.

AFTERLIFE continúa su odisea mundial con una parada muy esperada en Ciudad de México. Después de un viaje épico en la jungla de su Tulum este enero. Tale Of Us presentará en esta ocasión su reconocido showcase en Ciudad de México. Uniéndose al dúo de Tale Of Us se presentarán Agenst Of Time con su alucinante set, así como los sonidos oscuros e introspectivos de Mind Against y el talento local de Øostil. Tale Of Us, sus invitados y la producción visual de la habitación nos llevarán a otro estado de conciencia.

Colombia

Viernes 11 de mayo

Marc Milner parte del label Pluie/Noir y residente de la escena Parisina como el famoso Rex Club y CONCRETE donde ha hecho renombre a nivel internacional.