Línea Rave: Tu pase a las mejores fiestas

Como cada semana, les compartimos una selección fina para que disfruten su fin de semana con los mejores eventos dirigidos al dancefloor. Iniciamos con la presentación de Lone, seguido de la segunda edición de Für Immer II por parte de The Forgotten. Después nos vamos a Tijuana para continuar las noches de techno alemán del Hertzflimmern con DJ Resom en el sotáno más famoso de la ciudad fronteriza: WhereHouse.



No pierdas más tiempo scrolleando en tu Facebook y mejor decide a qué fiesta de estas te vas a lanzar este fin. Tenemos un amplio menú para todos los apetitos musicales y boletos gratis para que no tengas excusa.

Videos by VICE

Da click en cada flyer para mayor información:

CDMX

Viernes 25 de mayo

El inglés Matt Cutler alias Lone ayudó a reinventar la música de baile a través de sus producciones tan diversas e influenciadas por las bases rítmicas del hip hop y de la vieja escuela electrónica. Matt se solidificó como un músico metódico pero impredecible, dos características que lo han diferenciado de los demás. Lanzamientos como Everything Is Changing Colour, Lemurian y Ecstasy & Friends confirman que Lone es capaz de mantener un lugar de vanguardia dentro de la música actual. El próximo 25 de mayo el productor se presentará por primera vez en Ciudad de México en Terminal – Club. Al line up se suma Tomás Urquieta, 失夢, Je Couleur e Issey.

Si quieres un pase doble responde lo siguiente:

1. Sigue a Noisey en Instagram.

2. Menciona todos los álbumes de Lone junto al label en que fueron lanzados.

3. Comparte nuestra Línea Rave en tus Redes Sociales

4. Envíanos un screenshot de tus publicaciones junto a tus respuestas correctas, nombre y apellido a thump@vicemexico.com

NOTA: Los primeros en contestar correctamente serán los ganadores.



***

Mañana tenemos una cita en la Ex Fábrica de Harina para una noche que promete vibración corporal hasta altas horas de la madrugada. Para la ocasión, se ha fraguado un caldo de ritmos a cargo del productor alemán VRIL, quien tendrá un set en vivo, el británico Ø [PHASE], especialista en hacer excursiones por diversos estados anímicos y el mexicano KNEEL, con Edgar Paz al comando de las texturas que nos irán adentrando a Für Immer II, la segunda entrega de su serie de eventos enfocada a unir una amplia gama de sonidos, texturas y ramificaciones de la música electrónica.

Si quieres un pase doble sigue los siguientes pasos:

1. Sigue a Noisey en Instagram

2. Menciona el line up de la edición pasada de Für Immer

3. Comparte nuestra Línea Rave

4. Envíanos un screenshot de tus publicaciones junto a tus respuestas correctas, nombre y apellido a thump@vicemexico.com

NOTA: Los primeros en contestar correctamente serán los ganadores.

***

Tijuana

Sábado 26 de mayo



Angus Finlayson aka DJ Resom tiene una trayectoria de más de 15 años como DJ de música electrónica, la cual comparte con su trabajo como agente cultural y activista en pro de la igualdad de género. La residente del influyente club berlinés ://aboutblank, se presentará en WhereHouse de TIjuana después de la primera parada de Hertzflimmern en Terminal.

Conéctate con Noisey en Instagram.