Línea Rave: Tu pase a las mejores fiestas

El fin de semana está a la vuelta de la esquina, esperándote pacientemente para verte triunfar en la pista y crear esas memorias épicas de noches salvajes que recordarás en tu vejez sentado en una mecedora. En Noisey te queremos bien bailado así que seleccionamos una lista 100% recomendada por nuestro equipo de fiesteros profesionales.

BONUS POINT: Tenemos boletos gratis para muchos de ellos.

Viernes 1 de junio

Desde el 2011 la música de Marvin & Guy ha hecho historia dentro de los clubs españoles e Italianos con un sonido que refleja la fusión de gustos, edades, e influencias, que ambos productores tienen: una mezcla de disco, house, techno y rock en vivo; algo como un B2B lleno de groove. El dúo italiano ha dado la vuelta al mundo con su sonido techno influenciado por el rock, ofreciendo una propuesta de nuevas y antañas referencias musicales.

Si quieres un pase doble, estas son las instrucciones:

1. Sigue a Noisey en sus redes sociales.

2. Comparte nuestra Línea Rave.

3. Envíanos un screenshot de tu publicación junto a tu nombre y apellidos a thump@vicemexico.com

Xpansions es una nueva iniciativa que reúne a los colectivos más representativos dentro de la electrónica undeground a través de DJs y productores basados en la Ciudad de Mexico. Una noche y tres escenarios albergarán géneros como el drum & bass, techno, house, experimental, y más.



Take Over vuelve con Its A Trap en su 3ra edición y como siempre nos traen sorpresas. En esta ocasión, P.Flxws desde Guadalajara estará presentando su nuevo material En crecimiento. Pablo estará acompañado por Méne, P0110, Nerdluck y Kiddie Gang. Como artista invitado viene Ugly Lungs del sello INDQ. Aparte Four Loko les estará regalando shots en un happy hour, todo esto a celebrarse el viernes primero de junio en ASTRO, Monterrey.

Sábado 2 de junio

La fiesta No Power On Self Test vuelve a Terminal el próximo 2 de junio. En esta ocasión, los fanáticos del techno hecho en vivo en sus diferentes vertientes tendrán suficientes razones para acudir a la cita, con un lineup compuesto por algunos de los nombres más con más propuesta en el género dentro de la escena mexicana: ÑAKA ÑAKA, Arent Volten y Nihilnimal. A ellos se suman los DJ sets de phaedra y T.O.C. Experimentación y fiesta en el centro de la CDMX.









Inspirados por ese hecho y después de encontrarse en Aguascalientes para un festival, gente de Juke Mx y Perreo Millennial han decidido unir sus fuerzas en un tremendo fiestón, con Yelram Selectah y DJ Chedraui como invitados especiales, Borametz representando la vanguardia local, además de Deeplinkin y Mucha Onda a nombre de los organizadores.









Max Ravitz es un diseñador de sonidos y un compositor de música electrónica. En los últimos años, Ravitz ha sido un referente en el mundo DIY punk, house y techno, con lanzamientos (bajo los alias de Patricia, Masks o Pulpo) en sellos como Opal Tapes y LIES.

Death Pigs es un colectivo de la Ciudad de México que busca ayudar a desarrollar espacios para artistas nuevos, de diferentes partes de México y Latinoamérica. Este sábado 2 de Junio llevarán a cabo Post Internet @Rustik (Donceles 88, Col. Centro) siguiendo con la exploración del talento local, poniendo en acción a algunas de las figuras emblemáticas de la escena underground internetera, pasando por ritmos como juke, footwork, moombathon, hip hop, drum and bass, jersey, acid y hasta gabba grind.









