Línea Rave: tu pase a las mejores fiestas

En Thump te queremos, ¡pero bien bailado! No pierdas más el tiempo scrolleando por tu Facebook y mejor dedícate a decidir a cual de estas fiestas te vas a lanzar esta semana. Tenemos un amplio menú para todos los apetitos musicales.

Da click en cada flayer para mayor información:

México

Jueves 15 de marzo

Luego de la inolvidable jornada vivida el pasado 22 de octubre en el Teatro Metropolitan, y de su posterior gira por el interior del país, Gepe anuncia para el 15 de marzo su regreso a Ciudad de México, hasta donde llegará junto a su banda para interpretar los éxitos de su prolífica discografía en el Foro Indie Rocks!

Ambient, noise, pop y electrónica inundarán la Ciudad de México con tres exponentes representativos de la música experimental actual.

Viernes 16 de marzo



Como una iniciativa anclada en la experimentación, tanto musical como social, MAPA promete ser una herramienta valiosa para ampliar no solamente la visión de los artistas participantes, sino también la de sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de estar expuestos a música de otras corrientes con las cuales, en muchos caso, no tendrían contacto en otras circunstancias. Ensamble ideó MAPA inicialmente como un punto de encuentro entre propuestas nacionales, pero pretende cruzar las fronteras mexicanas para crear lazos con artistas de Latinoamérica y el resto del mundo.

Argentina

Sábado 17 de marzo

Por primera vez en Buenos Aires, Tale Of Us llega con su aclamado Afterlife. Mandarine Park estará recibiendo el poderío de Agents Of Time, Mind Against, Recondite y Tale Of Us, en una noche bastante especial para todos los seguidores del dúo italiano.



Brasil

Viernes 16 de marzo

Este próximo viernes, la cabina de Caos estará recibiendo a uno de los live acts más apetecidos del circuito. Recondite llega para demostrarle al enérgico público brasileño por qué ha triunfado en sellos como Innervisions, Life and Death y Dystopian.

* * *

Sao Paulo será la ciudad elegida para la versión más potente de The Hole Festival. Con una mega estructura poco vista en la ciudad, artistas como Ellen Allien, Matrixxman, Jonas Kopp, Mind Against, entre varios más, le darán un suculento banquete de techno y house a todos los ravers de la calurosa ciudad brasileña.



Chile

Jueves 15 de marzo

El enmascarado favorito del house vuelve a la capital chilena, Este jueves, Claptone llevará toda su finura musical a Casapiedra, donde se estará presentando junto a Matías Prieto, Joaquín Chiang, Morel y Santi Fernández.



Colombia

Viernes 16 de marzo

Por segunda vez en su historia, Colombia recibe a una de las bandas más icónicas de la música electrónica. Depeche Mode, de la mano del gran Dave Gahan, vuelve al Parque Simón Bolívar en Bogotá como parte de su Global Spirit Tour. Una cita imperdible para los amantes de la mítica banda inglesa.





Sábado 17 de marzo

El colectivo bogotano Rubber Mind regresa con una nueva propuesta, en donde la música experimental se apoderará de la tarde capitalina. Además, la artista y compositora Lixiviada expondrá su acto en vivo, con música construida a partir del ‘Circuit Bending’, o lo que ella llama «chatarra tecnológica».



Ecuador

Viernes 16 de marzo

Dos veteranos de guerra del circuito techno y house europeo, Paco Osuna y Technasia, llegan a Quito como parte de la tercera temporada de BPM Récords.



Uruguay

Viernes 16 de marzo

Tale Of Us y Agents Of Time llegan en conjunto a la capital uruguaya para una fecha que buscará quedar en los libros de historia. Si quieres una fiesta con música que te transporte a otras dimensiones, estos italianos deberían ser tu elección.