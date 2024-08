Línea Rave: Tu pase a las mejores fiestas

En Noisey te queremos, ¡pero bien bailado! No pierdas más el tiempo scrolleando por tu Facebook y mejor dedícate a decidir a cuál de estas fiestas te vas a lanzar esta semana. Tenemos un amplio menú para todos los apetitos musicales.

Dale clic a cada flyer para mayor información:

Videos by VICE

México

Jueves 26 de abril

«Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Nic nos honró con su presencia en Boiler Room. Para su gran regreso, hemos unido fuerzas con él para traerles una transmisión muy especial desde uno de nuestros lugares favoritos del planeta: Ciudad de México. Presentada por su festival The Social Festival, el cual este año regresa por segunda vez a México, esta transmisión contará con un set de Nic además del héroe del underground – Davide Squillace. Este combo doble será apoyado por tres de nuestras figuras underground locales favoritas: DJ Puma regresando por segunda vez a BR, Monopolar con un set en vivo y Nhat haciendo su debut». – Boiler Room-



Sábado 28 de noviembre



La segunda edición de The Social Festival CDMX, es una celebración de la mejor música electrónica a nivel mundial, el techno y el house no podrían estar mejor representados este año, figuras de la talla de Ben Klock, Guy Gerber, Josh Wink, Nic Fanciulli, Rødhad, Sasha, The Black Madonna y más de 20 artistas, harán bailar hasta al más escéptico. Este 2018 promete ser la consolidación de este festival boutique en la Ciudad de México.

***

Si quieres un boleto sencillo, sigue lo siguiente:

1. ¿Cuál fue el line up de la primera edición de The Social en México?

2. ¿En qué label y en qué año Carl Craig lanzó su primera producción?

3. Envia tus respuestas correctas junto a tu nombre y apellido a thump@vicemexico.com

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffestivalvaiven%2Fvideos%2F778770695667350%2F&show_text=0&width=560

El line up de este año es especial, una curaduría bastante incluyente en la música electrónica lo integra: Justice, Claptone y Zhu, despertarán nuestros movimientos somáticos el próximo 28 de abril en Jardines de México, un lugar ubicado a las orillas de la ciudad.

***

Si quieres un pase doble sigue estos pasos:

1. ¿Cuál fue el line up de la primera edición de Vaivén?

2. Comparte nuestra Línea Rave

3. Manda un screenshot de tu publicación más la respuesta correcta a thump@vicemexico.com

Argentina

Sábado 28 de abril

Fiesta comandada por los DJs Pareja, en la que presentan sonidos bailables de hoy junto a djs y músicos invitados. Ya tocaron en FUN FUN: Diegors, Ana Helder, Romina Cohn, Mamacita, Tom Tom Clubber, Gary Pimiento, Vesna, Dintun, Loló Gasparini, Gustavo Lamas, Rous, Carisma, Rumanians, May Mc Laren, Martha, Fango, Dj Traviesa, Hoco Huoc, P4MP4, Santiago Martinez, Diamin, Rob Rovere, Oddy, TYf, Damian Levensohn, Muveo, Gocci Bosca, Dany Nijensohn, Vicente Palma, Sascha Karushima, Mezcla, C.A. Ramirez, Un, Dj Gus, Beat De Kids, Auténtica Malibú, Sh!t, Delsin, Ich, Mau Bigliante, Julixo, She Teiks, Dj Karen, Operators, Dr Oso.y Franco.D’.