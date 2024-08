Línea Rave: Tu pase a las mejores fiestas

Como cada semana, seleccionamos los mejores eventos y fiestas para que disfrutes de un baile sin fin hasta que llegue de nuevo la tristeza del lunes. El menú musical está abierto a todos los gustos y bolsillos. Da click en cada flyer para mayor información.

Desde Patrice Scott y Mosca en México, pasando por el gran Omar-S en Brasil, hasta una leyenda del techno irlandés en Argentina hacen parte de este rico itinerario, del cual tenemos varios pases para regalar.





México

Jueves 22 de febrero

Danielle Gallegos, la artista venezolana que ha sabido triunfar en el siempre relevante sello alemán BPitch Control, llega a Yu Yu para enamorar al todo el público del DF con su pop house experimental.

***

Si quieres ganar un pase doble contesta lo siguiente:

¿En qué año Aérea Negrot dejó de formar parte de Hercules & Love Affair?. Comparte esta publicación en tus redes sociales.

Envía el screenshot de tu publicación junto con tu nombre y apellido a thump@vicemexico.com con asunto «La línea Rave me lleva a Aérea Negrot». Los primeros cuatro en enviar el mail serán los ganadores.



Viernes 23 de febrero (Pases sencillos)

Uno de los DJs más finos de la ciudad motor llega a dar cátedra a la cabina de Yu Yu. Patrice Scott, el mandamás de Sistrum Recordings, estará presentándose este viernes junto a DJ Knife, Phonyfake y DJ Oyster.

***

Si quieres un pase contesta lo siguiente:

¿En qué año y con qué álbum Patrice Scott hizo su debut como productor y en qué label fue su lanzamiento?. Comparte esta publicación en tus redes sociales.

Envía el screenshot de tu publicación junto con tu nombre y apellido a thump@vicemexico.com con asunto «La línea Rave me lleva a Patrice Scott». Los primeros cuatro en enviar el mail serán los ganadores.



Sábado 24 de febrero



El colectivo Ensamble está a punto de celebrar cinco años de existencia, y para estar a la altura de dicho agasajo, han decidido traer a uno de los monstruos del bass británico. Mosca, el polifacético productor ligado a sellos como Night Slugs, 3024 y su propio Not So Much, llega a CDMX para formar parte de la noche de JAM10.

***

Si quieres un pase doble contesta lo siguiente:

¿Cuál fue el line up del primer JAM de Ensamble?. Comparte nuestra publicación en tus redes sociales.

Envía un screenshot de tu publicación junto con tu nombre y apellidos a nuestro correo: thump@vicemexico.com, mencionando en el asunto del correo «La Línea Rave me lleva al JAM010».

Dos artistas predilectos de la casa Dekmantel llegan a Normandie para una noche de selección musical fina y pura. Palms Trax y Solar estarán presentándose este sábado gracias a la unión de GetMove y Dynamic Waves.

Este fin de semana, las calles de Ciudad de México vuelven a convertirse en un universo surreal de fantasía. El EDC México 2018 llega con nombres tan grandes, que van desde Adam Beyer y Maceo Plex, hasta Eric Prydz, Deadmau5 y Tiësto.

***

Si quieres un pase doble contesta lo siguiente:

¿Cuál fue el primer line up de EDC en México?. Comparte esta publicación en tus redes sociales.

Envía un screenshot de tu publicación junto con tu nombre y apellidos a nuestro correo: thump@vicemexico.com, mencionando en el asunto del correo «La Línea Rave me lleva EDC2018».



Argentina

Sábado 24 de febrero

Uno de los DJs con mejor técnica del circuito británico aterriza este fin de semana en la capital argentina. Under Club se complace en recibir al veterano irlandés Sunil Sharpe, quien junto a Joaquín Ruiz harán de este un inolvidable quinto aniversario.



Brasil

Viernes 23 de febrero

En pleno corazón de Sao Paulo, Resident Advisor y Dekmantel se unen para presentar una fiesta con seis de los mejores promotores de la ciudad. Cashu (Mamba Negra), Nascii (Gop Tun), Tessuto (Carlos Capslock), Selvagem (Selvagemt), Vermelho (Odd) y Casper Tielrooij (Dekmantel) serán los elegidos para ambientar la noche.



Sábado 24 de febrero

El renegado de Detroit llega por primera vez a Sao Paulo. Alex O. Smith, mejor conocido como Omar-S, llega con toda su artillería FXHE gracias al sello Gooseneck Records. Si quieren ver a uno de los mejores y más completos artistas de la ciudad motor, esta es una fecha que no se pueden perder.



Colombia

Viernes 23 de febrero

Una de las caras más sólidas de la nueva escuela de techno francesa regresa a la ciudad de la eterna primavera. MedellinStyle presenta nuevamente en Medellín a UVB, quien se estará presentando en Club 1984 junto a Archaic Revival.

* * *

Junte de ensueño en Espacio KB. La noche del viernes será testigo de la reunión de varios de los selectores más respetados del circuito colombiano: Lunate, Mansvr y Kruz unirán fuerzas con el siempre potente acto en vivo de Gladkazuka. Fiestón en el barrio San Felipe.



Sábado 24 de febrero

Nuevo año, nuevo Get Together. El ya tradicional evento de OVERCAST vuelve a reunir en el corazón de Chapinero a todos aquellos que quieran disfrutar de una tarde de buena música. Con la música a cargo de los residentes Flush y Odds N Ends, además de dos invitados de la casa Video Club: Mansvr y Leeon, esta edición también contará con flash tattoo, exposición de obras, mapping y rica comida a cargo de Pollería La Cósmica.

* * *

El papá de Nápoles regresa a una de las ciudades que lo acogió por primera vez en Suramérica. Marco Carola vuelve a Medellín como parte de Orígenes, evento en el que estará compartiendo cabina junto a Shonky, Tony Guerra, Sean Random y Alexa en el lindo Orquideorama del Jardín Botánico.