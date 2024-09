Lionel Messi comparecerá ante la corte por supuesto fraude fiscal

Se espera que el juicio de Lionel Messi por evasión de impuestos dé comienzo el día de hoy en España. El jueves se tiene pensado que el cinco veces ganador del Balón de Oro presente evidencias.

La estrella del Barcelona estará al lado de su padre Jorge durante la sesión. Supuestamente, ambos utilizaron paraísos fiscales en Belice y Uruguay para esconder ganancias por derechos de imagen, estafando a las autoridades españolas con más de 4 millones de euros. Tanto Messi como su padre Jorge, niegan esta versión, y hasta el astro argentino declaró que «firmo contratos pero nunca los leo».

Aunque hijo y padre han sido implicados en el caso, the Mirror informa que sólo Jorge está siendo acusado por el fisco. Sin embargo, dicho organismo español exige grandes multas y sentencias en prisión de casi dos años para ambos.

Jorge Messi dice que su hijo desconoce las supuestas irregularidades // Marta Perez/EPA

Casos anteriores similares sugieren que el castigo en prisión para Messi es algo improbable. Su compañero del Barcelona y de la selección argentina, Javier Mascherano admitió dos casos de fraude luego de no declarar 1.5 millones de euros en ganancias —también relacionadas a derechos de imagen—. Fue sentenciado a un año de prisión en enero, pero no hay indicios de que el ex futbolistas del Liverpool algún día vea el interior de una celda después de pagar una multa considerable.

Neymar también se ha enfrentado a acusaciones de fraude relacionadas con derechos de imagen, luego de que los fiscales brasileños presentaran un queja formal en contra del astro del Barça a principios de este año. Los cargos se remiten a su época como jugador en Brasil. Neymar también apareció en una corte española por su polémico fichaje como blaugrana en 2013.

Y, a principios de año, se informó que Xabi Alonso enfrentaba cargos similares a los de su ex compañero en Anfield, Mascherano. En febrero, un fiscal español encomendó una investigación sobre el jugador del Bayern Munich por un supuesto fraude fiscal entre 2009 y 2011. No ha habido más informes públicos sobre esta historia.

El juicio está programado para durar tres días, y se espera que Lionel Messi tome el podio en el último día.

