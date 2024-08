Lionel Messi y Alexis Sánchez, dos astros en solitario

El futbol es una montaña rusa. La constancia suele favorecer a los futbolistas de élite, pero de vez en cuando existen rachas que ni siquiera ellos pueden evitar y son imposibles de ignorar, ya que al igual que una bola de nieve toman mayor fuerza conforme transcurre el tiempo. La situación de Lionel Messi y Alexis Sánchez con sus respectivos clubes y selecciones ha empeorado en las últimas semanas.

Por una parte, Lio no sabe cómo librarse de su mala racha. En Barcelona, los rumores de que si firmó o no su renovación con el club blaugrana (según Bartomeu) es una de las tantas preocupaciones de aquella avalancha de infortunios para el argentino. La sorpresiva venta de Neymar al PSG -gran compañero y amigo del 10-, la supuesta ruptura con la directiva por el apoyo mostrado al brasileño, los dudosos fichajes procedentes de China y Alemania para reiniciar el proyecto del Barça, las recientes derrotas ante el máximo rival que luce cada vez más letal y amenaza a toda Europa una vez más, y las críticas de su bajo rendimiento en la Albiceleste luego de no haber podido conseguir un solo triunfo ante Uruguay y Venezuela en las eliminatorias mundialistas sudamericanas tienen a Messi al borde del desquicio.

Videos by VICE

En el partido de anoche en Buenos Aires ante Venezuela, Messi demostró que si Argentina sigue en la pelea por la clasificación a Rusia 2018 es gracias a él. El 10 está solo, dentro y fuera de la cancha, como nunca se le había visto. Es él quien mueve el balón, quien anima a sus compañeros, quien busca opciones y crea espacios, dispara, recupera, correr, muerde, pelea, se preocupa por dar espectáculo. ¿Y los otros 9?

Argentina se encuentra en la quinta posición de la tabla de la CONMEBOL con 24 puntos y cerrará de local ante Perú y de visita en Ecuador. De no corregir el camino, su clasificación a Rusia 2018 podría esfumarse. A nadie le gustaría privarse de ver jugar en un Mundial a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero también es cierto que Messi no puede hacerlo por más que sea un jugador fuera de serie. Messi necesita que se le apapache, no desde el palco, sino en la cancha con compañeros competentes que mínimo sepan regresarle un balón. ¿Llegará el día que el argentino se sienta a gusto vistiendo la casaca de su país? ¿Cómo le irá en el último semestre del año con el Barcelona al lado de sus nuevos compañeros?

El caso de Alexis Sánchez es muy similar. El chileno busca salir a toda costa del Arsenal por la falta de un proyecto serio que haga trascender al club londinense en liga y Champions. En la selección chilena tampoco hay respiro. Sánchez y compañía vienen de perder sus dos partidos de eliminatoria ante Paraguay y Bolivia. La debacle del bicampeón de América le podría costar caro a La Roja y verla fuera de Rusia 2018.

La derrota en La Paz hizo que Alexis explotara en Instagram:

Chile ocupa el sexto lugar en la eliminatoria sudamericana debajo de Argentina con 23 puntos. Le queda recibir a Ecuador y visitar al mejor equipo de la zona: Brasil (los brasileños llevan 10 partidos sin conocer la derrota y aseguraron su pase al Mundial la semana pasada).