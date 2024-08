Enlistamos nuestros temas navideños favoritos del 2018

Cada año, la Navidad llega nuestras casas en forma de legítima unión familiar, intercambios que no necesitamos y capitalismo tardío pintado de rojo. Y una de las cosas que tampoco puede faltar cada diciembre, es la necesidad de crear un soundtrack para armonizar la época, lo cual normalmente termina en reinterpretaciones horribles de los mismos villancicos que hemos escuchado un año tras otro.

Pero no todo es así de malo. También hay esfuerzos positivos que logran pasar a la posteridad. Y 2018 no fue la excepción. Entre covers y temas originales, el final de año nos entregó joyas variadas que se pueden ajustar a tu particular realidad navideña. No importa si eres el vato que se queda solo en su casa haciendo tratados sobre cómo la Navidad es hipócrita y consumista, o si eres la tía que no se cansa de repetir el Navidades de Luis Miguel durante la cena familiar. A continuación, nuestros temas navideños favoritos del año por terminar:

Frank Reyes – “Navidad”



La verdad no sé quién sea Frank Reyes, pero por alguna razón tiene un millón de vistas en este temita navideño y en cierto sentido creo que se lo merece. El cantante dominicano –así lo supongo por la bandera que tiene el canal de YouTube– entrega una canción bachatera que habla de volver a encontrarse con un amor en Nochebuena, lo cual me lleva a imaginar a Romeo Santos como Santa Claus repartiendo romance por las chimeneas.

The Nerd Keyboard – “Christmas Pizza Night”

Bajo el ojo rector de Virtual Soundsystem Records de México, The Nerd Keyboard presenta un disco navideño que incluye tracks como “Coppel Canada” y “Oye quiero que vengas a mi casa esta navidad, me siento muy solo y necesito de tu compañia, tkm”. Sin embargo, mi favorita es “Christmas Pizza Night”, temita vaporwave con un sample pitcheado de Luis Miguel para todos los niñitos sad que sustituyen los romeritos por la pizza para hacer más grande su miseria navideña.

Ozuna & Generación Escogida ft. Christian Nieves – !Llegó La Navidad!

La verdad es que no había escuchado la canción completa cuando ya la había metido a esta lista. Es el negrito de ojos claros, nuestro Rey Midas contemporáneo, nada puede estar mal. Obviamente acá se guarda todo eso de “meterle duro” y “quitar pantisitos” y se trata más de un Juan Carlos Ozuna que como bien apunta un comentario de YT, es “Ozuna para Disney Channel”. Pa’ no dejar, el track incluye también un coro infantil que aumenta su mito como ídolo intergeneracional. Temón.

Leticia Sabater – “El Polvorrón”

Leticia Sabater es una especie de Laura León/Lorena Herrera/Niurka española que recientemente ha sacado unos tracks bien pinches agudos como “La Salchipapa” y “Tukutú”. Para la Navidad, decidió celebrar de la mejor manera posible: bajo una tormenta de nieve. La señora es bien divertida y la verdad es que nos dan muchas ganas de enfiestar con ella acompañados de un polvorrón, un porro-pompón y una copa de ron.

Gwen Stefani y Mon Laferte – “Feliz Navidad”

Se ha hablado mucho de este tema por su relevancia y significado al unir a una de las voces latinas del momento con una de las cantantes definitorias del pop moderno. Pero creo que también sería valioso decir que, más allá de lo emocionante que como latinoamericanos nos resulta el junte, el ejercicio terminó siendo interesante, pues le aporta un toquecito caribeño muy sensualón a un tema tradicionalmente teto y soso.

Víctor Manuelle – “Me Quedé Puyú”

Esta canción es bien bonita. Como un suéter tejido por tu abuela. Es un tema que circula entre el bolero y la salsa para celebrar el año que acaba, buscando armar una juerga navideña que ayude a dar vuelta a la página, especialmente tras lo sucedido en Puerto Rico con el Huracán María. El track por sí mismo es parrandero, y Víctor Manuelle lo hace aún más mandándole shoutouts a sus cofrades boricuas, desde Bad Bunny a Luis Fonsi y Daddy Yankee. Un solo amor para la isla.

The Korean Hanouka Christmas Ensemble – “¡Feliz Navidad! (Aplaquemos la Ira de Papá Noel)”

No entiendo bien qué es The Korean Hanouka Christmas Ensemble, pero al parecer es una banda que cada año lanza materiales navideños absurdamente épicos. Hace unos días estrenaron un EP titulado Canciones de Navidad para Gente Navideña con cuatro tracks, siendo “¡Feliz Navidad! (Aplaquemos ls Ira de Papá Noel)” el que mejor cumple en su cometido de recitar sacrilegios sobre instrumentales de Garage Band.

Cuñao – “Ocho Kandelikas”

Cuñao es una banda angelina de folk latino que este diciembre estrenó un EP, Invierno Tropical, de cuatro temas entre los que se encuentran “Ocho Kandelikas”, un himno judío-latino para festejar el Hanukkah, que en esta versión mantiene su esencia mazeltovesca pero en un sentido más bailable con percusiones y ritmos muy latinos para quitarse el frío invernal.

José Feliciano – “Feliz Navidad”



Este se trata de un tema y una interpretación más vieja que la virginidad misma de Chabelo, sin embargo, es probablemente la versión más conocida y aceptada del clásico navideño. La incluyo porque, a pesar de haber sido lanzada en los setenta, parece que este año fue remasterizada para volver a llenarla de plays de tu tía en la cena de Navidad mientras scrolleas tu celular todo aburrido alv.

Imborrables – “Noche Especial”

Cristian Montuoro es el líder de Imborrables, proyecto nacido en Buenos Aires que reexplora el happy punk que retumbaba en nuestros Sony Ericsson hace muchos años. Para festejar la Navidad, lanzó un material con tres covers de villancicos tradicionales, de los cuales rescato “Noche Especial”, una suerte de “Noche de Paz” a lo blink-182 que no hace más que darme ganas de meterme en un mosh con Santa Claus.

