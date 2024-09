Escuchen «Rewind», el track que resume el próximo EP de Kelela

Hace poco Kelela compartió «Rewind», un nuevo track producido por ella, Kingdom y Nugget. La canción, según la DJ y productora estadounidense , es el «centro espiritual», según ella, de Hallucinogen, el EP que está próximo a salir. La canción captura ese momento en el club donde te fijas en la chica misteriosa de la fiesta, y no le quitas los ojos en toda la noche. Respecto al EP, Kelela comenta que le habla al «narcótico que significa amar a alguien». «Te hace exaltar, drena tu ser. Está en todo tu cuerpo y te afecta completamente».

El EP saldrá el próximo 9 de octubre. Les dejamos el tracklist.

Tracklist:

1. A Message

2. Gomenasai

3. Rewind

4. All The Way Down

5. Hallucinogen

6. The High

***

Sigue a Kelela por acá.