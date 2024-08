Llamar a la grúa y esperar

Este viaje te va a costar un pastón además de ser una pérdida de tiempo. En estos momentos desearías no estar lejos de casa, comer los macarrones de tu abuela y amorrarte al Netflix como si no hubiese mañana. ¿Quién te ha mandado a ti marcharte de vacaciones? Lo veías como un sueño idílico, playas paradisíacas, tu cubata en mano… pero no ha sido para nada así.

Estás esperando una grúa en una carretera de mierda que encima es de tierra y no tienes la esperanza de que nadie te vaya a encontrar allí. Te podrían matar y enterrar tu cadáver que jamás nadie se enteraría de ello y desaparecerías de la faz de la Tierra por siempre y para siempre.