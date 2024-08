Llegó el tercer inning de Los Serios del Caribe: Al bate, Geassassin

Usualmente, en el orden al bate de una novena de béisbol, el tercer nombre es el de un pelotero comprometido con el contacto, con la constancia, con pegar hits cada que toma el tolete, con buena vista para divisar bolas y no apuntarse outs, y con un set completo de habilidades que le permiten a la vez correr, robar bases, tocar, dar indicaciones a compañeros y ponerse en posición de anotar, entre muchas tareas más. En pocas palabras, un toletero 4×4.

Para ocupar ese lugar en su line up, Willie DeVille, manager del proyecto que viene presentando desde hace unas semanas bajo el título de Los Serios del Caribe ––curada mixtura de exponentes del hip-hop caribeño––, ha reclutado a Geassassin de Guadalupe, Nuevo León. El rapero regiomontano cabe bien dentro de esa labor pues ha venido haciéndose un nombre a lo largo del último par de años, y a pesar de aún no convertirse en un bateador de poder ––aunque se ha acercado al home-run––, ya tiene un par de buenos batazos directo pa’l jardín de los plays. Ahora, eso de incluir a un rimador que no es caribeño en LSDC puede parecer tonto pero no lo es, porque si recordamos hace poco los Sultanes de Monterrey se unieron a la liga de pelota más importante de México, la cual otorga un pase a la Serie del Caribe original. ¿Ves? Todo cuadra.

Videos by VICE

El tercer inning de Los Serios se llama “DEAL” y funciona bajo el mismo concepto de los dos anteriores, con el Geass repartiendo lumbre sobre un beat de Akuwashere en un video grabado a una toma entre diamantes de béisbol y paisajes urbanos. Además, esa caligrafía espontánea del veneco Gio Pineda le va dando el toque de fineza y poder a los remates del plano secuencia.

Dale play a “DEAL” al inicio de esta nota y recuerda que, como dice nuestro tío borracho Willie DeVille, “integración latina, frase clave”.

Conéctate con Noisey en Instagram.