Llena tus vacíos superficiales con ‘Poppy.Computer’

Estaba ahí frente al computador, con la luz apagada, dejándome llevar por la corriente del algoritmo de Youtube. De repente apareció: fue perturbador, hermoso y trascendental al mismo tiempo. Revelador en muchos sentidos.

En ese momento estaba fascinado con los proyectos de falsas popstars de PC Music y las tonadas relajantes con estética retro-anime de マクロスMACROSS 82-99. Tal vez por eso las misteriosas fuerzas del internet decidieron que necesitaba conocer a Poppy. Al entrar a su canal encontré una gran cantidad de videos del mismo estilo. Era esta niña rubia con actitud robótica haciendo acciones cotidianas que me recordaban al cine experimental de Andy Warhol, la estética estaba perfectamente cuidada como en los retratos post-humanistas de Oleg Dou, y la música ambiental le daba un toque de tensión lynchiana. La sensación era sublime.

Junto a sus videos, aparecían como recomendados un sinnúmero de títulos sensacionalistas que la asociaban con teorías conspirativas, con los illuminati, con cosas muy oscuras. Al parecer había mucha gente en el internet tratando de descifrar quién era Poppy, cuál era su relación con Titanic Sinclar, Mars Argo y su Computer Show; esta chica extraña, hipnotizante y hermosa que leía la biblia por casi una hora, además de tener un canal oficial de VEVO y una carrera como popstar con Island Records. Los únicos personajes en sus videos eran un esqueleto, un maniquí-reportera llamado Charlotte, una planta parlante y dos tipos cubiertos de pies a cabeza con trusas color pastel. Hoy, al menos ese misterio, está más que resuelto, pero no por eso ha dejado de ser fascinante.

Poppy es un proyecto artístico de Titanic Sinclair, «un director en el Internet», en colaboración con la actriz y cantante Moriah Pereira. Juntos han creado un universo propio que explora varias posibles facetas de este sujeto/producto cuya interacción con el mundo siempre esta mediada por el Internet: desde la Poppy youtuber adorable y ligeramente perturbadora, pasando por la Poppy popstar esclava iluminatti de Bubblebath – EP (2016), continuando con la Poppy pseudo-religiosa que «no está en un culto«, hasta la Poppy que es todo eso y más.

Su álbum debut Poppy.Computer (2017) es una extensión de ese universo, construido con las mismas estrategias y existiendo dentro de los mismos límites. En la primera escucha parece solo un álbum pop demasiado trivial para ser real, las letras parecen banales, y lo son, pero son las canciones que Poppy como Poppy puede llegar a concebir. Hay que tener en cuenta que Poppy existe en el mundo real, pero solo lo conoce a través del Internet. Estamos hablando de un sujeto cuyo modo de interacción con los seres humanos es todavía ambiguo, que solo interactúa con objetos, es una figura sobreprotegida que solo conoce el mundo desde la fama, ella ama a sus fans, literalmente vive en un set vacío, tiene un teléfono, hace transmisiones en vivo y solo existe cuando la vemos en una pantalla.

En el primer track «I’m Poppy», Poppy nos introduce a su universo, prometiendo una especie de liberación utópica a través del Internet. Su nombre se convierte en un mantra que nos permite alcanzar la iluminación digital. Una voz robótica pregunta «Hey Poppy ¿cómo puedo vivir en tu paraíso futurista?», a lo que responde «Todo lo que debes hacer es seguir estos pasos, di», e inmediatamente deletrea «P-O-P-P-Y Soy Poppy». Tal y como cuando nos inscribimos en una nueva red social con un nickname, Poppy nos ofrece su nombre para poder conectarnos con ella.

De aquí en adelante, Poppy se dedica a enumerar varios sentimientos sintomáticos de vivir como una estrella a través de Internet, pero no desde la perspectiva del que crítica, sino del que está alienado por ellos, el que los utiliza sin remordimiento para crear una versión, si no perfecta, bastante idealizada de sí mismo. Sí, Poppy está aquí para hablar en representación de ese extraño ser que has creado, ese que ven todos los cientos de «amigos» que tienes en Internet y que jamás te han visto en la vida real. Es una creación glamorosa diseñada para ser famosa, y viene a mostrarnos la vacuidad extrema de la idealización.

«Let’s Make a Video» trata básicamente de hacer videos, de nuestra relación con la cámara, pero mientras todos critican nuestra obsesión con documentarlo todo, Poppy canta con bastante entusiasmo ante la posibilidad de hacerlo. No hay sometimiento, sino ganas de disfrutarlo.

«Bleach Blonde Baby» en el sentido más literal habla de Poppy en su condición de creación. Ella no conoce imperfección, Dios la hizo así, con cabello rubio platinado y pestañas postizas, y resulta difícil para ella explicárselo a todos los que la ven y hablan de ella. Cantando «No todo el mundo nace así de perfecto, pero esa es la carga que debo soportar» en un tono más bien lastimero, le da la vuelta la idealización poniéndola en el contexto de la presión y las expectativas. En un momento en el que todos podemos crear la mejor versión de nosotros mismos, estamos al mismo tiempo siendo observados y comentados.







«My Microphone» parece ser de las más banales y por eso parece difícil sentirse identificado. El mensaje es básico y confuso. Poppy perdió su micrófono, que parece tener voluntad propia, y está tratando de encontrarlo. El ritmo es acelerado y de repente se siente el afán. Tal vez todos necesitamos nuestro micrófono, todos tenemos ansias de subir al escenario, pero no encontramos lo que nos hace falta. Mientras lo llama para que vuelva canta «Si trabajamos juntos podemos ser estrellas, pero vamos a tener que trabajar muy duro, así que ven conmigo, podemos ser celebridades, solo abre tu corazón».

En «Moshi Moshi» Poppy le habla a su «mejor amiga», al parecer japonesa, o quizás solo obsesionada con esa cultura. En la canción Poppy le hace muchas grandes promesas a su nueva «mejor amiga», a quién aparentemente acaba de saludar. La convence de que no son las «típicas chicas» y que el mundo les pertenece. Es ese tipo de interacción que empieza en un chat en el teléfono y tal vez nunca deja de ser banal.

En «Computer Boy» Poppy deja ver por primera vez que sí puede sentir amor, pero no necesariamente por un ser humano. No trata exactamente de tener una relación online, sino literalmente con un chico computador. Se ha dado cuenta de que solo puede lograr una relación estable con una máquina. Poppy quiere que el «Floppy Disk» (un tipo de memoria muy limitado, portable, obsoleto y efímero) de su computer boy sea su «Hard Drive» (un tipo de memoria interna, permanente, amplia). Siente el mismo deseo que existe desde Platón, el de volverse uno con él.

«My Style (feat. Charlotte)» tiene una línea más bien subliminal. En este track Poppy describe sus gustos. Dentro de la ficción de Poppy, Charlotte es este maniquí con voz de autómata computarizado, que siempre está tratando de copiarla y de revelar sus secretos. Es Charlotte la que repite una y otra vez «Poppy es un objeto, Poppy es tu mejor amiga, Poppy romperá tu cuello, Poppy será tu mascota». Poppy admite que su estilo es «comenzar un culto» y que el nuestro es seguirla y orar por ella. En un sentido imperativo, Poppy está tratando de imponer sus gustos sobre los nuestros, mientras los enuncia inocentemente.

«Fuzzy» representa la frustración de tener una vida ideal y aun así no poder encontrar el amor. Poppy sabe que hay algo más allá de su vida en el internet, un tipo de interacción más humana. En un tono dulce y efusivo Poppy intenta descifrar «Dónde está la magia que ve en la cara de todos los demás». Desde su posición de privilegio Poppy es una figura demasiado idealizada y esto la aleja del mundo real. En «Moshi Moshi» le dice a su mejor amiga que «están muy lejos de vivir como las típicas chicas», y este es el precio que ha tenido que pagar.

«Interweb» es, en teoría, el track más oscuro. En éste Poppy admite su poder de manipular, aparentemente sin tener intención de hacerlo. Mientras se pregunta si es una araña o un pescador, admite tener a alguien atrapado en sus redes. Mientras canta «El mundo se siente más pequeño, cuando está sobre mis dedos» se refiere a esa promesa del internet, de tenerlo todo a nuestro alcance, pero no parece quedar claro quién está sometiendo a quién.

¿Quién no desearía poder optimizar a su ser querido? De eso se trata «Software Upgrade». Uno de los tracks más movidos es en realidad una gran queja y amenaza. Poppy está cansada de la actitud de este sujeto (u objeto) y lo va a cambiar por una versión más actualizada, tal vez Poppy está desilusionada, o simplemente es incapaz de sentir satisfacción «en una manera humana».

El álbum cierra con «Pop Music», un track que es casi una declaración política. En esta canción Poppy habla de todas las cosas que hacen a la música pop tan hermosa y universal: El pop le pertenece a todos, es igualitario, está en la radio y hasta «los niños pobres» pueden tenerlo. Aquí Poppy coquetea con la idea de una superficialidad consiente, es difícil tener corazón con todos los lujos. Poppy siente que la música pop salvó su vida, y promete que también puede salvar la nuestra.

Y sí, Poppy.Computer ofrece una propuesta fresca para personas que, como yo, encuentran difícil sentir afecto por una persona, que se rehúsan a comprometerse con una causa y simplemente flotan entre la realidad y un universo de pixeles. En un mundo sobrecargado de canciones de amor, y desamor, de quejas políticas y música para fiesta, Poppy es una glamorosa ficción que canta sobre las hermosas banalidades de vivir a través de la pantalla. Decoraré mis perfiles con sus videos, pondré su música en mis audífonos cuando el aburrimiento más abrumador de la realidad me invada, las escucharé mientras intento llenar los vacíos más profundos de mis triviales interacciones, y me alejaré por un momento de ser un verdadero individuo para entrar en una utopía posthumana.

