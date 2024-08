Llora en el bus con “Corazón Tripartito”, el nuevo sencillo de Bejo

Bejo no solo vende sus pinturas por 125.000 euros en pujas de internet, la estrella naciente del trap también hace música de kilos y comanda conciertos impresionantes que de a poco lo han colocado como el norte del hip hop español. Pues de su arte no nos cansamos, y el pasado fin de semana, Bejito nos soltó su más reciente bomba, “Corazón Tripartito”.

El track es el primer sencillo del junte del canario con el productor Nico Miseria, que aparecerá en su primer trabajo colaborativo titulado Piedra Pómez, compuesto por cuatro canciones.

Videos by VICE

Con una onda vaga y triste, Bejo cuenta en “Corazón Tripartito” que lo tiene destruido. El trap sencillo, con unos sintes suaves y repleto de sonidos de ambiente, le funcionan al español para escupir versos como “yo que me río por no llorar como un tonto con inteligencia emocional / mi realidad virtual hecha de ilusiones de cristal, las que entran por las que salen al final igual”. Además, con un corito pegajoso que te hace cabecear lagrimeando, de seguro no vas a poder poner algo más en tu cabeza una vez le des play.

Ah, y viene con un video increíble dirigido por sus colaboradores de antaño, Álvar Alonso y Cachi Richi. Así que si tu también tienes el corazón destruido, al comienzo de la nota te dejamos “Corazón Tripartito” de Bejo.

Sigue a Noisey en Twitter.