“Lloré de la desesperación”: El martirio de titularse de una universidad mexicana

Artículo publicado por VICE México.

No es lo mismo graduarse de una universidad pública, que de una privada. Al menos en México, cada una de estas opciones tiene sus matices, convirtiendo esta experiencia en algo muy distinto para cada estudiante. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), mientras en instituciones particulares reconocidas se titula 66 por ciento de los alumnos que ingresaron en el mismo periodo, en las públicas la cifra desciende a 52.



Para comprender un poco mejor la distancia estadística, hablamos con egresados de distintas universidades en el país, y después de escucharlos coincidimos con ellos en que hacerlo en cualquiera de las dos opciones, implica ventajas y desventajas, y que finalmente para casi todos resulta un calvario.

Lee sus historias abajo.

Anel Bautista, 27

Título: Instituto Politécnico Nacional

Hay varias formas de titulación en el Poli —universidad pública—. Yo elegí seminario de actualización porque se me hizo cómodo en tiempo. Con fotos, donación de libros, empastados y pasajes por las vueltas que te hacen hacer, tal vez me gasté un total de 8 mil 500 pesos.

De ese total, el seminario me costó 5 mil, duró 4 meses y al aprobarlo, ya quedaba lista mi titulación.

Sacar el título y la cédula implica un trámite personal en las oficinas centrales del Instituto. En la DAE (Dirección de Administración Escolar) tienen una plataforma que es necesario monitorear para saber cuál es el estatus del título. Tardan como mínimo tres o cuatro meses. A mí me tocó al inicio del paro del Instituto y tardé en hacer todo como un año y medio.

En general, se me hizo muchísimo tiempo. Ahora, con la cédula electrónica, tal vez tarde menos.

Elisa López, 30

Título: Universidad Intercontinental

La titulación fue relativamente difícil en mi tiempo. Teníamos que hacer tesis y tesina. A pesar de que mi universidad era privada, no era muy cara y la titulación tampoco. Pasó el tiempo y me enteré que ahora los alumnos ya pueden hacer algo llamado “titulación cero”, mediante la que pueden acceder a un trámite muchísimo más fácil y rápido, pero caro.

La titulación normal cuesta 14 mil pesos, siempre y cuando hayas cursado y pasado todo lo que te piden: las clases normales, los idiomas, los servicios prestados en otras instituciones, etc.. Yo tardé en titularme como seis meses.

Javier González, 32

Título: Universidad Panamericana

Yo ya no quería estudiar mi carrera en la UP —universidad privada de la CDMX— pero tuve mucha presión familiar, por lo que decidí hacer el método más rápido de titulación. Tuve que ir a la Universidad de Nueva York —NYU, por su sigla en inglés—, tomar unos cursos aquí en México y aprobar unos exámenes.

Estuvo bien, pero una vez que concluí con todo, ha sido súper tardado y he tenido que corretear a todos. Se tardaron como dos meses y medio para los “vistos buenos” administrativos, otro mes y tanto para una cita de toma de protesta y a partir de allí una espera larguísima.

La verdad, es un proceso de hueva y no debería ser así. Ojalá con lo de la cédula nueva todo mejore. No entiendo como con tanta tecnología esto sigue tan mal.

Dania Corcuera, 27 años

Título: Universidad Nacional Autónoma de México

Titularse de la UNAM —universidad pública de la CDMX— es un desgaste de inicio a fin. Entiendo que se trata de una de las instituciones con más renombre en toda Latinoamérica, pero sin duda muchos procesos podrían ser menos engorrosos, es muy tardado y hasta inútil.

Reconozco que gran parte del tiempo que tardé en hacerlo dependió de que salí de estudiar y me dediqué a trabajar de inmediato. Pero cuando empecé a recibir muchos reproches de mi familia, volví a mi proceso de titulación y el sólo hecho de pedir informes implicó malas caras, ventanillas cerradas por la hora eterna de comida y la necesidad de cruzar toda la ciudad para llegar hasta mi facultad. Confieso que alguna vez lloré de la desesperación.

En cuanto a los trámites, fueron muchas copias, muchas firmas, una tesis, plazos vencidos, renovaciones, nuevas firmas, validaciones y espera. En el proceso, con todo y la impresión de los tomos de mi tesis, así como el derecho a examen y el pago del cartón, me gasté como seis mil pesos.

Valió la pena. En el caminó creo que envejecí bastante, pero a final de cuentas ya tengo mi título y mi cédula —que la misma UNAM me tramitó, lo cuál es una gran ayuda— y eso es lo único importante.

Carlos Ruiz, 32 años

Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

Para graduarte, el Tec —universidad privada en el estado de Puebla— no necesitas hacer tesis. La mayoría de las carreras se gradúan por examen CENEVAL y en las que no aplique porque no existe ese tipo de examen —Relaciones Internacionales, algunas ingenierías, licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas—, te gradúas haciendo un proyecto.

Respecto al trámite, el Tec te ofrece una opción mediante la que pagando una cuota de gastos de graduación, ellos ven todo por ti, hasta la entrega de tu cédula profesional. En el 2011, que fue cuando yo salí, los gastos estaban aproximadamente entre 35 y 40 mil pesos.

Con ese pago ellos organizaron un evento de firma de título en el campus, un desayuno con el rector previo a la graduación, el evento oficial, y el trámite de la cédula profesional —que te entregan ellos mismos en el campus aproximadamente dos meses después ya validada y liberada—.

Yo me gradué en junio de 2011 y en agosto del mismo año ya tenía en casa mi título y cédula profesional. No sé qué tanto haya cambiado el proceso, pero me imagino que no mucho. Probablemente ahora sea un poco más caro que cuando salí.

