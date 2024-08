Lng/SHT es Chico Che con tatuajes en su video nuevo

Por muchos y correctos motivos, todos justificados y edificantes, la relación entre Lng/SHT y Chico Che es un portal de la Matrix y ahora que fue descubierto, resulta incomprensible entender el por qué no había sido explorado antes. Porque si lo piensas, hay muchas conexiones: ambos son dioses disrputivos de la fiesta y, aunque concedemos que uno es pequeño y el otro es gigante, ambos vienen del sudeste del país, son reconocidos por la fusión musical, ambos experimentan sanamente con la fiesta, sostienen su carrera en el carisma y ninguno ha cometido el pecado de tomarse en serio a sí mismo. So is all good en el hood shot out a Cancún.

El primer video que aparece en el canal de Vevo de Lng/SHT es su participación en el tributo a Chico Che, y le tocó hacer un cover probablemente al tema más recordado del tabasqueño, el indiscutible clásico “Quén pompó?”, que es el tercer tema que dan a conocer del tributo después de “El Africano” en la versión de los Okills y “Chido chido” por El Conjunto Nueva Ola. El video es una sencilla toma en el vestíbulo de un departamento promedio de la Ciudad de México, y en él vemos a Lng/SHT vestido con overol y con peluca, acompañado de Vicky Jones, encargado de los coros. Además, como Lng/SHT sí hace su tarea, actualizó la letra y le puso su par de punches leves ad hoc pa’ la chaviza hipster enterada. Dale play arriba y ¡Quén pompó!

