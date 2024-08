Lo que las búsquedas de Google de España nos dicen de los españoles

Todos hemos hecho eso de meter la primera parte de la frase “tengo 15 años y” en Google para que el buscador autocompletara —esto es real, haced la prueba— “tengo fimosis”, “no me ha bajado la regla” o “quiero ganar dinero”. Todos hemos ido cambiando después el número en cuestión —con 20 sale “nunca he tenido novia” o “tengo entradas”, con 30 “no tengo nada” y “vivo con mis padres”, con 80 “sé que me estoy muriendo” o “no hice nada por nadie”— para flipar la primera vez y para enseñárselo a alguien la segunda y la tercera y la cuarta. Y todos nos hemos dado cuenta entonces de lo mismo: Google nos devuelve lo que somos.

Porque lo que queremos saber nos define a veces más que lo que sabemos. Las explicaciones que buscamos, las dudas que tenemos revelan quiénes somos tanto o más que nuestras certezas. Por eso Google esconde, como cualquier oráculo, un espejo por la otra cara.

Un espejo —un poco de los del Callejón del gato, pero espejo al fin y al cabo— en el que podemos mirarnos de uno en uno o en grupo. Como individuos —si te salen más de cinco links en morado cuando googleas “síntomas ETS” empieza a preocuparte, colega— o como colectividad. Y esto último sucede con la publicación anual de lo más buscado en Google, una lista con las grandes preocupaciones, requerimientos e incertidumbres nacionales de los internautas cuya edición de 2018 acaba de ser publicada.

De los datos divulgados por el motor de búsqueda correspondientes al año 2018 en España podemos sacar algunas conclusiones importantes sobre el año 2018 en España. Como que decimos que vemos El cuento de la criada pero en verdad nos flipa Élite o como que una de nuestras grandes preocupaciones para con el resto de personas es si nos han bloqueado en WhatsApp. Pero vayamos por partes. Estas son algunas conclusiones importantes extraídas del detenido estudio de lo más googleado dentro de nuestras fronteras. Que también puedes saltártelas y ver la lista completa abajo del todo, pero vaya.

De invierno a invierno se nos olvida cómo se purgan los radiadores

Eso es así. Tenemos el ligero recuerdo de nuestros padres yendo de cuarto en cuarto, con una taza y un destornillador en la mano, pero nada más. Podríamos llamarlos —o escribirles al WhatsApp en última instancia— y alegrarles la tarde de domingo. Porque eso es lo único que tenemos claro, que los radiadores se purgan en domingo. Pero preferimos recurrir a Google, que se enrolla menos y no trata de explicar la realidad mediante emojis.

Preferimos recurrir a Google aun conscientes de que no hay nada que más le reconforte a un padre que desempeñar una de sus grandes funciones como padre: la de explicar cosas que hay que saber en la vida. Cosas como durante cuánto tiempo hay que cocer un huevo, cómo descongelar un frigorífico paso a paso o cuándo se acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Y Google en efecto, en domingo, nos devuelve lo que queremos saber -—varios videotutoriales— y lo que somos: unos despojos humanos que no llaman a quienes les dieron la vida desde hace tres meses.

Estamos jodidos y solos ;(

Aunque en su vídeo anual Year In Search el buscador trata de hacernos creer que recurrimos a él para saber cuáles son las mejores cosas de la vida, cómo ser un buen ciudadano o una persona que escucha, lo cierto es que las dos únicas búsquedas masivas relacionadas con las relaciones humanas que ha habido en España este año han sido “cómo funciona Tinder” y “cómo saber si te han bloqueado de WhatsApp”. Que cada cuál saque sus propias conclusiones.

Nos interesa más la gente cuando amoñeca

Cada vez son menos habituales, pero hubo un tiempo en que en las puertas de los mercados o de las iglesias y en las esquinas de las plazas había colgadas esquelas. Las esquelas eran —son—, básicamente, folios en los que se anunciaba que alguien había estirado la pata. El diseño era sencillo, blanco y negro, Arial, nombre, apellidos, un párrafo en el que se glosaba de quién era familia el muerto en cuestión e indicaciones de la fecha, la hora y la dirección de la misa que se celebraría en su honor.

Supongo que el WhatsApp ha acabado con ellas porque ya apenas se ven, pero las esquelas provocaban un efecto extraño: si veías una, pararte a leerla era casi un mandato, un impulso irrefrenable. Aunque no reconocieras el nombre. Aunque no tuvieras ni la menor idea de si el muerto era una persona de las que dan rabia porque preguntan “¿Vas a salir?” en el metro o uno de esos seres de luz que saludan a los perros por la calle.

El caso es que Google nos ha revelado que, aunque aquella tradición entre creepy y bonita haya desaparecido, seguimos igual. De entre los personajes más buscados este año, solo tres están vivos: Rosalía, Lopetegui y Meghan Markle. El resto han fenecido a lo largo de 2018, y probablemente -seguramente- hayamos googleado sus nombres, además de porque el efecto esquela va en nuestra sangre, para poner el tuit de rigor: #DEPAvicci, #DEPMontserratCaballé. Se nos va una grande.

Hay un culebrón turco que lo está petando

Se llama Fatmagül y lo echan en Antena 3. Según dice Google, que la ha contabilizado como la séptima producción audiovisual más buscada en nuestro país este año, la protagonista es una joven que, tras ser violada por un grupo de cuatro hombres, es obligada a casarse con uno de ellos. El individuo en cuestión, que la noche el suceso iba borracho, no recuerda si participó o no en la agresión sexual. Mientras tanto la protagonista pierde a su familia y a su novio por la deshonra que supone en su entorno haber sido violada. Agüita, ¿eh?

Justo por detrás de Fatmagül los españolitos, que presumimos de ver El cuento de la criada, The Leftovers y La maldición de Hill House pero en realidad a lo que nos enganchamos es a Élite hemos buscado La Catedral del Mar y Arde Madrid. Por encima, OT, Eurovisión, Supervivientes, Masterchef Celebrity 3…

2017 fue un año bastante más jodido

O al menos eso parece por nuestras búsquedas de Google. Si un extraterrestre aterrizara ahora mismo en la Tierra, viajara hasta esta nuestra Tierra de Conejos y tuviera que imaginarse cómo está el percal aquí según nuestras búsquedas, este año se toparía con cosas jodidas como “sentencia de La Manada”, “Cristina Cifuentes” o “qué es una moción de censura”.

Pero es que el año pasado se habría topado, cuantitativamente, con cosas más cosas serias. Cosas tan serias como “Atentado Barcelona”, “Qué es el 155”, “Puigdemont”, “¿Qué es la DUI?” o “¿Qué es la cláusula suelo?” Y bueno, aunque todos estos temas siguen básicamente igual, al menos ya no lo googleamos así que podríamos decir que 2018 ha sido un buen año. Un año en el que los españoles nos hemos interesado por cosas realmente importantes como “cómo hacer torrijas de leche” o “cómo se conocieron Meghan y Henry”.

La lista completa de lo más buscado en Google en España en 2018:

Tendencias

Mundial 2018

Cristina Cifuentes

Fortnite

Bohemian Rhapsody

Cómeme el Donut

Moción de Censura

Fariña

Cambio de Horario 2018

Huelga 8 marzo 2018

Sentencia La Manada

Personajes

Rosalía

Avicii

Stan Lee

Stephen Hawking

Freddie Mercury

Meghan Markle

José María Iñigo

Lopetegui

Aretha Franklin

Montserrat Caballé

España TV y Series

Eurovisión

Gran Hermano VIP

Operación Triunfo

Supervivientes

Masterchef Celebrity 3

The Good Doctor

Fatmagül

Elite

La Catedral del Mar

Arde Madrid

¿Cómo?

¿Cómo hacer la declaración de la renta 2018?

¿Cómo reclamar IRPF maternidad?

¿Cómo funciona Tinder?

¿Cómo se conocieron Harry y Meghan?

¿Cómo llamar con número oculto?

¿Cómo va lo mío nacionalidad?

¿Cómo hacer torrijas de leche?

¿Cómo purgar radiadores?

¿Cómo solicitar la vida laboral por móvil?

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

¿Qué?

¿Qué es el cachopo?

¿Qué es VTC?

¿Qué es una moción de censura?

¿Qué es derogación prisión permanente revisable?

¿Qué es NFC?

¿Qué es aove?

¿Qué es Brexit?

¿Qué es clamidia?

¿Qué es sarna?

¿Qué es Fortnite?

Fornite ios móvil

Eventos Deportivos

Mundial

Wimbledon

US Open

Copa del Rey

Coutinho

Vuelta a España

Champions League

Roland Garros

Dakar 2018

Giro de Italia

