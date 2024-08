Lo mejor de la semana en VICE España

Una selección del mejor contenido que publicamos esta semana, por si te perdiste algo.

Has oído bien. VICE España cumple 10 años y estamos preparando una fiesta tan legendaria que los juglares harán cantares sobre sus gestas. Si no te la quieres perder, solo tienes que entrar en el artículo y participar en el concurso. Será una noche llena de sorpresas, copichuelas y regalitos que pasará a la historia.

Susana Vera / Reuters

Una semana más, el debate sigue bien calentito. Desde que Puigdemont declarara la no-independencia, las amenazas han subido de tono por ambas partes. Gerardo Tecé desgrana los últimos movimientos de esta partida faraónica de ajedrez político donde el gobierno de Rajoy prepara un final inesperado.

Todos conocemos la Ruta del bacalao, pero quizás no sabías que durante los 80 causó furor una droga de facturación española: la Mescalina. Unos efectos acordes al movimiento cultural valenciano la ensalzaron al el estrellato, aunque tuvo un inexplicable final: por el 88 dejó de venderse. Descubre las respuestas al enigmático mito en un artículo de Juanjo Villalba.

Captura de pantalla por la autora

Instagram ha lanzado su sistema de encuestas para someter a votación cualquier idiosincrasia que se te pase por la cabeza. Bajo esta premisa, Ana Iris Simón se ha jugado su integridad física dejando que sus seguidores decidan por ella durante un día entero. ¿Desayunó fruta o macarrones con chorizo?

Todos hemos fantaseado con un ménage à trois, pero si no lo has hecho nunca ¿es realmente tan bueno como nuestra imaginación nos hace creer? Jordi Llorca te trae cuatro ejemplos de primeros tríos accidentados diseccionados por la doctora y sexóloga Francisca Molero. Tres son multitud… o quizás no.