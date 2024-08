Lo nuevo de Cultura Profética es un halo de luz en medio de un mundo caótico

En algún momento de la vida todos queremos escapar, abstraernos, alejarnos de este mundo que cada vez más vemos caer a pedazos. A veces solos, a veces acompañados, a veces impulsados por alguien o a veces impulsando a alguien. En todo caso, escapar.

De esto, en pocas palabras se trata “Llevarte allí”, lo nuevo de Cultura Profética. Una invitación a un lugar onírico, una declaración de libertad que a la vez puede sonar a coqueteo, a guiño sensual o a deseo carnal de encontrar una esquina oscura, lejos de todos, para consumirse en el placer. Pero también este regreso, luego de más de un año desde que publicaron “Música sin tiempo”, es un grano de sensibilidad en ese inmenso desierto de intranquilidad, en ese caos en que se sumerge el mundo actual, donde constantemente vivimos bajo la amenaza de que todo lo que está mal empeore.



Aprovechando que con este ya son cuatro los sencillos que la legendaria banda puertoriqueña ha publicado y se desprenden de su próximo disco, quisimos estrenar “Llevarte allí” y hablar con la banda brevemente de su proceso, adelantar detalles de lo nuevo, lo que ha pasado en los últimos años y lo que se viene. Puedes ver el videolyric aquí abajo y después de esto, leer nuestra entrevista con Eliut González y Willy Rodríguez.

En ocho años que han pasado desde que salió La Dulzura, la banda ha celebrado sus 20 años, no ha parado de girar y ha sacado algunos sencillos. Sin embargo la espera ha sido larga para poder escuchar un disco completo de la banda, ¿ha sido a propósito esto de antojar con música nueva a sus fans casi cada año? ¿En qué va el disco?

Eliut González: Definitivamente no ha sido a propósito tardarnos tanto sacando sencillos y sacando música nueva. Hemos estado viviendo todos una etapa muy bonita en nuestras vidas que es la de tener familia, tener hijos, casi todos los de la banda de las mismas edades. Y eso ha sido un factor determinante que hemos tomado en cuenta y le hemos dado el lugar y el valor que se merece, estando presentes en el crecimiento y la formación de nuestros hijos. Una vez nos vamos de viaje, cuando regresamos les damos el tiempo que se merecen y eso obviamente nos quita tiempo como banda para hacer canciones nuevas. Ya no somos aquellos chamaquitos de antes que tenemos todas las horas del día para hacerlo, tenemos unas responsabilidades con nuestros hijos y esposas. Básicamente ha sido por eso. Igual hemos sentido la necesidad de por fin traer música nueva y ya llevamos un tiempo cocinando todo esto; en lapsos de tiempo nos metemos al estudio, giramos, regresamos, compartimos con la familia un rato y sí bien se ha tomado su tiempo, yo diría que viene un disco bien maduro, bien evolucionado y creo que va a ser el mejor disco que hemos hecho hasta ahora.

Lo primero que escuchamos luego de su último disco, fue “Saca, prende y sorprende”, después vino “Le da igual” y el siguiente fue “Música sin tiempo”, lo que marcaba un poco los regresos al tono contestatario de la banda, ¿qué tanto de esto va a haber en el disco?

Willy Rodriguez: En cuanto al tono contestatario siento que es algo que nunca dejamos. No siento que había que regresar, siempre estuvimos. Simplemente en La Dulzura nos dimos más espacio para hablar de otros temas ya que en toda la discografía pesaba mucho más lo negativo, todas estas cosas que nos aquejaban, pero obvio viendo en la discografía siento que la vida, como todo, se trata de balance y faltaba un poquito más de lo lindo. Es como uno vivir o sobrevivir una relación solamente a base de quejas, también hay que documentar las cosas lindas, ¿no? Ya dejando claro eso, creo que en este disco ya viendo esos tres sencillos que lanzamos antes más o menos vas viendo que estamos ahí, obviamente nunca dejamos de ver las cosas que hay que decir y de cierta manera como hemos dicho tanto, creo que no me propongo tanto esa preocupación de si va a haber un balance entre las dos cosas o si va a faltar o no decir más cosas. Creo que muchas de las cosas que se han dicho en el tiempo siguen pasando igual, así que las situaciones vividas siguen cayendo en esos temas pasados.



Pero definitivamente vamos a seguir lanzando esos temas sociales, contestatarios que están en el disco. Hay uno que se llama “La cruda”, que va a la cruda realidad y creo que también he escogido abordar los temas de otra manera. Hay una canción dedicada a la lucha por la libertad puertorriqueña que ha sido opacada por años y años y es una historia de un beso que cuando llegas al final del tema a lo mejor te das cuenta de lo que se trata realmente es una oda a la lucha, pero se toma de una manera en que la persona hasta puede dedicar la canción sin entender bien de qué se trata. Más que decir temas contestatarios o no, creo que hemos madurado en la manera de abordar los temas y eso creo que tiene un valor muy bonito.

En el panorama oscuro del mundo actual ¿cuál creen que debería ser el papel del arte frente a todo lo que nos rodea?

Willy Rodriguez: Sí, definitivamente estos tiempos malos y oscuros merecen seguir diciendo cosas y desde el principio he sabido y he estado claro en que la música o el arte en general necesita ser una voz y es una voz importante, hay que saber empuñarla. También creo que estos temas que no necesariamente hablan de las malas realidades, pero que celebran el amor de una manera bastante madura y poética también aportan a estos momentos porque la primera lucha está en crear una familia en estos tiempos tan difíciles, en todavía creer en hacer una alianza con una persona que dure por años, eso cada vez es más difícil y la vida entera, cada lucha se trata de alianzas.

Si pudieran definir lo que “Llevarte allí” le aporta a este momento y a este lugar en el mundo, ¿cómo sería y por qué?

Willy Rodriguez: Creo que el mayor aporte de estos cuantos temas que estamos haciendo desde La Dulzura para acá es a la sensibilidad y creo que es un trabajo muy importante, así como nos damos el tiempo de recalcar lo que nos molesta, también nos damos el tiempo de recalcar la necesidad de volver a ser sensibles y no puramente sexuales, que no todo se trate de sacarle algo a la gente o de satisfacer nuestra adicción a ciertas cosas, sino que se trate de amor de verdad.

El videolyric que acompaña a la canción tiene una relación con el cuerpo como territorio donde habita el mensaje, ¿sienten que hace falta empoderarse de los mensajes que está brindando la música hoy en día?

Willy Rodríguez: Este tema “Llevarte allí” por encima puede parecer un tema sexual y es a propósito pero realmente trata de mucho más y la idea es poder llevarte a elevarte, elevar tú percepción, a qué lo que vas a ver en mis ojos te lleve a encontrarte a ti misma, lo digo por la pareja, no que crea que estoy hablando de una mujer, jajaja. Jugué con el doble sentido pero al revés, traté de que de una la gente piense que es un tema sexual y lo quieran dedicar y cuando se vayan bien a fondo entiendan que hay mucho más, yo empujo a mí pareja a encontrarse, a que aprenda de mis experiencias para que logre unas mejores por su cuenta. Quiero llevarte allí es quiero llevarte a ese lugar iluminado donde pude ver ciertas cosas en la vida, quiero llevarte a encontrar eso en ti a que tu luz brille donde no ha brillado todavía, por eso se va a esas esquinas así que creo que definitivamente es un gran aporte en estos tiempos, que volvamos a ser sensibles y que nos podamos entender bien.



Con este sencillo, serían hasta el momento cuatro canciones que hacen parte de su próximo disco, ¿qué creen que la gente debería saber del que sería el sexto álbum de estudio de la banda?



Eliut Gonzalez: Como tú bien dices sería como quien dice el cuarto sencillo que ya hemos lanzado de este disco medio sin querer queriendo jajaja, pero lo que sí les puedo asegurar es que se viene un disco bien variado, para todos los gustos, canciones raras también, porque nosotros somos raros jajaja y nada, nos gusta seguir explorando, no tenemos ningún tipo de limitaciones a la hora de explorar con estilos nuevos y nos gusta siempre escuchar música nueva y fresca que viene y también cosas nuevas que vamos conociendo o descubriendo del pasado de los años sesentas, setentas, que es la época que nos encanta.

¿Qué sigue en el camino de Cultura Profética?



Eliut González: Ahora mismo lo que sigue para nosotros es terminar el disco nuevo, es nuestra prioridad y por eso también estamos haciendo pocas fechas, fechas bien especificas en países que no hicimos el año pasado y estamos tratando definitivamente de tocar menos para enfocarnos y terminar el disco. Y obviamente ahora estamos lanzando “Llevarte ahí” y más adelante lanzaremos otro sencillo también y nada, queremos girar muchísimo y ahora que vamos como quien dice a refrescar o añadirle todos los temas nuevos al repertorio pues venimos con un show completo y queremos que sea una experiencia increíble tanto en lo visual, las luces, el sonido y toda la proyección en escena. En eso es en lo que nos estamos enfocando ahora mismo para poder llegar a donde no hemos llegado como Europa, dónde tenemos mucho público esperándonos hace mucho tiempo. Hace poco tuvimos un show en España y se sintió increíble, y queremos más de eso.