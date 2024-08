Lo nuevo de Death Grips es como uno de esos clips de ASMR para relajarte ¡pero salido del infierno!

Death Grips acaba de lanzar un nuevo tema, «Flies», y un video musical para acompañarlo. Esta es la segunda canción que estrenan de su próximo álbum, Year of the Snitch y continúa su noble labor de querer hacer canciones que, ejem, pues suenen a canciones de verdad. O sea, «Flies» dura dos minutos y medio, casi no tiene gritos (lo cual no quiere decir que no tiene ninguno, solo son menos) y no es espeluznantemente abrasiva como fogatas infernales debajo de tus pies por los siglos de los siglos.

Ahora, algo particular de «Flies» es que… ¿me da una sensación similar a la que me provoca mirar videos de ASMR? ¿Sí conoces? Es como un hormigueo que te recorre la piel. Y pues es todo muy raro porque la canción en sí es bastante estresante: suena como cuando tengo varias canciones tocando al mismo tiempo en diferentes pestañas de mi navegador. Lo cual, obviamente, lo digo a manera de halago. Escucha/mira la canción/video arriba (NOTA: contiene imágenes estroboscópicas). Y si te quedas con la necesidad de un video ASMR real, te ponemos abajo uno que encontramos antes y está bueno.

https://www.youtube.com/watch?v=CTH_cEmp6Kw

