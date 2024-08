Lo nuevo de Javiera Mena busca los rincones del placer

Una exploración al placer femenino. Una mujer encadenada que busca salir de la prisión. Mujer morena, mirada sincera, mujer prisionera, te quito las penas, canta Javiera Mena en Corazón Astral, el single que lanzó en junio como adelanto de su próximo disco.

La artista chilena es una de las joyas del electropop dentro y fuera de Latinoamérica. Con un recorrido de casi veinte años de carrera musical, Javiera mezcla sonidos de los ochenta con estilos electrónicos más actuales. En marzo lanzó “Flashback”, un viaje entre la nostalgia y el futurismo. Este videoclip se convirtió en un presagio del nuevo single, que es un canto erótico de una mujer a otra.

Javiera quiere enviar un mensaje al universo, juega con el cosmos y la astrología sin olvidarse de otra gran pasión: el animé. Muchos de sus videos dejan entrever su afición por Akira, Sailor Moon o Los Caballeros del Zodiaco. Cuenta que desde que vive en Madrid, hace poco más de un año, se refugió en el universo de la magia esotérica. Y más aún durante la cuarentena, en la que tuvo tiempo de crear con mayor introspección.

Hace unas semanas pudo salir de la ciudad para tomarse unas minivacaciones, pero volvió para grabar el disco que planea lanzar en marzo de 2021. También anda trabajando la producción de un concierto en vivo que hará junto a otros artistas el 8 de agosto en Barcelona. Como en Latinoamérica nos quedaremos con ganas de verla en los escenarios al menos por un buen tiempo, la buscamos para no perder pista de su trabajo.

VICE: El video de Corazón Astral está en 3D, además vos aparecés duplicada. Contanos sobre este concepto.

Javiera Mena: La idea de hacer el video 3D se dio en relación al contexto en el que estamos. No podíamos grabar afuera, así que sentí que podíamos hacerlo de una manera distinta, más orgánico. Por otra parte lo veo como una continuidad de mi video anterior (“Flashback”), el cual tenía algo futurista con algunos cascos. Mi pregunta fue: ¿qué pasa si en este video que viene exteriorizo lo que veo a través de los cascos futuristas?

Por otro lado, con los artistas con los que trabajé —Tomás Aciego, Slurptv y Boldtron— hablamos sobre la dualidad, sobre verme a mí doblada, aludiendo a la idea de géminis. Aparte, Slurptv y Boldtron son gemelos y ayudaron con esta idea de ver a dos personas que son iguales pero que al mismo tiempo se quieren y tienen una relación. Por último también tiene que ver con los amantes de las cartas del tarot, con el erotismo y el hedonismo.

En el video hay mucho simbolismo: están el fruto femenino, la papaya, la noche, la aurora boreal. También me gustó trabajar con la referencia a Utena, a Sailor Moon, al anime que nos encanta de toda la vida.

En el single noto un dejo popero de los 80 que me recuerda a los primeros trabajos de Madona, a Mecano en España.

Es que estoy superapegada a los 80, creo que no me los voy a sacar nunca de encima. Totalmente, hace las referencias que mencionas: esos primeros discos de Madona, Mecano, Virus en Argentina; ese tipo de sintetizadores, el DX7, el Roland Juno… son sonidos que me llegan al alma, es mi niñez. Creo que es un gran momento para valorar los 80 una vez más, me siento superalienada reversionando ese estilo con un toque de sonidos actuales.

En este single exploras la relación eroticoafectiva entre dos mujeres. ¿Cómo te sentiste?

Me siento cómoda haciendo por fin una canción abiertamente lésbica. Ya es muy evidente y estamos en épocas de hacer, ¿no? Por suerte nunca me he sentido sin la libertad de hacerlo, nunca me he sentido dentro del clóset, pero esta canción ya es explícita: es una mujer cantando mujer morena… Creo que si esta frase la hubiese dicho un hombre no pasaría nada, pero la dice una mujer con erotismo y romanticismo. Eso para mí es super normal, pero todavía no lo es para algunas personas y es interesante ver cómo reacciona la gente. La diferencia está en que para mí es una canción más y para el resto no, para el resto es _la canción lésbica_**.**

Ahí hablas de “romper las cadenas”… No deja de ser necesario hablar de esto, ¿no?

Claro que sí, sigue siéndolo. Al igual que sigue siendo necesario hablar sobre el espacio que se nos da a las mujeres en la industria musical. A mí personalmente no me gusta distinguir entre géneros, pero por otro lado seguimos siendo minoría, el ambiente de la música es un ambiente masculino. Aunque también veo que las cosas están cambiando; de hecho, en Chile a la gente le gusta tocar con músicas mujeres porque las mujeres tocamos diferente, tenemos otra sensibilidad, y ahora escucho que algunos varones se quejan de esto, es gracioso y es curioso. De hecho también me sorprendió ver a más mujeres músicas en Chile que en España.

¿Con qué nos vamos a encontrar cuando salga el disco completo?

Con mi evolución. Ahí está el desafío, seguir haciendo música sin esperar que las canciones aparezcan de la nada. Ya tengo una carrera larga, entonces es un desafío, pero sigo con mi estilo electro tirando al dance; este disco es un poco más oscuro también. Siento que me fui por ese lado: la oscuridad, la sensualidad, el hedonismo, el erotismo, las sensaciones ocultas.

¿Son sensaciones que descubriste durante el encierro en cuarentena?

Creo que con el encierro me conecté desde las sombras, me apasionan las cosas de las que nadie se da cuenta, lo oculto, lo misterioso. Creo que es superinspirador el buscar esos espacios, siempre y cuando también sea liviano. Tampoco me interesa hacer letras supercomplejas y densas, creo que está bueno encontrar esa chispa de divinidad en el pop dentro de la oscuridad. Es como escuchar Siouxsie para seguirla y hacer cosas diferentes.

