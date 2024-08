Lo nuevo de Machino es perfecto para tu after de techno

Daniels aka Machino, se ha convertido en uno de los productores de techno más consistentes de México, con más de 24 álbumes, EPs y singles lanzados en sellos como Static Discos, New York Haunted y Plötzlich Musik. Su origen está íntimamente ligado a Tijuana y San Diego. Para Daniels “la vida nocturna y club en Tijuana es mucho más duradera y versátil; en San Diego todo termina a la 1:45 am. Por eso me mudé de San Diego a Los Ángeles, ahí hay todo tipo de espacios enfocados al arte. En realidad, los dos lugares tienen lo suyo. Siempre digo que Tijuana tiene mucha personalidad, siempre está en constante cambio. Y San Diego tiene propuestas muy buenas como Acid Varsity, fiestas hechas con artistas que hacen live sets análogos. Ahí han tocado Pepe Mogt, Ramón Bostich y muchos otros artistas latinoamericanos y europeos”.

Desde hace más de una década, el productor ha construido una marca distintiva en su espectro sonoro, donde la experimentación figura de manera protagónica. Esta vez, Machino lanzará un nuevo EP titulado Ebb, inspirado e influenciado por las películas de Tarkovsky y su forma tan poética de plasmar imágenes. “Casi siempre empiezo con una idea clara de lo que quiero hacer evitando la improvisación para no perderme, pero obvio también salen sonidos e ideas accidentalmente. Usé varios pedales de distorsión y fuzz como el Rat y Big Muff para dar un toque industrial” comenta Daniels sobre Ebb.

En exclusiva, Machino comparte con THUMP el estreno de “Problemas”, corte que será parte del próximo lanzamiento y que además fue producido en colaboración con Lee Reynolds, productor inglés basado en California. “Lee y yo hemos trabajado juntos desde hace tiempo, fuimos roommates y somos amigos desde hace más de 10 años. Constantemente hacemos canciones, aunque tenemos diferentes influencias, nunca chocamos al hacer música” dice Daniels.

