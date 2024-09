Lo que 10 DJs (de la vieja escuela) piensan respecto al EDM

Rápidamente, ¿Cuáles son las tres palabras más sucias en la música electrónica? «¿Set premezclado?» Nah. «¿DJ embarazada?» Intenta de nuevo. La respuesta correcta es: «E.D.M.» En estos días, parece que cualquier entrevista con un DJ prestigiado viene acompañada de una buena ración de plática respecto al lamentable estado de la música dance comercial en América. ¿Quién puede culparlos? El EDM se ha asociado con música de fórmula, la cultura del vulgo (y las masas), y el atractivo mainstream – todo lo que la cultura de la música electrónica supone estar en contra. Incluso los DJs de EDM ya no quieren ser DJs de EDM. Con eso en mente, aquí hay una colección de las tiradas de mierda más deliciosas hacia el EDM que pudimos encontrar, realizadas por DJs de la vieja escuela dispuestos a hablar abiertamente.

10. Carl Cox

«No creo que sea algo como ‘underground vs overground’, sólo pienso que es cultura pop contra la gente que de verdad ama la música. Algunas de estas personas no tienen idea de por qué están parados frente a estos DJs en primer lugar. No puedo ser parte de ese sistema». [Dancing Astronaut, 2014]

9. DJ Koze

«En América, este tipo de música rock computarizada que les encanta no me interesa en absoluto. No tiene ninguna magia y está hecha para gente que no les interesa éste tipo de música». [Stereogum, 2013]

8. Aphex Twin





«No siento que se relacione con nada de lo que estoy haciendo. Este muchacho Skrillex, sólo he escuchado su música porque le gusta a mis hijos. Suena como si tuviera un buen entendimiento de la tecnología. Me parece muy pop, ¿no es así? Es demasiado pop para mí». [Groove Magazine, 2014]



7. Bassnectar

«Cuando hablamos de la mayoría de los DJs de EDM, no tengo ningún respeto ni interés por lo que están haciendo. Me parecen un fraude. Ha sido difícil ser testigo de cómo algo tan especial para mí ha sido diluido y robado para transformarlo en esta especie de carnaval desvergonzado, barato y falso. Odio al EDM a ese nivel. Me preocupa que estén acabando con la autenticidad de la cultura de los DJs… pero no puedes odiar a 30,000 personas que están pasando el reventón de sus vidas». [THUMP, 2014]

6. Ricardo Villalobos



«No puedo condenar al EDM o a la música pop barata si la gente ha decidido de manera democrática que eso es lo que quieren. Les pertenece. La gente que tiene los mismos intereses no va a la guerra ni se matan unos a otros. Es difícil matar a alguien cuando comparten valores similares». [Crack Magazine, 2015]

5. John Digweed



«Si terminara en un escenario principal, la gente querría algo que les pareciera más familiar y no puedo hacer algo así. Prefiero estar donde la audiencia quiere escuchar lo que quiero tocar. Para mí no funcionaría seguir a un DJ de EDM, no tengo ese tipo de energía en mi música, incluso si toco mi track más rápido y lleno de energía». [THUMP, 2014]

4. Annie Mac

«Es muy formulario; la gente sabe que si usan esa fórmula, entonces estarán en la radio u obtendrán un show. Mientras que en el Reino Unido, es mucho más fácil ser un poco más original, si quieres serlo. No estoy diciendo que el EDM sea algo terrible, pero si quieres ser un poco más innovador en términos de tu labor creativa, puedes hacerlo y ser celebrado en una plataforma mainstream». [Insomniac, 2015]

3. Fatboy Slim

«Está bien como un punto de entrada, pero no se equivoquen: El EDM va a colapsar. Está basado en un esquema piramidal para hacer dinero y tan pronto como deje de hacer dinero todo el castillo de cartas se derrumbará. Queremos que haya algo cuando la burbuja explote». [THUMP, 2015]

2. Reid Speed

«La música dance como una cultura subterránea solía ser un santuario para aquellos que no se adecuaban al mainstream para tener un refugio para nuestra rareza. Ahora, la mayoría está repleto de los chicos de los que alguna vez quisimos escapar». [YourEDM, 2014]

1. DJ Harvey

«Tienes a la escena de esta ‘música de disfunción eréctil’ – con gente que llega en naves espaciales o fuegos artificiales para intentar aumentar el aspecto visual del espectáculo. No puedo entender cómo pueden tocar un disco y luego saltar sobre la audiencia». [THUMP, 2014]