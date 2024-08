Lo que los millennials piensan realmente de la generación Z

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

A lo largo de los años, se ha dicho mucho sobre los millenials (aquellos que nacieron entre 1981 y 1996). Según los boomers, somos narcisistas, estamos obsesionados con las selfies y no podemos pagar una casa porque gastamos todo nuestro dinero en pan tostado con aguacate y artículos domésticos color rosa para publicarlos en nuestro Instagram (y no por el aumento desmedido en los precios de la vivienda y porque terminamos la universidad durante una recesión económica).

Pero ahora, parece que también la generación Z (aquellos que nacieron entre 1997 y 2012) tiene muchos motivos para criticarnos. En un artículo publicado por VICE la semana pasada, la generación Z señala que lo único que nos importa es Harry Potter, los cuestionarios de Buzzfeed y no matar a nuestras plantas (¿qué tiene de malo que cuidemos de nuestras suculentas?). “No tienen ideas brillantes porque ya pasó su fecha de expiración”, dijo un joven de 16 años. ” En mi caso, tengo ideas brillantes por montones, pero para ellos, las cosas pequeñas lo son todo”. Auch.

Pero, ¿alguien se ha preguntado qué tienen que decir los millennials sobre todo esto? Supongo que nadie necesita preguntarles qué piensan sobre el petróleo, la guerra y los ambiciosos boomers, pero ¿qué piensan de la generación Z? Les preguntamos a algunos.

“NO HAY OTRA GENERACIÓN, APARTE DE ESTOS CHICOS, A LA QUE LE CONFIARÍA EL FUTURO”

Tayo: “Van de lleno contra toda la mierda”.

Son unos malditos punks, pero van de lleno contra toda la mierda. Esta generación es el futuro, tanto física como metafóricamente. No se dan por vencidos, a diferencia de nosotros, los millennials. No hay otra generación, aparte de estos chicos, a la que le confiaría el futuro. Así que debemos apreciarlo y respetarlos, a pesar de que sean unos malditos punks. Honestamente, son confiados y están llenos de esperanza, sin el peso de años de experiencia de vida que te deprimen. ¿No es cierto? – Tayo, 30

“Nosotros, a su edad, bebíamos y salíamos más de fiesta”

No creo que los millennials y la generación Z seamos tan diferentes. Diría que tal vez la principal diferencia es que nosotros, a su edad, bebíamos y salíamos más de fiesta, además de que probablemente ellos tengan menos sexo porque ahora hay otras distracciones. Mucho del sexo que nosotros tuvimos ocurrió porque éramos unos adolescentes aburridos y ebrios. Nuestra idea de pasarla bien era tomar whisky con refresco de cola y tener sexo. Pero si tú siempre has tenido un teléfono inteligente contigo, tal vez tengas una menor necesidad de interactuar con las personas en la vida real.

También, son un poco más serios de lo que somos nosotros, creo. Constantemente se cuestionan unos a otros en TikTok, crean hilos o hacen monólogos frente a la cámara sobre lo que se debe o no hacer. Creo que es bueno que se evalúen tanto a sí mismos como a los demás, pero también son bastante serios. Los millennials y nuestros humor somos mucho más nihilistas. Decimos algo como, “Estoy deprimido y por eso me río”, mientras ellos dicen, “Cómo curar la depresión: abro hilo”. –

Beth, 27

“LA GENERACIÓN Z TIENE UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LO QUE ES EL COMPORTAMIENTO SEXUALMENTE INADECUADO”

Nancy: “La generación Z utiliza las redes sociales de manera mucho más política que los millennials”.

Creo que la Generación Z utiliza las redes sociales de manera mucho más política que los millennials. Han crecido en un mundo en el que están expuestos constantemente a problemas socioeconómicos y culturales, como el cambio climático y el calentamiento global, y lo que esto significará para su futuro inmediato, el impacto directo de la crisis económica y numerosos movimientos sociales como #MeToo, Extinction Rebellion y Black Lives Matter. Si bien se podría argumentar que todo esto ocurrió durante los años formativos de la vida de los millenials, no creo que alguna vez me haya sentido tan cerca a ello como sospecho que se siente la generación Z, probablemente debido al incesante ciclo de noticias y el gran consumo de medios digitales que nos es facilitado mediante las redes sociales y los teléfonos inteligentes.

Anoche, mi novio y yo entablamos una discusión específicamente en relación al programa que yo estaba viendo, I May Destroy You. Él cree que la Generación Z tienen un mejor entendimiento de lo que es el comportamiento sexual inadecuado y es más probable que lo denuncie. Por lo cual, él espera que en el futuro esto se refleje en que haya menos casos de acoso y agresión sexual.

– Nancy, 32

“LA GENERACIÓN Z PARECE ESTAR USANDO SU PODER COLECTIVO EN LAS REDES SOCIALES PARA GENERAR UN CAMBIO SOCIAL REAL”

Creo que la principal diferencia fue que la generación Z fue la primera generación en crecer por completo con las redes sociales y eso los volvió, para mérito suyo, mucho más socialmente conscientes de lo que sucede en el mundo. Mientras que los millennials pudimos haber sido “rebeldes sin causa” cuando empezamos a usar el Internet, la generación Z parece estar usando su poder colectivo en las redes sociales para generar un cambio social real, o simplemente para trollear a los poderes que se encuentran en la impotencia. Los millennials, además, llegaron a la mayoría de edad en un momento de desesperanza económica: el mundo para el que nos habíamos preparado ya no existía cuando estuvimos listos para ingresar en él. La generación Z no tuvo que afrontar y aceptar esa desagradable realidad. Ellos ya están imaginando un mundo nuevo.

Creo que el odio hacia los millenials puede tratarse más bien de la vieja rencilla entre una generación mayor y otra más joven. Pero, como alguien que creció con Harry Potter,probablemente puedo decir que: la obsesión de los millennials con esos malditos magos es objetivamente molesta. Ja, ja, ja.– Stephanie, 29

“SON COMO UNA VERSIÓN POKÉMON EVOLUCIONADA DE NOSOTROS”

Amo a la generación Z. Están muy en sintonía con los conflictos políticos y sociales, a un nivel mucho más profundo y a una edad más temprana. Puede que solo me base en los miembros de la generación Z que conozco, pero parecen tener una cualidad imperturbable en general, y su genuino deseo de cambio y desarrollo está mucho más a flor de piel.

En general, parecen tener una mentalidad más libre y hablan más abiertamente de temas como la sexualidad y la salud mental. Mientras que los millennials definitivamente tenemos una actitud más del tipo, “jaja, tengo 30 años y no tengo idea de lo que estoy haciendo”, la generación Z siempre ha tenido el mundo al alcance de la mano: la mayoría de ellos han crecido con los iPhones y las redes sociales. La generación Z son los verdaderos hijos del internet y definitivamente emana de ellos una energía muy autodidacta, especialmente al mirar su contenido de Tik-Tok/YouTuber y cosas así. Son como una versión Pokémon evolucionada de nosotros. El futuro está en sus manos y gracias a Dios por eso. – Sophie, 30



“A MEDIDA QUE LOS MILLENNIALS COMENZAMOS A AGOTAR NUESTRAS FUERZAS POR ESTAR GRITANDO HACIA EL ABISMO, LA GENERACIÓN Z COMENZÓ A MOVILIZARSE”

Siento que los millennials se han desensibilizado tanto debido a las críticas y las culpas que los boomers les imputan todo el tiempo, desde la economía hasta la disminución en las tasas de natalidad, que ante cualquier crítica por parte de la generación Z responden algo como, “ja, ja, ja, ay, los niños de ahora…”.

La generación Z nos brinda un sensación de esperanza muy necesaria para un futuro que rápidamente se desvanecía a medida que nuestra generación veía cómo el capitalismo destruía este mundo. Hacer un cambio por los derechos humanos básicos, la seguridad e incluso la simple necesidad de mantener este planeta a una temperatura que nos permitiera sobrevivir parecía ser una cuestión de sentido común –para nosotros–, pero enfrentó una férrea oposición.

A medida que los millennials comenzamos a agotar nuestras fuerzas por estar gritando hacia el abismo, la generación Z comenzó a movilizarse, a hacer campaña y exigir cambios, duplicando básicamente nuestros números y dándonos, por una vez, la esperanza de que realmente podríamos tener la oportunidad de ver algún tipo de justicia en nuestras vidas.

Una revolución siempre pareció algo imposible. Pero a medida que la generación Z madura, la posibilidad de cambiar la conciencia global, para que su impulso sea la compasión y no la codicia, ya no parece el tipo de filosofía ridícula que parecía ser, incluso, hace un año. –

Courtney, 30

“REALMENTE TIENEN MUCHO QUÉ DECIR Y LAS HERRAMIENTAS PARA DECIRLO”

Henry: “Me parece que son bastante tímidos, solitarios y amables”

Trabajo con la generación Z en algunos contextos y, como una mera generalización, me parece que son bastante tímidos, solitarios y amables. Las manifestaciones Youth Strike 4 Climate en contra del cambio climático a las que he asistido han sido apasionadas y polarizadas, pero no tan optimistas y vocales como las manifestaciones anti-cuotas de admisión a las que asistí en el período 2010-2011.

La generación Z es producto de la era de la información. Son “nativos de la era digital” y tienen un vocabulario inmensamente más amplio y están más comprometidos política y culturalmente que mi generación en los años 00. A primera vista, la generación Z puede parecer dócil, incluso pasiva. Pero eso contradice la precisión, agudeza y astucia de su habilidad digital, así como la curiosidad que tienen por el mundo. Realmente tienen mucho que decir y las herramientas para decirlo. Es un privilegio aprender de ellos. Quizás esa docilidad que he visto se debe a la edad y el contexto. A medida que la generación madure y la sociedad se vuelva cada vez más dependiente de la tecnología digital, más miembros de la generación Z tendrán una posición de ventaja y dictarán las reglas. – Henry, 31

“SON MUCHO MÁS CONSCIENTES DE QUE DEBEN PROTEGERSE Y LEVANTAR LA VOZ CUANDO ALGO NO ESTÁ BIEN”

Estoy sorprendida e impresionada por lo buenos que son para la seguridad en línea. Me uní a una comunidad en Discord que resultó estar compuesta en su mayoría por adolescentes y son muy cuidadosas de no usar sus nombres reales, además de ser muy vagas con respecto a dónde viven, a diferencia de cuando yo tenía 13 años y mis amigas apuntaban sus número telefónicos en las pizarras de anuncios y se los daban también a cualquier extraño que conocían en MSN.

Son mucho más conscientes de que deben protegerse y levantar la voz cuando algo no está bien, ya sea trate de alguien en su grupo de chat que esté siendo sexualmente inapropiado con alguien menor de edad o involucrándose en el movimiento Black Lives Matter y la política. Recuerdo que a su edad yo era apolítica. También me encanta verlas involucrarse en la escena de la moda “vanguardista” y con bandas que me gustaban cuando era adolescente… aunque no me agrada que me que me llamen “señora”. – Rachel, 27

