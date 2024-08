Lo que siempre quisiste saber sobre los Stormtroopers

Con el estreno de Los Últimos Jedi, la franquicia de Star Wars está tomando su lugar al centro del imaginario colectivo una vez más. Mientras los fans de todo el mundo disfrutan con el lanzamiento de la nueva película, el nuevo libro Star Wars Stormtroopers: Beyond the Armor ofrece una perspectiva profunda a la evolución de uno de los personajes más icónicos de la saga: los Stormtroopers. Desde su versión original en el Star Wars de 1977, como personajes anónimos, hasta el momento que John Boyega se quitó la máscara como Finn en El Despertar de la Fuerza, hay mucho terreno que explorar debajo del casco, mucho más de lo que podrían esperar incluso los fanáticos más entregados.

¿Son humanos, androides o clones? ¿Cada Stormtrooper tiene su propia identidad, nombre, corte de pelo, tatuajes y personalidad? ¿Cómo fueron creados? Para conseguir toda esta información, platiqué con los autores del enorme ejemplar: Ryder Windham y Adam Bray, para aprender cómo la cantidad, aparentemente ilimitada, de soldados representa un símbolo universal de la opresión, cómo los diseños conceptuales originales de Ralph McQuarrie evolucionaron para convertirse en personajes, cómics y juguetes, y cómo los Stormtroopers se han transformado en un símbolo de Star Wars:

VICE: ¿Cómo te involucraste en este proyecto?

Adam Bray: La verdad es un tipo de secuela —aunque no exactamente una— de un libro previo que mi co-escritor había hecho sobre Darth Vader. La editorial necesitaba un segundo autor, el antiguo editor ejecutivo de Lucasfilm, John Rinzler, me recomendó para el proyecto. Empezamos a trabajar justo antes del estreno en cines del El despertar de la Fuerza. Estuve involucrado parcialmente por unos dos años.

Ryder Windham: Me gustó trabajar en el libro sobre Vader, así que aproveché la oportunidad de escribir acerca de los Stormtroopers.

¿A cuánto material tuviste acceso?

He trabajando en libros de Star Wars durante 20 años, y tengo una biblioteca extensa de libros y revistas. También entrevisté a artistas y escritores que influyeron el desarrollo de los Stormtroopers en pantalla y cómics. Mi editora tenía acceso a los archivos de Lucasfilm y encontró casi todas las imágenes que le pedí.

¿Cómo se comparan el concepto inicial y el trabajo artístico de los Stormtroopers con lo que apareció en pantalla?

Bray: Los diseños originales de Ralph McQuarrie eran bastante retro. Hubo un poco de evolución — incluso en la película original de Star Wars—, pero la mercancía más reciente está volviendo a los diseños originales. Podrás ver elementos en los nuevos proyectos de Star Wars con diseños que los originales no usaron. En Star Wars Rebels, hay una nueva clase de conductores imperiales que manejan los troop transports y caminadores estilizados. Esos son diseños originales de McQuarrie. En Rogue One, los Death Troopers no son una copia exacta de McQuarrie, pero están basados en sus ideas originales: una combinación de sus primeros borradores de los Stormtroopers y de Darth Vader que no fueron usadas.

Troops de Ksenia: Tarjetas de Ksenia Zelentsova, © Topps, imagen cortesía de la artista.

¿Crees que la introducción de Finn está llevando al diálogo sobre Stormtroopers hacia una nueva dirección?

Sí, es la primera vez que vemos a un Stormtrooper quitarse el casco y ser humanizado en una película. El no quitarse el casco es algo sobre lo cual Lucasfilm ha estado muy consciente, en especial con proyectos más recientes de Star Wars. Tratan, con toda intención, de esconder sus identidades, pero con Finn podemos ver a una persona de verdad bajo la máscara, y eso es parte de su propia búsqueda de la redención: tratar de cambiar su vida y encontrar un nuevo camino.

¿Cómo es que los Stormtroopers se convirtieron en la cara de Star Wars?

En cierto sentido siempre lo han sido. Son los soldados icónicos del Imperio. Entre ellos y Darth Vader, han sido uno de los símbolos más reconocibles de Star Wars. Cada película o serie animada nueva trata de sumar nuevos troopers a la lista, y por supuesto tenemos algunos nuevos en la película: los Executioner Troopers. Tratan de mejorarlos y ampliarlos un poco con cada proyecto nuevo. Me parece que seguirán siendo parte fundamental del diseño de Star Wars; incluso en la película de Han Solo esperaría ver troopers nuevos.

De la colección de Gus Lopez.

Los Stormtroopers siempre me han recordado a los Nazis: soldados mecánicos perfectos. ¿Crees que esa fue la intención de Lucas?

La intención original de George Lucas es que el Imperio fueran los malos. No son tolerantes, son opresivos. Todos los defensores del Imperio son hombres blancos e ingleses. Desde un punto de vista artístico, creo que hay un esfuerzo por demostrar que son muy imperiales e intolerantes.

¿Qué te sorprendió más de trabajar en este libro?

Windham: La respuesta que el libro recibió fue fenomenal. Estaba bastante seguro que le gustaría a los fans de Star Wars, pero muchos miembros de la 501st Legion [un grupo internacional de cosplayers de Stormtroopers] me dijeron que habían esperado un libro así por años.

Bray: Aprendí mucho sobre los juguetes y lo importantes que han sido no sólo para Star Wars, sino para el desarrollo de los Stormtroopers. Una de las primeras series animadas desde la precuela fue The Clone Wars que apareció en Cartoon Network. Hasbro fue quien empezó esa serie. Se acercaron a Lucasfilm y les dijeron, “Oigan, queremos mantener a Star Wars vivo entre las películas para poder seguir vendiendo juguetes. Tenemos la idea de hacer una serie animada sobre los clone troopers durante la guerra y un gran director con quien ya hemos trabajado en otras series. Estos son nuestros diseños de cómo se podrían ver los troopers y estos son algunos de juguetes que nos gustaría hacer”.

En Star Wars Rebels, el estilo de animación está basado en los juguetes de Kenner de los 80. De hecho, Hasbro compró a Kenner hace unos 15 años. Los rebeldes están basados en los juguetes de Stormtroopers de los 80. Fueron los modelos de diseño en el cual basaron el estilo de toda la serie. Es interesante que sigo encontrando ejemplos de cómo los juguetes influyeron en el Star Wars contemporáneo.

¿Qué les gustaría dejar a los lectores después de leer su libro?

Windham: Espero que nuestros lectores se den cuenta de que los Stormtroopers no se materializaron de la nada. Ralph McQuarrie creó el concepto original de los Stormtroopers para Star Wars: Una Nueva Esperanza. Brian Muir esculpió la armadura original de los Stormtroopers, la ya fallecida Liz Moore esculpió el casco original y los fans de Star Wars deberían reconocerlos como se merecen. Mi co-escritor escribió las secciones en el libro sobre la 501st Legion, la organización de caridad para los cosplayers y espero que los fans apoyen a la Legion también.

Bray: Espero que aprendan algo, y creo que lo harán —sin importar si son fans recientes o miembros de la 501st—. Espero que la gente aprenda sobre la historia y el detrás de cámaras. Es un llamado de nostalgia para quienes crecieron con Star Wars. Espero que los emocione aún más sobre las películas, el proceso de creación, los vestuarios y todo lo relacionado con el diseño de estas películas.

¿Este libro es la guía definitiva sobre los Stormtroopers?

Windham: No, es la guía definitiva por ahora. Según entiendo, Disney-Lucasfilm va a seguir haciendo películas de Star Wars indefinidamente, así que tal vez nunca habrá una historia completa de Star Wars o de los Stormtroopers. La historia continúa y los Stormtroopers son para siempre.

