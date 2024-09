Lo que sucedió cuando ingerí accidentalmente galletas con droga en un vuelo transatlántico

Artículo publicado originalmente en THUMP EUA.

Cuando no está destruyendo pistas de baile como uno de los DJs más carismáticos, eclécticos y formidables, Chrissy produce sus propios tracks para una variedad de proyectos. Recientemente, Chrissy publicó un EP con edits tipo disco llamados Four Slices en el nuevo sello de Chicago, Chi-Steez. El 15 de julio, Chrissy & Hawley (su dúo pop junto al músico Hawley Shoffner) presentan su álbum debut en el sello Nite Owl Diner.

En la primera entrega de nuestra nueva columna, Historias de Horror en el Club, Chrissy comparte su inmovilización en un avión inducida por hierba.

Hace varios años toqué un show en Canadá y la siguiente mañana la novia del productor me recogería y me llevaría al aeropuerto. (Nota aparte: ¿Qué pasa con los promotores dejando a sus novias hacer logística de sus eventos culeros sin pagarles? Dejen de hacer eso chicos.)

Como sea, me quedé dormido y me perdí el desayuno en el hotel y la novia raver iba tarde para recogerme, así que no tuvimos tiempo de almorzar. Estaba MUY HAMBRIENTO así que mencioné, «¿Tenemos tiempo para pasar por un drive thru o algo?», a lo que respondió, «No, pero yo preparé estas galletas y puedes quedártelas». Me dio como doce galletas. Ella no comentó que eran galletas de marihuana.

Llegamos al aeropuerto y alegremente caminé por seguridad para mi vuelo internacional con una libra de comestibles. Y me comí toda la bolsa. Abordé mi avión y me quedé dormido, sin problemas. Me desperté como una hora después y no me podía mover. Estaba totalmente congelado. Así que mi primer pensamiento (obviamente) es que había tenido un ataque o que había muerto y ahora era un fantasma. Traté de mover mis dedos (como Uma Thurman en Kill Bill) hasta poder mover mis brazos y tocar mi rostro y entonces comencé a sentir ambos lados de mi rostro (para ver si por un lado se sentía adormecido y para tratar de descartar un accidente cerebrovascular). Mi rostro se sentía normal así que esto empeoraba mis miedos sobre el accidente, pero aparentemente mi auto-diagnóstico estaba algo incompleto, porque la sobrecargo vino conmigo y me preguntó, «¿Se encuentra bien señor?»

Esta pregunta me VOLVIÓ LOCO. Santa mierda. Sé que no tuve un accidente cerebrovascular así que debo ser un fantasma, pero esta dama vino y habló conmigo así que quizá no soy un fantasma o quizá ella es como Haley Joel Osment y puede ver gente muerta, y ¿sería raro si le pregunto? Me estoy volviendo loco, sudando toda mi ropa, jamás pensando que esas galletas tuvieran drogas. Cuando finalmente aterrizamos, me sentía mal del estómago y apenas podía caminar.

Me dirijo al baño poco antes de llegar a la aduana y comienzo a eructar y a sollozar. Un montón de tipos viejos entran al baño mientras yo monopolizo el único cubiculo y ellos queriendo cagar tras aguantar un vuelo de ocho horas y ellos comienzan a GOLPEAR LA PUERTA DEL CUBICULO (¿o quizá sólo fue un pequeño golpe de un chico educado y yo estoy súper paranoico?) y me sigo volviendo loco y no sé qué hacer así que llamo a mi mamá.

«Hola, ¿mamá? Creo que estoy realmente enfermo o quizá tuve un accidente cerebrovascular o quizá me envenené con comida porque estoy vomitando mucho pero no sé cómo pude envenenarme porque todo lo que comí en el día es una gran bolsa de galletas que me dio la novia raver del promotor…» y mi mamá comenta, «esas galletas tenían drogas. Ve a casa, Descansa. Toma un taxi». Estuve drogado como por tres días más.

