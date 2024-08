Lo que tienes que saber para ir a la Marcha del Orgullo en CDMX

A finales de junio de 1979 se llevó a cabo la primera manifestación que buscaba fortalecer los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la Ciudad de México. La comunidad protestaba contra la represión policial y social, y exigía la libertad de expresión sexual.

Este sábado se celebrará la marcha número 40 en la Ciudad de México entre carros alegóricos, música, colores y fiesta. Si es la primera vez que asistes a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, queremos recordarte algunos puntos importantes para que celebres 40 años de vivir en libertad.

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

La marcha se dividirá en dos grandes bloques: el de los contingentes de la sociedad civil —vanguardia— y el de las fiestas y antros —retaguardia—. La cita es el sábado 23 de junio a las 10:00AM en el Ángel de la Independencia, en Reforma, y la hora de partida será al mediodía (aunque muchos también se juntan en la Estela de Luz).

Sólo 15 vehículos automotores (de un total de 100) saldrán de la parte trasera del Ángel, mientras que los 85 restantes estarán estacionados en la Calle Río Rhin, a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores.

Los contingentes recorrerán Paseo de la Reforma y sus lugares icónicos: el Monumento a Cuauhtémoc, el Caballito y la Glorieta de Colón. Después pasarán por Av. Juárez, la Alameda y Bellas Artes para integrarse a la calle de Madero y finalizar en el Zócalo.

¿Qué llevar?

Usa algo con lo que te sientas cómodo. Puedes ir en jeans, shorts, pijama, speedo o disfraz. Ve como quieras. No olvides tomar en cuenta que el clima de la Ciudad de México tiende a variar mucho y hay probabilidad de lluvia; lleva bloqueador e impermeable para protegerte de los dos climas que siempre están presentes en la ciudad. Recuerda que es una marcha y que vas a caminar mucho, lleva zapatos cómodos: tacones, tenis o plataformas. Carga con una pila portátil por si se llega a descargar tu celular y marca un punto de encuentro con quién vayas a ir por si se llegan a separar.

No olvides cargar con agua y un snack, ya que es probable que no haya vendedores ambulantes. En caso de no llevar algo para hidratarte o comer si te da hambre, puedes recurrir a cualquier tienda de autoservicio que te encuentres durante el recorrido. Aunque es posible que ninguno de estos establecimientos cierre durante la Marcha del Orgullo es probable que esperes mucho tiempo al momento del cobro debido a la cantidad de gente.

¿Hay baño?

Hay baños públicos y portátiles. Otras alternativas es entrar a Reforma 222, cualquier Sanborns o uno de los miles de cafés que se encuentran sobre Paseo de la Reforma. No te preocupes si crees que por pasar al baño te va a dejar la marcha, esta avanza muy lento y los contingentes y los carros alegóricos no salen todos juntos. Si pierdes un contingente lo más seguro es que venga uno detrás al que te puedas sumar.

Recomendaciones de seguridad

Como es vía pública no podrás ingerir bebidas alcohólicas ni drogas durante la marcha. Si lleva a haber algún grupo radical que trate de generar violencia, evita ser incitado por ellos para no tener incidentes.

Recuerda que el sábado juega la Selección Mexicana a las 10:00 y si gana el partido, muchos de sus seguidores celebrarán en el Ángel. Si llegan a haber comentarios en contra de la diversidad sexual, trata de hacer caso omiso para no generar confrontaciones.

Contingentes

La marcha contará con la participación de diversos colectivos y sus contingentes, a los cuales te puedes unir. Varios están conformados por universidades mexicanas como la UNAM, la IBERO, el ITESM y el ITAM. El objetivo de estos grupos es visibilizar a la comunidad LGBTTTIQA estudiantil y sensibilizar a los demás estudiantes sobre la diversidad sexual.

El sábado marcharán alrededor de 500 contingentes, entre ellos se encuentra el de Familias Diversas, que busca el reconocimiento y un trato respetuoso e igualitario a las familias homoparentales y las conformadas por la comunidad LGBTTTIQA.

Uno de los contingentes principales será el que marche con una bandera monumental de arcoíris y será de los que encabece la Marcha del Orgullo.

¿Y luego?

Después de la marcha puedes asistir a muchas de las fiestas y antros que se han sumado a la celebración del 40 aniversario. Cerca del Zócalo están los tradicionales de República de Cuba:

Viena, Oasis, Marrakech, La Perla, La Puri y el Pecado. Una de las fiestas más esperadas es Circo Bomba Pride con Belinda y se llevará a cabo a las 8:00PM en la Carpa Astros, los boletos están en $400 antes del evento y $500 el sábado; además de la presentación de Belinda, también estarán algunos miembros de Acapulco Shore y drag queens.

Si te late el perreo intenso puedes caerle a Be My Crush en el Palacio Chino. Habrá participaciones de los colectivos Perrealismo, Mami Slut y DJs como Salin4s, DJ Guaguis, DJ Traviesa y DJ Gatorade. El costo de entrada es de $200 y el acceso es a partir de las 3:00PM.

El lugar de ley para celebrar el sábado es Baby. Se encuentra en la Zona Rosa y seguro has escuchado de su calendario semanal con los “putimiércoles”, jueves de perreo, viernes de chavorrucos y sábados de vestidas. El costo de entrada es $50 desde las nueve hasta medianoche.

También puedes ir a Traición PRIDE donde se presentará SOPHIE, Tygapaw, Cashu, Mexican Jihad y Derré Tidá, entre otros. Se celebrará el sábado a las 9:00PM en General Prim 33, Colonia Juárez.

El Exconvento de San Hipólito se suma a la fiesta y a las 10 de la noche comenzará el Jubileo: Latin American Pride en donde se presentarán DJ Aron y Beth Sack, Oscar Velázquez, Thomas Solvert y muchos más.

Si te gusta el techno puedes asistir a Por Detroit CDMX Pride el sábado a partir de las 16:00 hrs en la Ex Fábrica de Harina (Avenida Aquiles Serdán 106, Colonia Ángel Zimbrón) y posteriormente seguirla en una terraza con locación secreta cerca del Centro Histórico.

Si quieres quedarte en el Zócalo, habrá un concierto que encabezará Fey, los Wapayasos. Zemmoa, Las Hermanas Vampiro, Las Reynas Chulas, Pepe & Teo, Lis Vega, Manelyk (la de Acapulco Shore), Carmen Campuzano, Roshell Terranova y Aurora Wonders.



¡Nos vemos en las calles!