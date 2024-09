«Loco Dice me pegó en la cara»

Estamos en el Paul Brown Boxfit, una estación de combate arquetípica en el corazón de Toronto. Apenas ha amanecido y faltan pocas horas para el último round del del verano en el Electric Island. Parado frente a mí está el headliner del festival, un titán de buena fe y autodenominado «el Kung Fu master del house y el techno«: Loco Dice.

Dice pasaba bastante tiempo con tipos mayores y más grandes que él. «Ellos nunca tenían la cabeza caliente. Siempre estaban calmados y pensaban antes de actuar de cualquier manera», dice Loco, recordando las cualidades de los tipos a los que admiraba. Poco después, por petición de su amigo, comenzó a estudiar Muay Thai, el deporte de contacto más celebrado en Tailandia. «Fue lo más difícil», recuerda, «lo tuve que aprender y entrenar muy duro».

Como ningún calentamiento antes de entrar al ring está completo sin saltar lazo, nos ponemos a eso. Desarrollando un ritmo que se sincroniza con los beats de hip-hop que suenan a todo volumen, Dice sigue volviendo a ese momento en el que entró por primera vez al gimnasio: «estaba emocionado y nervioso. También fue en esa primera lección que tuve contacto real», me dice mientras sus pies rebotan en el piso. «Uno es muy tímido porque no es la calle. No sabes quién es el otro».

Dice dice que su experiencia inicial comenzó sosteniendo las almohadillas, luego aprendiendo el gancho. «Ese fue el primer contacto físico. Y luego está el respeto. No te puedes enloquecer. Tienes que tomarlo suave. Es lo mismo en el fútbol americano, no puedes ir y tumbar al tipo por que sí. Somos un equipo, estamos entrenando juntos.

Sin embargo, hoy no estamos aquí para practicar el arte de las ocho extremidades, sino la dulce ciencia conocida como boxeo. Dice quiere mejorar su técnica de golpear. Instruyéndonos está un ex campeón canadiense y compañero de sparring de Floyd Mayweather, Mario Lechowski. En una especie de sinsentido, Mario me ha entrenado para peleas amateur en el pasado. Nos pone directo a trabajar, comenzando con una serie de puñetazos intensos al pesado saco de boxeo.

Mientras Dice sigue clasificándose a sí mismo como un estudiante, pocos no estarían de acuerdo con que la superestrella del techno hace bastante es un maestro. Uno no tiene que ver más allá de su administración del Desolat Imprint. En entrevistas hechas por THUMP con favoritos del sello como Guti, tINI, Hector, Livio & Roby y Pulshar, la habilidad de Dice para darles a todos una plataforma para evolucionar y convertirse en estrellas es un tema recurrente en estas entrevistas.

Mientras alternamos los turnos con los guantes, Dice hace claro que su intención desde el comienzo fue estár con una pandilla fuerte. «No quiero seguidores, quiero líderes», exclama. Fue difícil enseñarle a esos chicos. Decirles, ‘mira, no te metas en la cabeza que esto es una cosa de ego, pero tienes que entender que yo soy el jefe, el headliner. Soy el que está superior a ti’. Entonces así saben que tienen que trabajar duro para estar en el nivel en el que yo estoy. Todos lo entendieron y hemos trabajado con eso».

maestro Shaolín sabio en todas las películas vintage de Kung Fu con las que se crió. Es una comparación ajustada, teniendo en cuenta las circunstancias.

Para terminar el ejercicio, Mario nos dice que jodamos con algunas rutinas de defensa, freestyle, que terminan de resaltar las diferencias del estilo del boxeo y el Muay Thai. Se me ocurre que mientras muchos artistas han podido compartir un escenario y tocado back-to-back con Dice, yo estoy compartiendo un ring con él y podemos irnos a los golpes. ¿Cuántos periodistas musicales pueden decir eso?

En medio de bloqueos a los ataques del otro, Dice me habla sobre el lanzamiento de Underground Sound Souicide, su próximo álbum para Ultra Music, un disco con una salida mucho más mainstream de lo que Desolat se puede permitir. Parte de la estrategia resuena a sus métodos como de gurú. «Le digo a mis artistas que me voy con un sello muy comercial de Estados Unidos porque quiero que esas puertas se abran para nosotros. Entonces, me voy a exponer por nosotros», insiste. «No estoy cambiando mi sonido. Lo voy a hacer a mi manera. Y cuando me siente a hacer entrevistas en televisión, puedo ahí colocar su música. ‘¿Han escuchado este álbum de Pulshar? ¡Escúchalo!’. No voy a estar impulsándome».

Underground Sound Suicide

sí se separa de la forma minimal de 7 Dunham Place, el LP con el que debutó el 2008. Pero no tiene miedo, no le asusta perder su status o alienar a sus fans. «Creo que la gente que me sigue lo seguirá haciendo precisamente por esa razón. Solo puedes salir de tu zona de confort intentando cosas nuevas». El concepto del disco es un viaje alrededor del mundo. «Mis sentimientos, todo lo que me inspira. Es más que todo volver a mis raíces, como al hip-hop. Siento que con este álbum el círculo se cerró. Soy más maduro, estoy lista para entregar algo que siempre ha estado dentro de mi pero no lo sabía». Dice sonríe, luego me manda un rodillazo alto y yo alzo mis brazos para defenderme. Es una bestia, no hay duda de eso.



Suena la última campana y salimos del ring. «Supe muy temprano que mi actitud no era la de un luchador», el DJ legendario admite. En el enfriamiento, Dice vuelve al saco de boxeo y se pone en posición de ataque. «No estoy lo suficientemente hambriento. No tengo este instinto asesino en mi cabeza, tengo como el 60% de éste». Con eso, lanza una patada giratoria que explota como un disparo de escopeta. «Pero entiendo que esto es algo más profundo en mi. Me puede ayudar a relajar, aprender más sobre el control. Me puede ayudar a reconocer más mi cuerpo».

«El control para dormir antes del toque, el control para mantenerme despierto, para salir adelante, para mantenerme sano», dice con entusiasmo, «además, ayuda a que te mantengas centrado. Todo viene de esta autoridad».

El es Loco Dice. Un hombre de increíble disciplina, habilidad, instrucción y guía. El gran maestro Shaolin para los muchachos de Desolat.



