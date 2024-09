Un locutor canta ‘We Wish You A Merry Christmas’ mientras dos jugadores de hockey se pelean

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Cuando uno mira un partido de hockey sobre hielo siempre espera que haya… er, ‘contacto’.. Los golpes son un atractivo más de este deporte, y curiosamente son legales… al menos hasta que los jugadores caen al suelo. Los árbitros dejan que las peleas duren hasta que los contendientes caigan al suelo; eso sí, los golpes deben ser a mano limpia y sin usar el stick. Ah, y ninguno de los demás jugadores de campo se entromete: qué nobleza, ¿verdad?

En el partido entre los Saint-Louis Blues y los Boston Bruins del pasado día 23 tuvimos un ejemplo de esta… ‘nobleza’, aderezado además con un extraño toque navideño. Tyler Randell y Ryan Reaves se enzarzaron a golpes a medio encuentro y el narrador, Jack Edwards —una especie de Juan Carlos Rivero estadounidense… pero en bueno— se puso a cantar We Wish You A Merry Christmas sin que viniera demasiado a cuento.

Para terminar de redondear el episodio, Edwards aseguró al final de su canción que «le encantan las vacaciones». Nunca cambies, Jack.