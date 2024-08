Logan Hate con la oda a la niñez noventera

Si los años 90 pudieran ser representados como un personaje dentro del universo cultural que es el hip hop, serían algo así como Thanos. Hablamos de la era dorada. Donde el sonido se diversificó, donde los mitos más notables fueron creados, donde el boom bap y sus variantes alcanzaron otra dimensión comercial, donde la cultura pop se nutrió de los cuatro elementos y viceversa, y donde se estandarizó de manera casi universal un concepto que aún guarda vigencia en la actualidad y se desarrolló un género y una industria bajo una coyuntura social especialmente particular. Ya saben, todo el trip del surgimiento del mundo digital.

Quienes fuimos afortunados de vivir la época –cercanos o no al hip hop–, sabemos de primera mano lo bella que fue. Las tardes de Street Fighter en las maquinitas, las llamadas a tu ligue con el teléfono de la casa, los VHS de Toy Story –Pulp Fiction si ya tenías rodada–, los cassettes como auténticos tesoros corriendo entre manos, MTV sonando en la tele la mayor parte del tiempo, tamagotchis valiendo madres por montón, las canchas como segundo hogar. No acabamos con las referencias, que lindos fueron mis 90.

Logan Hate, rimador de la rica camada de MCs del sur de México, educado bajo la sabiduría ancestral de Splinter, ha decidido empezar el año con un track suelto que le da sentido a esa nostalgia, a la vez que adorna de nueva cuenta la época más reluciente en la historia del hip hop. “90’s Kids” es un tema que rinde tributo a la era que forjó el carácter de la generación que, ahora mismo, se encuentra en lo alto de la cadena alimenticia. Dice Logan que “seguro más de uno se sentirá identificado”, y lo dice con conocimiento de causa, porque declama cosas –como “hackeaba cintas en su casa, ocultaba sus lágrimas cuando murió Mufasa” o “enganchados al ‘Go Ninja Go’, a la PS One, en Space Jam encontró la tradición, loco”– que, si no te sacan de menos una sonrisa, es porque quizás no lo sepas, pero seguramente eres un maldito niño rata.

La canción está producida por Xavi Guzmán, y es la primera entrega del tabasqueño como parte de No Hype Records, label independiente que ha creado junto a No Gimmicks y Zaeg DM. Escucha “90’s Kids” a continuación, y después lee las preguntas que Logan nos respondió a propósito del lanzamiento.

NOISEY: De alguna forma los 90 son uno de los entes sagrados del hip hop, en cuanto a su consolidación comercial como en la creación de su identidad estética –con mucha ayuda de la cultura pop–, ¿cómo lo interpretas desde tu perspectiva?

Logan: Nací en el 86 así que tuve la fortuna de vivir mi infancia en la mejor época que pudo tener el hip hop, pero claro, nunca entendí el contexto hasta mucho después, todo radicaba en la capacidad de asombro. Desde mi perspectiva somos una generación que no solo enfocábamos en la estética de la “moda” o tendencias la cultura popular de ese entonces, sino de la fuente, y entre más investigabas, más te enamorabas. Digo era muy fácil captar mi atención escuchando a Method Man, LL Cool J, Busta, Coolio en el soundtrack de Space Jam, pero queríamos saber de dónde venía eso, el porqué. Nos ayudó mucho la recién descubierta world wide web, por eso es que muchos consideramos en cierta forma “sagrada” la golden era de esta bonita tradición.

Platícame un poco de “90’s Kids”, tanto de su proceso creativo como de su concepto.

Surge de la necesidad de explicar un poco como fue el proceso del primer contacto con el hip hop, a lo que ahora entiendo como éxito o felicidad. También la hice como ejercicio para revivir ciertos momentos que recuerdo con nitidez. Sé que muchos recordarán que estaban haciendo la primera vez que vieron Space Jam, y claro, va con especial dedicación a una generación específica, pero también es una pequeña línea de tiempo que cuenta la historia de un vato que poco a poco se fue enamorando del hip hop, para los que de repente gustamos de romantizar esto, seguro que también podrán disfrutar.

¿Qué o quién es No Hype Records?

No Hype Records es un label independiente con sede en Villahermosa, Tabasco, que tiene en su líneas a sus tres primeros artistas -y fundadores- Logan Hate, No Gimmicks y el productor Zaeg DM, enfocados en ser la fuente o foco de logística para orientar y organizar estrategias en la parte creativa, ejecutiva y de inversión financiera de sus artistas.

Hablando del asunto, recientemente se estrenaron dos temas enmarcados en su nombre y base sonora en los 90, “99’s” de Geassassin y “Del 98” de Alemán, cuyas similitudes generaron cierta clase de polémica en el submundo del rap nacional. ¿Cómo lo ves tú y por qué no se aplica a tu canción?

Lo que yo veo son dos grandes rappers, dos canciones increíbles y una buena oportunidad de crear una playlist con todas las canciones que encuentre y que basen el nombre en los 90´s, que son muchas. Para ser honestos el nombre del mi track lo decidí después de ver el promo de Mid 90’s.

¿Contra o Metal Slug? ¿El Príncipe del Rap o Kenan y Kel? ¿Malone o Rodman? Justifica las respuestas

Contra, por que le dedique más tiempo. El Príncipe del Rap, aunque no puedo definir si es mejor, por que nunca vi Kenan y Kel. “El Cartero” por supuesto, en algún momento fui muy fan del basket, antes que me corrompiera el soccer. Malone y Stockton eran mis ídolos.

¿Andas preparando algo más para 2019?

Mucha música este año, algunos videos y espero que muchos lives, que es lo que más disfruto de esto. Gracias por el amor fam.

