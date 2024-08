Logic contrató a Mac DeMarco para producir dos canciones de Mac DeMarco

A Logic le gusta mucho Mac DeMarco. Mucho. O sea, tiene un tatuaje con el título de un disco de Mac DeMarco. Y quizás sería capaz de separarse los dientes frontales solo porque le gusta mucho Mac DeMarco. Y también los videojuegos y las referencias bien básicas a la cultura pop.

Ayer, Bobby Tarantino decidió publicar Supermarket, su novela debut porque sí, dice tantas palabras que parecen ya no caberle sobre el beat. Y se trata de un tipo que se llama Flynn que encuentra trabajo en un supermercado y después le empiezan a pasar cosas muy raras. Supongo, porque si no fuera así me lo imagino muy aburrido. El punto es que también sacó un nuevo LP que, según dice el rapero de Maryland, “es el soundtrack del libro”, y en él, aparecen dos tracks producidos por Mac DeMarco.

La realidad es que las canciones parecen canciones de Mac DeMarco. Se llaman “I’m Probably Gonna Rock Your World” y “Vacation From Myself” y no tienen ninguna rima encima. Por el contrario, tienen toda la esencia lo-fi veinteañera de Mac, aunque con la voz de Sir Robert Bryson Hall II ––sí, Logic se llama Sir, no es un puto título, es su nombre. De alguna forma, y si la lógica de la logística de Logic no me falla, contrató a Mac DeMarco para hacer dos canciones de Mac DeMarco que él pudiera cantar. Todo bien. Escúchalas junto al resto del disco aquí abajo.

