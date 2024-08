Lomachenko menosprecia a Mikey García: «No vi a un peleador de élite, se vio lento, casi me duermo»

Mikey García dominó de principio a fin la contienda. Broner jamás se pudo quitar el jab y la derecha de su rival a pesar de su sólida defensa con los guantes; por momentos reaccionó pero no fue suficiente para quitarle el invicto a un García que llegó en plena condición física. Nadie discutió la decisión de los jueces, y el mismo Broner reconoció que su rival le superó arriba del ring. «Esta noche fue el mejor, no tengo más que decir». Palabras demasiado humildes para un peleador conocido por su comportamiento irreverente.

Sin embargo, para el campeón superpluma del OMB, Vasyl Lomachenko, la cátedra de García fue bastante normal, a ratos aburrida.

«Su entrenador, Robert García, mencionó en algún punto que Mikey García era un peleador de clase A. No vi nada de eso durante la pelea. Es cierto, él ganó, hizo todo para ganar la pelea, como debe ser. Pero no vi algo fuera de este mundo. No he visto que le gane a un peleador de clase A. Y fue lento. Casi me quedo dormido», comentó la estrella ucraniana para BoxingScene.

García expresó antes y después de su compromiso con Broner que le encantaría enfrentarse al campeón ucraniano en las 135. Pero la pelea podría esperar un año más, ya que todo depende de cómo se vea Lomanchenko este sábado en su pelea ante el colombiano Miguel Marriaga, y de los planes de García, quien se dice podría subir a las 147 para enfrentar a Keith Thurman (lo cual sería una decisión más que apresurada).