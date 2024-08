Loops y sampleos desde Buenos Aires: Conoce a POV

En algún momento del mes te tocará ser parte de una conversación sobre Argentina y saldrá al tema Buenos Aires. En esa plática se hablará de fútbol, carne asada, tal vez de alguno que otro cliché pero probablemente no habrá nada acerca de la escena de música independiente. No te preocupes, nosotros lo haremos.

Una de las plataformas más peculiares de esta ciudad es Abyss, un sello que funciona como una puerta hacia la experimentación y fusión con los distintos estilos de cada artista que lo integra. Abyss es dirigido por Andrés Brück y Ailin Grad (Aylu), surgió para difundir el juke latinoamericano (aunque no se enfocan totalmente en el género) y en palabras de Ailin, su marca distintiva es tener buena calidad de contenidos, y dejar que los artistas exploren su sonido y propongan nuevos elementos dentro y fuera del género.

Uno de estos artistas es Pablo Verón, compositor, productor y baterista argentino que cuando no anda dándole al diseño sonoro o composición de música para instalaciones audiovisuales o escénicas, explora las posibilidades del sampleo y loops bajo su alias POV.

A pocos días de que se estrene su álbum Tenso en Abyss, hablamos con Pablo sobre sus miedos, el trabajo que hace como POV, su proceso para construir el próximo lanzamiento y detalles acerca de “4fri”, track que estrenamos en exclusiva para Thump. Dale play:

THUMP: Imagina que estás encerrado en una cabaña con un extraño en medio de una tormenta de nieve en una montaña. Después de un rato ella comienza a platicar y te pregunta sobre tu vida, y en específico te pregunta cuáles son tus intereses, en qué trabajas, cuáles son tus pasiones y miedos; ¿qué responderías?

POV: Me interesa la música desde chico y siempre toque instrumentos. Más grande me fui involucrando en el campo sonoro con instrumentos electrónicos y digitales, trabajando y deformando la memoria con el proceso de samples. Trabajo como técnico en un museo de Buenos Aires, a veces operando shows de música en vivo y otras veces asistiendo para muestras que contengan contenido audiovisual. Me gusta hacer música sólo y con amigos, alterar los sentidos y disfrutar el proceso como medio y como fin también. Me da miedo mi mala memoria pero también a veces me salva. Me da miedo cuando no tengo tiempo/espacio para hacer música. Me gusta ir a escuchar amigos en conciertos y en fiestas.

POV es uno de tus proyectos solistas, ¿en qué consiste este alias?

Este proyecto comenzó como una etapa de exploración del juke y el hip hop pero en el camino empecé a desgranar y desorbitar tanto los estilos, que se extendió a otros géneros que ya ni sé en dónde estoy parado. Por lo general muchos temas empiezan con un loop armado con uno o dos samples y después voy construyendo alrededor de esa idea. Hay un tratamiento percusivo de los samples que a veces puede llevar a una sensación de beat bailable y otras a un ritmo más enredado.

¿Cuáles son tus influencias sonoras, musicales o tal vez referencias para el trabajo que haces como POV?

J Dilla, DJ rashad, A Tribe Called Quest, DJ Screw, Traxman, Elysia Crampton, Ikue Mori, James Ferraro, Abyss, Principe discos y Domingo Cura.

¿Si tuvieras que elegir la herramienta (sea análoga o digital) con la que más tienes destreza y más usas para producir tus tracks como POV, cuál sería?

MPC 2500 (Con jjos2xl) y cualquier editor de audio que sea por canales y tenga una buena calidad de stretch de los samples.

Al escuchar Tenso, alguien se puede imaginar muchas paletas de elementos sonoros que se están detonando constantemente. Hay varias texturas como campanas, cuerdas y superficies que varían entre ritmos y secuencias. Me siento como si navegara en una conversación entre impresoras 3D y MPCs.



¿Me podrías ayudar a ilustrar más del disco a la audiencia? Cuéntanos acerca de Tenso.

Son varios temas que estuvieron en proceso varios años. Cuando los junté para mostrárselos a Andrés y Ailin, recién ahí empezó a formarse el disco. Los más viejos son de hace 5 años y los más nuevos de un año atrás, pero muy pocos estaban cerrados en su totalidad. Los samples varían mucho porque tengo una librería extensa de samples que vengo acumulando desde hace años. En cada tema, suelo dedicarle un tiempo importante al armado de la paleta de sonidos. Hago bastantes grabaciones de campo cuando viajo, también con objetos en mi casa, caminando por la ciudad o en el museo donde trabajo. También usé secciones de viejos temas de jazz, folklore y percusión Argentina.

Recién cuando me invitaron a editarlo en Abyss terminé de cerrar algunos detalles, armamos un tracklist y todo tomó más sentido. Se puede escuchar una continuidad y una unidad.

Si Tenso fuera una página web, ¿qué tipo de sitio sería, en qué consistiría y qué podría hacer el usuario que visite este sitio?

Me imagino un sitio donde un mismo hipervínculo te llevara a distintas secciones del sitio o tal vez a ningún lado. El usuario podría navegar en un formato de laberinto sin mucha decisión ni orientación sin saber en dónde puede terminar su búsqueda.

¿Cuál es el recurso que más está presente en Tenso y qué herramientas utilizaste para su creación?

Hay varios recursos pero uno de los que más utilizo es el choppeo y modificación de pitch de samples. Hay varios sonidos que se repiten en varios de los temas pero al estar tan modificados en altura y duración no se reconocen. Para cada tema suelo hacer una paleta especial de timbres pero también me interesa que se puedan vincular en un todo. Utilicé la MPC 2500 para maquetar algunos temas pero los terminé en Ableton Live.

Estamos estrenando “4fri” del álbum Tenso, a punto de publicarse. ¿Hay alguna historia detrás de su proceso o una idea que desencadenó su creación que nos puedas compartir?

Empecé este track con unos loops de percusión que me recordaban a unas claves rítmicas africanas. Trataba de encontrarles una manera de que el loop cerrara para que se armara algo más bailable para arriba. Después de dar mil vueltas con los loops armé una paleta de sonidos percusivo-sintéticos y sumé otros sampleados para poder armar la estructura rítmica. Este tema lo recuerdo como muy difícil de mezclar por la cantidad de sonidos similares en un mismo rango de frecuencia, además de las calidades sonoras muy distintas de los diferentes samples entre si.

