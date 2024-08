Los 10 mejores discos del rap colombiano en 2017

Desde hace ya un buen par de años el hip hop colombiano está recibiendo un nuevo aire. Una camada de beatmakers curiosos y escudriñadores que crean poderosas bases cada vez más finas se ha juntado con unos MCs que se apoderaron de una manera de componer que va más allá de rimar la última sílaba de cada palabra para apostarle a la creación de líricas cada vez más ingeniosas y brutales. Ese es el plato de cada día en la escena nacional.



El 2017 no fue la excepción. Dos de los epicentros más grandes del rap colombiano, Bogotá y Medellín, sacaron producciones, EPs, LPs y compilados en los que se está narrando la historia de un nuevo y contundente movimiento. Por eso quisimos seleccionar lo que para nosotros fue lo más destacado del sonido colombiano este año, lo que creemos que es y seguirá siendo la punta de lanza del trabajo riguroso y fino que se está haciendo en el país del sagrado corazón.

Servicios Ambulatorioz

Alcolirykoz

De mil maneras podríamos describir lo que hizo Alcolirykoz en su vuelta al ruedo este 2017 con Servicios Ambulatorioz, y sin embargo ninguna tan sencilla y a la vez certera como la que da Kaztro en plena introdución: “Este disco es una deuda con la historia. Amén”. La participación de Rocca en “La penúltima cena”, la unión con Rulaz Plazco en “Género Rural”, los versos de La Etnnia en “Los sospechosos de siempre” y haber logrado la brutal colaboración de Sadat X en “Música para planchar”, son el perfecto ejemplo de esa “deuda” pendiente, de ese homenaje a la vieja escuela, a los que abrieron el camino y lo entregaron pavimentado para los que quisieran seguir. En 14 canciones que componen este trabajo se encuentra la definición perfecta de visceralidad, canciones honestas que van del regaño al regalo, como queda claro en los paréntesis del “Intro” y el “Outro”. Y además de eso, un disco que refleja el sentimiento de llegar a los 30 años y encontrarse con pensamientos sobre la muerte como en “Changó”; hacer introspección, estudiarse y ver de frente el ego como en “El malo de la película”, volver al barrio y describirlo en códigos como en “Laura Ronda”, divertirse en rimas como con “Tararea”; hablar del amor desde la honestidad de los errores como en “Normal”, en fin. Servicios Ambulatorioz es la suma de beats geniales de El Arkeologo, letras frenteras y el acostumbrado gusto de estos paisas de darse el lujo de hacer lo que les da la gana en cada canción y tomarse todo el tiempo del mundo para lograr satisfacer sus deseos de alcanzar lo más cercano a la perfección.



Escúchalo aquí.

Efecto espectador

Ruzto



Hay momentos de la vida en los que la rutina abruma. Momentos en los que los pensamientos sobre escapar se vuelven cada vez más constantes, las ideas de alejarse de todo se encuentran y termina uno saltando al vacío, a lo desconocido. Efecto Espectador el tercer disco en solitario de Ruzto, fundador de Aerophon Crew e integrante del naciente y poderoso sello INDIO, es un disco conceptual y contemplativo, introspectivo y crudo. Es un diario de viaje que recorre historias de tren de vuelta a casa, trabajos de inmigrante, frustraciones y sentimientos intimos. A lo largo de sus 17 canciones, Ruzto nos adentra en su dolor, en sus divagaciones y nos hace viajar con él, sentados a su lado en cada momento de insomnio, afán y desesperación. Y no solo es de destacar la parte lírica sino los beats que también corrieron por su parte en la mayoría de temas y las colaboraciones con DJs como Dmoe y Cas y MCs como King Capo y Lianna. Este viaje sentido y gris, es también una catarsis compactada en un disco finísimo.

Escúchalo aquí.

Círculo Vicioso

Granuja

«Medellín, la ciudad de los ladrillos y ladridos, y alaridos y ladrones, y bandidos y ladillas, y de perras de rodillas. Casquillo de las balas y de grillas, los dos igual de peligrosos por si no lo pillas». Con estas dos líneas, bastante crudas y conscientes, comienza Círculo Vicioso, el esperado primer trabajo en largo de Granuja. La mitad de Gordo Sarkasmus y la voz perturbada del parche Moebiuz lleva dando de qué hablar en las canchas del hip hop paisa desde hace un par de años, gracias a trabajos como Hallowinners, La patria boba o Herejías, todos en conjunto con su parcero de batalla, Zof Ziro. El pasado 4 de abril (4/20), Mateo Montaño, Granuggio, o simplemente Granuja, lanzó su álbum debut en Medellín, ciudad que retrata detalladamente de palo a palo, de polo a polo y de pelo a pelo en Círculo Vicioso. Este increíble álbum nos sumerge de lleno en el pozo que pocos suelen mostrar de la ciudad de la eterna primavera, llevándonos de la mano por callejones donde, en lugar de rezar, se fuma un diablito en la sala con Belcebú sonando boom bap.



Escúchalo aquí.



De Ego Tripas

Vic Deal

El pasado 2 de junio, Víctor Hugo Ortiz González, mejor conocido en las canchas del hip hop nacional como Vic Deal, lanzó a las calles su tercer álbum de estudio. Titulado De Ego Tripas, el álbum compuesto por 11 canciones representa el trabajo más personal del MC y productor nacido en Turbo, Antioquia, y criado entre Barranquilla y Medellín. Un admirador de Wu-Tang, pero que no finge ser su fan. Un pasajero frecuente del rap hecho del 2000 pa’ atrás. Un straight edge que no niega su pasado, y quien hoy en día combina elementos comunes de la calle para plasmar toda clase de ideas a través del hip hop y el diseño gráfico. De Ego Tripas nos pasea por una catarsis de frustraciones, rayes y emociones que encuentra su efecto sanador gracias a la poderosa inventiva de Vic Deal en las barras y a la constelación de beatmakers incluidos en el disco, entre los cuales encontramos a Crudo Means Raw, El Arkeólogo, The Equations Beats y Frank Jhonson.

Escúchalo aquí.

Lo que me eleva

N. Hardem



Como si se tratara de desempolvar el álbum familiar, el Negro Hardem nos regaló este año un disco de seis cortes producidos en su totalidad por el beatmaker paisa El Arkeologo, quien siguió con esa línea de golpe jazzero en las bases que ha sido parte de sus producciones anteriores. La regresión en Lo que me eleva, es un homenaje a su niñez y adolescencia; al soundtrack de su vida alimentado por A Tribe Called Quest, Funkdoobiest, Mos Def, Ghostface y a esos recuerdos de asfalto en el 2-301 de su casa. Un trabajo que además viene con la firma joven y sedienta de un Hardem que también se fija en lo que lo rodea, en sus dos décadas de vida, lo que significa crecer y todo lo que pensar de más trae para la vida. Lírica y musicalmente es un trabajo impecable que cumple con darnos material nuevo para calmar la sed, pero a su vez antoja de querer escuchar más de ese retrato vívido que le imprime a sus letras.

Escúchalo aquí.

Un día menos

Anyone/Cualkiera, El Arkeologo

Un día menos en la vida de Anyone/Cualkiera es un día donde el rap es un vicio que se mantiene con sacrificio, donde el encierro de habitación y el papel en blanco se transforman en canciones que retratan de manera directa y sin mucho maquillaje lo que es el trasegar del MC paisa, de rapear en baños “a los locales más high”. En seis canciones que cuentan con la firma en el beat por El Arkeologo, Anyone se enfrenta a sí mismo, sus miedos y sus rivales en rimas competitivas donde se tira frases como “Me los encuentro y me dicen ‘rapea’ /yo digo: ‘pídele un puño a un boxeador cuando lo veas’.” Pero hay espacios para la introspección, como en “Motherno (10:30 a.m.)”, donde no solo deja claro que en su cabeza hay un debate constante de rimas, sino que se apodera de eso con las pretensiones de quien quiere vivir y poner a vivir a los suyos de su música, mientras se encuentra con la madurez aceptando errores y aprendiendo diferenciar entre lo que le conviene y lo que no. Cualkiera está de vuelta, no dejes que te lo cuenten.

Escúchalo aquí.

Jazz Affair

Soul AM

Recién arrancando 2017, desde las sombras fue emergiendo un trabajo tan silencioso como sublime. Soul AM, el beatmaker paisa que supo hacer de las suyas junto a N. Hardem en Cine Negro, decidió lanzarse al ruedo con su primer trabajo en largo titulado Jazz Affair. Tal como su nombre lo indica, es un amorío de jazz a pleno. A través de doce tracks, Soul AM deja claro que en el arte de cazar los samples más líricos, son pocos los que pueden igualarlo. Jazz Affair no son simples beats, son melodías que atraviesan el alma con una sutileza desprevenida. Un trabajo que puede acompañar la mañana más fría de Bogotá y París, así como el verano más intenso y vibrante de Nueva York y Medellín.



Escúchalo aquí.

Equilátero

TSH Sudaca



Scratches inagotables, beats impecables, letras introspectivas y vivencias mundanas, reflexiones del caos de una ciudad y de la vida misma. De eso se trata Equilátero, el segundo larga duración del MC bogotano TSH Sudaca y quizás el más ambicioso, pues no solo a nivel lírico se detiene en la crítica o la contemplación de la rutina en varios temas, sino que también se dio el lujo de contar con la participación de beatmakers latinoamericanos como Afromak, DopeMind, Euri Beats, Taste My Beat y El Campeón y artistas como N. Hardem, Pezcatore, Mós y Laura Cortes. Este es un álbum con referencias a Bogotá, las deudas, la vida en el rap, y temas raros como ‘Mecca’ o ‘Hemisferio de Akbar’, con líneas mucho más experimentales que de entrada son difíciles de digerir y entender en un sentido más amplio, pero no por eso se puede ignorar todo el trabajo que se siente desde las bases melódicas, hasta las múltiples referencias en las letras y el empeño en que sean algo más allá de la rima por rimar.

Escúchalo aquí.

1942

The Equation Beats

Como se ha vuelto costumbre, Medellín sigue demostrando que hoy por hoy no tiene competencia en cuanto a beatmakers se refiere. A la par de nombres conocidos como Crudo Means Raw, Granuja, El Arkeólogo y Soul AM, un viejo lobo de la eterna primavera también quiso decir presente en este 2017 con álbum de instrumentales tan clásico como contemporáneo. Jeff Valdez, mejor conocido como The Equation Beats, debutó el 7 de octubre con 1942, un trabajo compuesto por 21 cortes donde deja ver toda su sazón frente a los condimentos análogos. Utilizando máquinas claves como la MPC2000XL, MPC1000 y un MOOG Sub 37, The Equations Beats logra reflejar la vida misma en una veintena de pistas, repleta de tramos funkys, pasajes introspectivos y mucha vibra para salir a rodar por la ciudad con los lentes puestos.



Escúchalo aquí.

Indio Vol 1.

Indio

La crema del hip hop capitalino. Varios de los mejores beatmeakers y MCs de Bogotá que hacen parte del joven pero cada vez más fuerte sello Indio,se juntaron para mostrar finura en este compilado de 12 canciones en el que nombres ya conocidos en la escena local y global como N.Hardem y Las Hermanas se pasan de uno en uno el turno para engalanar de manera precisa los instrumentales beats calidosos de Morato, Charles Haggard, Cultura Americana. Plboy o Mismo Perro que conectan con rimas suculentas del Negro Harde, Skore, Saga y Ruzto. La casa está quemándose y es responsabilidad de estos genios. Alisten el agua para el 2018, porque Indio se va a parar duro en la raya y hay que ir preparados para lo que se viene.

Escúchalo aquí.





*BONUS:



Rap y Hierbas

MBZ

Durante el último tramo de 2016, una espesa humareda de rap paisa se apoderó de todos los rincones de la tierra del Sagrado Corazón. En 2017, finalmente se consolidó como uno de los trabajos más escuchados a lo largo del año. Rap y Hierbas, conquistó sin mayores preámbulos a gran parte del público hip hop del país, en especial a todos los seguidores de la movida MBZ. A través de diez sesiones, las cuales hacen alusión a diez diferentes clases de marihuana, nombres como Mañas, Zof Ziro, Sr. Pablo, Rapiphero, Vic Deal y Kiño, demostraron toda su capacidad para plasmar vivencias tangibles en barras secundadas por los beats de Granuggio. Una vez más, el rap de la montaña dijo presente con uno de los proyectos más sólidos gestado en los últimos años.



Escúchalo aquí.