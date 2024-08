Los 20 artistas hispanoamericanos para tener en el radar durante 2018

Para nadie es un secreto que la música hispanoamericana está atravesando uno de sus momentos más fértiles en años. Las escenas musicales de todo el continente se están conectando cada vez más, el nivel de producción es cada vez más avanzado, los artistas emergentes están arriesgando cada vez más en su sonido. El hip hop está teniendo una evolución desde los beats hasta las letras; el pop está coqueteando y experimentando con todo tipo de ritmos; el punk está retomando fuerza y el rock se está reinventando.

Todo el tiempo estamos descubriendo nuevos proyectos y apuestas que estamos seguros, se van a tomar los escenarios y oídos del mundo. Por eso quisimos juntar algunos de esos proyectos que creemos van a a retumbar en todo lado este año y se los presentamos para que los vayan teniendo en su radar.

Videos by VICE

***

Debit

México

Debit, mexicana, se instaló en Nueva York y desde allá se sumó al sello NAAFI para contribuir a la constante reinvención del sonido este label que es hoy por hoy el colectivo de productores mexicanos con mayor exposición a nivel mundial. Debit se desmarca de lo tribal -si acaso algo de esto permanece en su música son ímpetus y huellas sublimadas- y abre su visión hacia una asimilación abiertamente cosmopolita de la música Bass, lo Technoide y el Ambient. Hace días Debit lanzó su primer álbum, Animus, el cual es a su vez el primer LP presentado por NAAFI; una pieza redondita tanto conceptualmente —trata sobre la lucha interna en entre la conciencia personal y la conciencia social de la sexualidad dentro de un cuerpo con género asignado— como en términos de producción, propuesta sonora y arte visual. Si son seguidores de sellos como PAN, esto es para ustedes. — Rafael Villegas—

Louta

Argentina

La verdadera revelación de la escena argentina del año pasado fue sin lugar a dudas Jaime James, mejor conocido como Louta. Este joven bonaerense de 23 años, sacudió el under porteño y no se cansó de llenar salas con su espectáculo que combina música, danza y performance luego de editar su hasta ahora único disco a finales de 2016. Por su gran 2017 y por la promesa de un nuevo disco para este año, Louta es sin dudas uno de los artistas para tener en el radar en el 2018. — Ricardo Armas—

Chico Sonido

México



Si 2017 fue un año en el que el reggaetón y los ritmos de las calles latinoamericanas dominaron los charts de popularidad, el 2018 parece seguirá con la tendencia gracias a una camada de productores y artistas que si bien llevan tiempo dando forma a este género podrían empezar a tener una mayor presencia en nuestros oídos. Este es el caso de Chico Sonido, hoy día referencia obligada en el under quien sigue acentuando su presencia en nuestros reproductores gracias a aciertos como su más reciente colaboración junto a Happy Colors o su presentación en festivales masivos del corte EDC, lo cual le ha permitido comenzar a atraer las miradas y oídos de más personas fuera de su nicho natural. Bellaqueo y reggaeton oscuro, ‘tamos ready. — Rodrigo Trejo—

La Redada

México, Chile, Holanda

Cuando logras una alineación trasnacional en la cual cada miembro no únicamente domina a la perfección su instrumento sino que además es un maniático archivista del sonido a niveles históricos y regionales y un obsesivo del ritmo, obtienes una fuerza de inusitada calibre bautizada como La Redada. Este combo nace a partir de una extinta estación ilegal de radio en Ciudad de México conocida como Radio Fantasma, y es una granada de sabores, ritmos y colores dispuesta a despedazar la pista de baile con esquirlas de theremin, farfisas y congas maniáticas. Boogaloo, mambo, psicodelia y más a cargo de los geniales Carlos Icaza (Tropicaza), Julien Donk y Víctor Sánchez, los tres de México, Daniel Llermaly y Fernando Caridi, chilenos, y Feike de Jong, holandés, todo recubierto por un polvoriento y crujiente velo de clandestinidad. Aquí está la danzonera del siglo XXI ¡Chocotorro! — Rafael Villegas—

Mint Field

México

Cada que tratan de venderme a la ‘nueva gran banda de shoegaze’, generalmente me doy la vuelta y salgo corriendo, pues 10 de cada 10 veces me encuentro con regurgitaciones malísimas de cosas que ya se han hecho antes hasta el cansancio. Por eso llegué tarde a Mint Field. Pero que alguien como yo, a quien el dream pop del primer 4AD y el Loveless le cambiaron la vida hace más de veinte años, de plano deje pasar a la música de Amor Amezcua y Estrella Sánchez sería necio, estúpido. Las tijuanenses tienen una energía encabronada que les permite, si no reinventar el género, hacer de él algo que vibra y encaja con mucha sensibilidad y dignamente en el siglo XXI. En cuanto a giras y presentaciones dentro y fuera de México estas adorables alumnas de Sonic Youth y My Bloody Valentine lo han estado haciendo muy bien, aprovechando su situación fronteriza y mientras escribo estas líneas, están presentando su álbum debut titulado Pasar de Luces. — Rafael Villegas—

Trending Topics

Puerto Rico/República Dominicana

Han pasado ya un buen par de años desde que se anunció la separación de Calle 13. De hecho, en el 2017, Residente presentó el que sería su primer disco en solitario, una exploración a través de su ADN que terminaría en un viaje alrededor del mundo. Su disco homónimo ganó Grammy Latino en la categoría ‘Mejor Álbum rock, urbano o alternativo latino’. Sin embargo su hermano, y dupla en Calle 13, no se ha quedado quieto. Ha sido la cabeza detrás de la producciones en los últimos discos de Monsieur Periné, Swing Original Monks, La Vida Bohéme, entre otros. Para el 2018 Eduardo Cabra se juntará con Vicente García para darle vida a Trending Tropics, una banda que explorará los sonidos afroantillanos con la electrónica, en lo que promete ser una apuesta arriesgada tanto en lo sonoro como en el discurso. Sin duda será uno de los proyectos más interesantes para tener en la mira. — Sebastián Narváez—

Fishlights

México

Fernando Heftye de The Plastics Revolution lleva un rato explorando sus ideas en su proyecto personal bautizado como Fishlights, cuyo sonido ha ido depurando desde sus inicios haciendo un indie-pop épico y saturado de capas acolchonadas hasta su encarnación actual en forma de banda de rock, interpretando temas livianos y digeribles para sentirse bien. A mitad de año compartirá su álbum debut, creado con la ayuda de los miembros actuales de su banda en vivo, y estamos seguros de que veremos su nombre con frecuencia en los eventos más chéveres de México y más allá. — Algodón Egipcio—

Arrabalero

Colombia

Ya con un disco a cuestas publicado en el 2016, Arrabalero ha ido dejando una buena huella por la posibilidad de unir rock, jazz y punk, en una ciudad que parece tener definidos los circuitos de cada uno de esos sonidos. Con una mente fresca y una sonoridad que ya tiene además respaldo en múltiples escenarios de la ciudad, Arrabalero deja en claro que su comienzo se ha ido consolidando como una apuesta por renovar y dar calidad dentro de una escena en la cual hay cientos de bandas, pero poca recordación por calidad y diferencia. — Pepe Plata—

Flash Amazonas

Colombia-Japón



Debieron haber volado chispas durante la Red Bull Music Academy en Montreal en el 2016 cuando el colombiano Julián Mayorga y el japonés Ryota Miyake se conocieron y trabajaron juntos en música, porque terminó derivando en un proyecto mágico a larga distancia llamado Flash Amazonas. La única referencia de su sonido hasta el momento es el track “ Phantasmagoria ”, un bolero psicodélico que se acerca a la sensibilidad experimental y ligeramente absurda de Mayorga, pero es suficiente para abrir nuestro apetito. De seguro cuando se edite su debut este año, Flash Amazonas se esparcirá como pólvora. — Algodón Egipcio—

Las Ligas Menores

Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=ghLndA0vTdU

Después de la publicación en diciembre de 2016 del EP Ni una canción, como adelanto de su esperada nueva producción, la expectativa por conocer el nuevo material de una de las bandas emergentes más celebradas de la Argentina se extendió a lo largo de todo el año pasado mientras su popularidad crecía tanto en el circuito argentino como en España a fuerza de muchos toques que incluso los llevaron a tocar en la más reciente edición del festival Coachella en California. La espera finalmente se acabará en febrero cuando el nuevo disco verá la luz y promete mostrar una nueva versión en el sonido de la banda. — Ricardo Armas—.

Audri Nix

Puerto Rico

Más allá del trap mainstream que está mandando la parada en Puerto Rico y latinoamérica en este momento, en un vistazo a la escena emergente está una Audri Nix potente y con ganas de comerse el mundo. Este año publicará un EP que será una apuesta fija por una de las artistas con mayor potencial en el underground urbano. La sensualidad de sus letras, sus pistas hipnóticas, frenteras y sudorosas y la producción fina detrás de cada track que ha soltado la boricua, nos hace pensar que en cuanto salga material nuevo, se va a esparcir cual virus delicioso. — Sebastián Narváez—

Sexores

Ecuador

Desde Quito, la banda Sexores lleva ocho años creando piezas basadas en el shoegaze que conmueven por su melancolía, siempre cubiertos con un velo de misterio y oscuridad. Con la próxima salida de su nuevo disco, East / West, el próximo 15 de marzo por el sello peruano Buh Records, los ecuatorianos se atreven con ritmos bailables y atmósferas más luminosas, pero manteniendo el contraste entre lo delicado y lo saturado. Les viene una gran sorpresa tanto a los fanáticos del synth-pop ochentero como a los de Creation Records. – Algodón Egipcio-.

La Dame Blanche

Cuba





Hasta ahora poco conocida en América Latina, La Dame Blanche lleva ya un rato dando de que hablar en los escenarios de Europa y Estados Unidos con su explosiva y poderosa mezcla de hip hop, cumbia, dancehall y reggae. Esta cantante, flautista y percusionista cubana radicada en París, de nombre real Yaite Ramos Rodríguez, es la hija de Jesús “Aguaje” Ramos, el director artístico de Buena Vista Social Club. Para febrero de este año está por publicar su nuevo disco del que ya se han publicado un par de adelantos. — Ricardo Armas—



Sonido Gallo Negro

México

Sonido Gallo Negro puso de moda la Chicha y la Cumbia en México hace algunos años. El combo instrumental de nueve integrantes debutó en LP a principios de esta década con su Cumbia Salvaje cuya edición en vinilo es de las perlas más buscadas a nivel regional por los amantes del formato. Y es precisamente mientras escribo estas líneas que están presentando su más reciente álbum: Mambo Cósmico. La banda ha encontrado el equilibrio entre cumbia, chicha, atmósferas sonideras y pistoleros con poncho y sombrero. El arte e imaginería de la banda están a cargo del célebre artista argentino Dr. Alderete, quien no solo ilustra sino que también forma parte del grupo. — Manuel Carrasco—

Moúgli

Colombia



Moügli es una propuesta que presenta los sonidos colombianos como cumbia, bullerengue, música andina y más para hacer algo que ellos han denominado Jungle Beat. La fresca mirada que combina además hip hop y electrónica se anda moviendo mucho. Ya estuvo en el Hermoso Ruido en Bogotá y su sonido llama cada vez más la atención. Es una buena manera de ver qué pasa con esta nueva generación nacional que recoge los frutos de Bomba Estéreo y de Systema Solar. — Pepe Plata—

Jarina Demarco

República Dominicana



A primera escucha, Jarina pareciera ser la típica chica cuyo poder en la voz logra inmediatamente encantar los oídos de productores, DJs y artistas del mainstream,. De hecho su nombre ha hecho eco y ha colaborado en temas con artistas de la talla de Major Lazer. Pero su propuesta va más allá. Jarina encarna el empoderamiento de la mujer en la sociedad actual, una lucha beligerante con una apuesta que mezcla el variopinto universo sonoro del global bass, con su voz en distintos idiomas y la grandeza de una especie de diosa exótica que se alza en medio de la selva para liberar un mensaje crudo y directo. Por todo eso no solo es una de las joyitas de Mad Decent, sino que también se ha venido haciendo espacio y creciendo como una de las artistas que probablemente nos sorprenda en los próximos años. — Sebastián Narváez—

FNTXY

México

Después de tener un 2017 triunfal que incluyó una serie de colabos junto a pesos pesados del juego actual como Alemán en el hit “Tantas Veces” y un par de LP’s en el que reclutó a dos compañeros de batalla: Yoga Fire y Cozy Cuz, el camino para el hijo pródigo de Tijuana parece más brillante que nunca. Apenas en las primeras semanas del 2018 ya nos ha entregado un par de temas: «Apeblado» junto a Cozy Cuz y «Diferente», que además de ser un himno perfecto para San Valentín y los enamorados, sirvió como un adelanto de lo que nos tiene preparado este año con «El Rey de los Corazones Rotos». Por si fuera poco, Fana estará girando por varios lados durante el año, siendo Ceremonia y SXSW las paradas más interesantes hasta el momento las cuales nos darán la oportunidad de vivir estos tracks en vivo como toda una experiencia. — Rodrigo Trejo—

Montaña

Colombia





La posibilidad de encontrar en lo instrumental una forma de expresión, es lo que hace que esta banda sea diferente en el panorama local. No es usual encontrar postrock en un ambiente en el cual la voz ha sido priorizada y en el cual el metal, hip hop y rock tienen voces ya conocidas. Hay que estar atentos a sus movimientos que bien pueden ser algo refrescante y hasta una necesaria medida de alejarnos de un curso musical casi que dado por la llamada industria. — Pepe Plata—

Dellafuente

España

Dice Dellafuente en una de sus letras que «nunca en la vida había pensado en ser cantante» porque «querían ser todos narcotraficantes», pero a día de hoy es uno de los grandes representantes de la música urbana en España. Por allá en el 2012, empezó a hacer música sin temor a mezclar el reguetón con los ritmos flamencos ni la bachata con el acento andaluz. Decir que va a petarlo en 2018 es apostar al caballo ganador. Su “música folclórica atemporal” que le canta lo mismo a las realidades sociales españolas más crudas que al amor, le ha llevado a festivales como el Sónar de Barcelona o el BBK de Bilbao y la pasada Navidad agotó en horas su colaboración con Nike, un chandal del Dellafuente FC, equipo ficticio en el que se agrupan sus fans. Con dos discos autoeditados ( Azulejos de corales y Ansia viva) y un puñado de singles que acumulan millones de visitas en Youtube, como este o este, Dellafuente se postula como el candidato perfecto para seguir la senda de C. Tangana y demostrar que la música urbana en España se hace más fuerte cada día, dentro y fuera de las fronteras del país. — Ana Iris Simón—.



Eptos Uno

México

Antonio Lara aka La Quinta Letra aka Eptos Uno es posiblemente el rapero más importante en México. Su viaje hasta la cima la ha ido documentando con discos y mixtapes que en su momento lo llevaron a firmar con un sello de discos multinacional. Eptos tiene una cualidad que muy pocos poseen, sean de la nacionalidad que sean: es un gran rapero improvisando y haciendo rimas para canciones. Rara vez los MC que hacen freestyle tienen las habilidades para rapear en rolas para discos y viceversa. Eptos además de grabar álbumes encabeza una de las ligas de batallas de MCs más importantes en México. Es la E, baby. — Manuel Carrasco—