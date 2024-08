Los 20 discos hispanoamericanos más esperados del 2018

El mundo de la música no para. Apenas ha pasado dos meses desde que nos sentamos a escoger dentro de un inmenso mar de posibilidades, los 20 mejores discos hispanoamericanos que nos dejó el 2017. Ahora, con un mes menos en el calendario de 2018, nos aventuramos a hacer nuestras apuestas de lo que esperamos en términos de sonido de esas bandas que nos han venido coqueteando y nos han tenido en vela esperando por material nuevo.

Como todas, esta es una selección caprichosa, y seguramente se nos escaparán del radar cientos de discos hechos en la gran hispanoamérica. Sin embargo, nuestros oídos estarán ahí y en lo corrido del año, no solo tendremos los ojos encima de la lista de artistas que encontrarán abajo. Haremos lo posible para seguir apostándole al sonido independiente, las escenas emergentes del continente y las nuevas caras de la música.

Sin más por decir, esta es una lista de 20 de los discos que esperamos con ansias para escuchar este año:

Javiera Mena

Chile

Luego de tres producciones independientes que tuvieron impacto global, la estrella electropop pasó a ser firmada por la multinacional Sony. Si a través de más de doce años de trabajo su música estuvo unida a una buena producción y un gran trabajo de gestión, este cuarto disco de seguro vendrá respaldado por un alcance mediático más grande. Se espera además porque ya son cuatro años sin un trabajo de este chilena, el cual ha sido un faro artístico de este milenio. Ya se conoció el sencillo “Dentro de ti” y se espera al menos un sencillo más antes del lanzamiento del disco que probablemente veamos en el primer semestre del 2018. – Pepe Plata-.



Monsieur Periné

Colombia

Para marzo está anunciado el esperado tercer álbum de los colombianos de Monsieur Periné luego del exitoso ciclo de Caja de Música (2015). Nuevamente con la producción del puertorriqueño Eduardo Cabra (Visitante Calle 13) y grabado entre Bogotá, Buenos Aires y Puerto Rico, este nuevo trabajo, aún sin nombre, cuenta con colaboraciones de lujo como las de Julieta Venegas, Leonel García y Mauricio Rengifo (el productor de “Despacito”). Según Catalina García, vocalista de la banda, será un disco “con bastantes cambios, en el que exploramos con el sonido electrónico desde nuestras perspectiva con paisajes sonoros que le agregamos a las canciones para evolucionar un poco nuestro sonido. Es un disco muy extrovertido a pesar de que tiene muchas canciones cortavenas”. – Ricardo Armas

Jesse Baez

Guatemala – Estados Unidos

2017 fue un punto de inflexión para Jesse Baez. Se alejó del seno protector de Finesse Records, sello definitorio para entender el desarrollo del urbano en español, para firmar con una disquera major. El niño prodigio del r&B se unió al colectivo Broke Kids formado por MLKMN, Álvaro Díaz y Baez con el único fin de conquistar las grandes ligas. En diciembre el guatemalteco nos dio ya una probada de lo que podemos esperar para 2018 con ‘Tema 1 (Swoosh)’, una catedral del slow tempo en colaboración con Fuego que bien podría ser el primer capítulo de la revolución urbana latina bajo el estandarte del Golden Boy de Centroamérica. – Juan Carlos Ríos

Varsovia

Perú

https://www.youtube.com/watch?v=Ot4a7oWI2ss

Varsovia es un proyecto que a pesar de tener poco recorrido en la escena latinoamericana es una de las apuestas más sólidas contando con el respaldo y la firma de una de las personas más respetadas en la comunidad electrónica peruana: Dante Gonzáles, quien tiene una experiencia de más de veinte años en la escena. Se espera con ansia este disco, precisamente por la variedad de sonidos que todo el arsenal sonoro que tiene Dante en su estudio. Junto a sus compañeros de fórmula, Fernando Pinzás y Carla Vallenas, esperemos una producción de finura y densidad única, entre el minimalismo y el synthpop de este siglo. – Pepe Plata-

Sagan

Colombia





La evolución de esta dupla electrónica colombiana ha sido vertiginosa. Con menos de cinco años de trabajo, ya tienen un disco, un conjunto de remezclas, salidas internacionales y miradas de aprecio. Su segundo disco, II (Dos), viene siendo producido por Felipe Ortega en su estudio de Bogotá. Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de conocer dos sencillos: “Todo”, “Cada paso” y se espera un tercero como antesala al lanzamiento del álbum que se espera entre abril y mayo de este año. El que haya un nuevo disco de Ságan es justamente un reclamo para que haya un impacto latinoamericano con esta propuesta electrónica. – Pepe Plata-.

Hinds

España

Después de convertirse en un fenómeno internacional gracias a sus primeros sencillos y su disco Leave Me Alone de 2016, además de su incansable trabajo en giras y presentaciones en grandes festivales alrededor del mundo, el cuarteto de Madrid está listo para dar el siguiente paso. Trabajando con el productor Gordon Raphael (Strokes, Fobia, Los Outsaiders), Hinds han declarado que para I Don’t Run están listas para dejar un poco de lado la simpleza carismática de su música por algo más sofisticado, un paso adelante en su evolución musical. Esperemos que su energía y actitud permanezcan aunque el sonido de un paso adelante. Lo sabremos el próximo 6 de abril cuando I Don’t Run esté disponible a través de la disquera Mom + Pop. – Marcos Hassan

Camila Moreno

Chile

Han pasado casi tres años desde que Camila Moreno editó su muy alabado álbum Mala Madre, y para este 2018 la cantautora chilena contraatacará con todo en una nueva producción titulada Pangea, un proyecto multiformato cuyo lanzamiento previsto para marzo incluye un disco de dos volúmenes y un documental. El disco tendrá un volumen en vivo y uno con nuevo material de estudio inédito, canciones que nunca se publicaron, demos y versiones alternativas. De Pangea, ya se ha publicado como adelanto un EP que trae las versiones en vivo de «Piedad» y «Esta noche o nunca” (con la colaboración de Gepe), más la versión con banda de «Te quise”.

Álvaro Díaz

Puerto Rico

Díaz Buenos, Díaz Malos es el nombre del proyecto que ha rondado la cabeza de Alvarito desde hace años, aunque parece que 2018 será el momento en que por fin logrará lanzar su esperado LP. A pesar de que hace no mucho estrenó San Juan Grand Prix, y durante 2017 estuvo soltando tracks cada ‘fokin’ jueves’, el puertorriqueño dejó la isla para mudarse a Los Ángeles y unirse a Broke Kids, con quienes ha pasado el otoño creando nuevo material y reeditando algunos drops pasados como ‘Es Tarde Ya’. Febrero es el mes marcado para recibir las primeras pistas de lo que será la tercer placa de estudio de ‘Young Luis Miguel’, quien además comenzará el año presentándose en Nrmal en la Ciudad de México. – Juan Carlos Ríos

Elsa y Elmar

Colombia-Estados Unidos

Elsa es una de las consentidas de la casa. Su música nos ha regalado momentos increíbles de catarsis y sus canciones entre lo existencial y lo dulce nos han dejado con la sangre hirviendo y el corazón ahogado en una linda melancolía. Después de tres años de publicación de su disco Rey y tras un silencio extraño, la bumanguesa residente en Estados Unidos, nos aseguró que pronto se viene música nueva, un sencillo en febrero y otro par más hasta la fecha de publicación que será entre agosto y septiembre de este año. Aunque no podemos adelantar mucho de lo que sucederá, sabemos que hay un par de colaboraciones en camino y una reinvención en el sonido de la joven Elsa, aunque su espíritu en la escritura seguirá por la misma línea.

Buscabulla

Puerto Rico

Después de enamorarnos en el 2017 con su EP II (que incluye “Frío”, la colaboración con Helado Negro que bien describe nuestra actualidad en el hemisferio norte), los boricuas de Buscabulla cambiarán próximamente a Nueva York por Puerto Rico para trabajar en su álbum debut, que les pedimos a todos los santos para que salga este año. Ahora que estarán en la isla que tanto añoran en su trabajo, nos preguntamos si el entorno traerá más sabor a su encandiladora música atemporal que tanto nos hace bailar en las nubes. Esperamos imágenes de su futuro show en Coachella en abril para husmear su material nuevo y saber qué esperar. – Algodón Egipcio-.

La Mala Rodríguez

España

Cinco años tienden a resentirse cuando hablamos de la distancia entre discos de nuestros artistas favoritos. La Mala Rodríguez lleva desde el 2013 sin darnos un nuevo álbum de larga duración, aunque hemos tenido probadas de nueva música de su parte. En 2015 escuchamos “Egoísta” y “Mátale,” los cuales llevaban beats de trap cortesía de colaboraciones con Pxxr Gvng, pero eso fue todo. Desde el año pasado retomó el trabajo en su nuevo disco aún sin titular, el cual graba en parte en EUA. Con la Mala no sabemos qué esperar excepto rimas que sólo ella podría formular. Aún no hay fecha de lanzamiento. – Marcos Hassan

Ana Tijoux

Chile

https://www.youtube.com/watch?v=YfFCqhe43bE

El 2018 promete ser un gran año para los seguidores de Ana Tijoux, pues la cantautora chilena prepara una dosis doble de nuevo material. Por un lado, se espera el lanzamiento de un álbum solista que sería el seguidor de su aclamado disco Vengo (2014). Hasta ahora no se han anunciado fechas de publicación ni el título del álbum, pero lo que se intuye por la publicación el año pasado del sencillo “Calaveritas”, en colaboración de Celso Piña, es que significará un cambio en el sonido hiphopero de la artista para acercarse más al vals peruano, el bolero y el tango. Adicionalmente, en diciembre pasado Anita comenzó la grabación del primer disco de Roja y Negro, el proyecto de “canciones de amor y desamor” que tiene junto a Raimundo Santander y Ramiro Durán en el que interpreta justamente estos géneros. – Ricardo Armas-.

Balún

Puerto Rico

La espera por Prisma Tropical, el nuevo álbum de Balún, ha sido dolorosamente larga. El cuarteto repartido entre Puerto Rico y Nueva York compartió el primer adelanto del disco, “Años Atrás”, hace ya casi cuatro años, y desde entonces nos han torturado con dosis escasas de su nuevo sonido irresistible que casa con maestría la estética dream pop de la banda con ritmos latinos como el dembow –dreambow es el término científico acuñado por ellos mismos. Su salida es inminente este 2018, y el material vendrá cargado de experimentos con la electrónica global y sonidos orgánicos que son un boleto a una aventura estimulante como pocas, como pueden degustar en singles como “La Nueva Ciudad” y “Teletransporte”. – Algodón Egipcio-.

Clubz

México

Por numerosos motivos, Destellos el álbum debut de Clubz, uno de los proyectos que ha generado más expectativa en el indie mexicano en los últimos años, finalmente verá la luz este 2018. Por lo que anticipan los exitosos sencillos “Popscuro,” “El Rollo” y “Áfrika”, el dúo de Monterrey se han alejado definitivamente de los sonidos más lineales de su EP debut Texturas para favorecer el refinamiento pop y las referencias a las décadas pasadas, en especial los 70 y 80, desde una perspectiva contemporánea y tan contagiosa como nos tienen acostumbrados. Sumándole a eso lo rumores de la participación de Ela Minus y Buscabulla, necesitamos que este disco salga ya. – Algodón Egipcio-.

Ela Minus

Colombia- Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=CSYaIZzhhCw

Desde el 2015 con First Words, la reina del tiny dance y del Bright music for dark times nos ha venido entregando juiciosamente un EP por año, finalizando con Adapt en el 2017, y cerrando a su vez esa primera etapa que refleja un proceso de madurez lírica y una producción cada vez más sorprendente. Este año Ela publicará el que será su primer larga duración entre septiembre y octubre de este año, aunque a lo largo de los meses irá soltando, como es costumbre, sencillos que nos vayan antojando y dando pistas del concepto de su álbum y lo que se trae entre manos, con la magia de sus arpegiadores y la exploración a las sensaciones y emociones humanas más suculentas. – Sebastián Narváez-.

Bad Gyal

España

Alba Farelo ha tomado un género en sus manos hasta transformarlo en un producto alejado de toda etiqueta. En poco menos de dos años ha encontrado la fórmula para hacer banger tras banger sin ningún síntoma de complacencia. Así llegó “Jacaranda” a mediados del año pasado, y “Nicest Cocky” un poco después, para convertirse ambos en himnos de la noche. La catalana buscará afianzarse en 2018 con el lanzamiento de su primer larga duración, previsto a ver luz el 23 de febrero. Ocho tracks de un dancehall desvergonzadamente procaz producidos por colaboradores frecuentes de Gyal como Dubbel Dutch, Paul Marmota y DJ Florentino, que serán la carta de presentación de Farelo en su primer tour por EE. UU. durante marzo. – Juan Carlos Ríos

Los Nastys

España

Musica para el amor y la guerra. Ese será el nombre del nuevo disco de Los Nastys, que saldrá a la venta el próximo mes de marzo. A finales de enero de este año la banda lanzó “Veneno de serpiente”, el primer sencillo del disco. Según Luis, el frontman de la ruidosa y desenfrenada banda, “el nombre trata de encerrar todos estos años que vivimos juntos, como amigos y como banda, descubriendo un mundo que está dividido a partes iguales entre momentos tiernos y deseos de reventarlo todo”. Tras dos EPs, este será el segundo LP de Los Nastys, y en él “han querido dejar atrás el sonido Lo-Fi para sonar bien potente, tanto que revienten los altavoces de tu coche”, según nos confirmó la banda. Reconoceremos influencias del rock y del pop, pero también de los Beastie Boys. La cosa promete. -Ana Iris Simón-.

Audri Nix

Puerto Rico

Por allá en el 2015 nos dejamos seducir por Audri Nix, una de las joyas de la corona dentro del undreground boricua. Su EP El Nuevo Orden Vol. 1 nos puso a sudar solo con escucharlo y sin duda nos sentimos atados al poder de su lírica y la sensualidad atrevida de sus letras. Luego de tres años, La niña de oro, como se le suele llamar, nos presentará su segundo EP de siete canciones cuyo concepto girará entorno al oro que tiene que ver con su nombre, que proviene del símbolo del oro en la tabla periódica (Au), y el lugar donde fue criada en la isla llamado Punto Oro. Según ella, será su mejor trabajo y podremos ver algunos adelantos en este primer semestre del año. – Sebastián Narváez-.

Kali Uchis

Colombia – Estados Unidos

Si hay una artista que tiene a todos sus seguidores sin uñas por esperar su bendito álbum debut, es Kali Uchis. Nuestra reina del R&B contemporáneo ha venido soltando pequeños bocados de lo que, oficialmente, sería su carta de presentación al mundillo musical. Joyitas como “Only Girl”, “Tyrant”, “Nuestro Planeta” y “After The Storm” solo dejan entrever el enorme derroche de finura que nos espera en el primer LP de la Kali. Ah, y como si fuera poco, entre la estelar lista de colaboradores invitados podemos encontrar nombres como Steve Lacy, Vince Staples, Kaytranada, Jorja Smith, Tyler, The Creator y un tal Damon Albarn… Lo esperamos con ansias. – Cristian Cope-

Sexores

Ecuador

Ecuador no es una de las capitales mundiales del post punk o el shoegaze, pero escuchando a Sexores te hará dudar por un momento. Pasando de un quinteto a dúo y de vuelta a quinteto, en su haber tienen grandes álbumes como Historias del Frío y Red Rooms, pero no hay nada que hayan hecho hasta el momento como East/West, próximo a salir en marzo a través de la independiente peruana Buh Records. En este álbum la banda retoma el synthpop de los 80s para hacer su propia versión del género inyectándolo con su particular sello de melancolía etérea para darnos un disco con referencias claras al pasado pero un sabor contemporáneo. – Marcos Hassan